HLV Đinh Hồng Vinh khen những nhân tố nổi bật của U.23 Việt Nam, sẽ thắng Thái Lan?

U.23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên ảnh: Linh Nhi

U.23 Việt Nam trẻ nhưng không yếu

Chỉ có vài buổi tập gồm những cầu thủ trẻ, lứa U.23 Việt Nam mới chỉ có đúng 2 buổi tập với đầy đủ đội hình ở Tây An (6 cầu thủ trụ cột chỉ kịp trình diện sát giờ bay vì bận thi đấu Cúp quốc gia - PV).

Vậy nhưng đội hình trẻ trung đó, phần lớn sinh sau năm 2005 (chỉ mới 21 tuổi) đã có trận cầu đầy nỗ lực, tỉnh táo mà nếu may mắn hơn một chút đã có thể đánh bại đối thủ mạnh U.23 CHDCND Triều Tiên ở một giải quan trọng đầu tiên đá với nhau.

HLV Đinh Hồng Vinh nhận định: "Thẳng thắn mà nói, tôi hài lòng về tinh thần và sự nỗ lực của các cầu thủ. Với một đội hình rất trẻ, phần lớn là U.21, đối đầu với U.23 Triều Tiên có thể hình, thể lực và kinh nghiệm quốc tế tốt thì việc có được kết quả hòa là điều đáng ghi nhận.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trận gặp Lào ảnh: Linh Nhi

Dù bị U.23 CHDCND Triều Tiên gỡ hòa ở hiệp 2, nhưng đó cũng là bài học quý để các cầu thủ U.23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trong việc duy trì thế trận và tập trung xuyên suốt trận đấu".

Đồng thời, HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen ngợi cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm từng được gối đầu cùng lứa U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026 đã thể hiện được vai trò.

Trong phần lớn hiệp 1, kinh nghiệm và những đường xử lý bóng hợp lý, hiệu quả của nhóm "cựu binh" đã giúp U.23 Việt Nam đứng vững trước sức ép của U.23 CHDCND Triều Tiên, thậm chí có bàn thắng sớm.

U.23 Việt Nam phần lớn tuổi U.21 khởi đầu bất bại ở giải CFA Team China - Tây An 2026 ảnh: Linh Nhi

Chính nhờ vậy họ đã giúp những cầu thủ trẻ và mới có đủ thời gian để thích ứng, tìm được sự tự tin để vẫn chơi tốt ngay cả khi HLV Đinh Hồng Vinh rút dần hết bộ khung chính ra trong hiệp 2, để thử lửa nhân tố mới.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: "Các cầu thủ cũ có vai trò rất quan trọng, là chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trên sân, họ là những người điều tiết nhịp độ, tổ chức lối chơi và hỗ trợ phòng ngự.

Ngoài sân, những cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp các cầu thủ mới ổn định tâm lý, truyền đạt kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Sự kết hợp giữa cũ và mới chính là điểm cộng lớn mà đội đang xây dựng".

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận thứ 2 tại CFA Team China - Tây An 2026, gặp U.23 Thái Lan ngày 28.3 và sau đó đối đầu đội chủ nhà U.23 Trung Quốc ngày 31.3.