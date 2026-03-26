Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Malaysia mới nhất sau trận thắng đậm Bangladesh: Tiếp tục bùng nổ?

Đội tuyển Việt Nam tràn đầy sự hứng khởi

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tái đấu Malaysia vào lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Bangladesh vào tối 26.3.

Trên sân Hàng Đẫy, 2 gương mặt mới là Lê Ngọc Bảo và Đỗ Hoàng Hên được trao cơ hội ra sân từ đầu. Đáng chú ý, Hoàng Hên được xếp đá tiền đạo ảo, chơi tự do trên hàng công, sát cánh cùng 2 người đồng đội ở CLB Hà Nội là Nguyễn Hai Long và Phạm Tuấn Hải. Trong khi đó, những người quán xuyến tuyến giữa là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Với cách sắp xếp này, đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội.

"Những chiến binh sao vàng" cũng làm rất tốt ở các tình huống dàn xếp tấn công từ các pha bóng cố định. Phút thứ 8, sau cú đá phạt góc bên cánh trái, sức ép của Tuấn Hải khiến hậu vệ Bangladesh đá phản lưới. 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi khi Xuân Mạnh chạy chỗ thông minh, đánh đầu thành bàn sau pha đá phạt bên cánh phải của Quang Hải. Đến phút 38, tỷ số đã là 3-0 cho đội tuyển Việt Nam khi Hai Long "nhảy múa" trước hàng phòng ngự Bangladesh rồi dứt điểm chéo góc bằng chân trái.

Đội tuyển Việt Nam chơi tấn công mạnh mẽ trong trận gặp Bangladesh ẢNH: MINH TÚ





Trái với dự đoán, Văn Hậu đá hậu vệ trái chứ không phải trung vệ lệch trái

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có một số điều chỉnh nhân sự, đáng chú ý có Xuân Son, Văn Hậu được tung vào sân. Lúc này, Hoàng Hên được kéo về đá tiền vệ trung tâm cùng Lê Phạm Thành Long. Văn Hậu được trả về vị trí hậu vệ biên trái sở trường, sẵn sàng di chuyển bó vào trung lộ để hỗ trợ đồng đội trong khâu tổ chức tấn công. Đội tuyển Việt Nam vẫn chơi áp đặt, gây sức ép lớn nhưng không có thêm bàn thắng do các khâu chuyền bóng, dứt điểm quyết định thiếu sự sắc sảo.

Chờ đợi một trận đấu tưng bừng

Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh không nói lên quá nhiều điều bởi đây là trận giao hữu và đối thủ này cũng không quá mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin, cảm hứng chơi bóng sau 2 trận chơi thiếu thuyết phục trước Nepal.

Hoàng Hên chơi ấn tượng, chỉ tiếc chưa có bàn thắng cho riêng mình

Đặc biệt, việc Hoàng Hên hòa nhập nhanh với các đồng đội mới, các gương mặt quen thuộc như Việt Anh, Văn Hậu thể hiện mang đến tín hiệu tích cực. Những nhân tố này hứa hẹn trở thành các quân bài chiến lược, giúp đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia vào ngày 31.3 tới, qua đó hiên ngang tiến đến VCK Asian Cup 2027.







