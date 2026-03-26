Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khởi đầu thuận lợi của lứa mới U.23 Việt Nam, gặp kỳ phùng địch thủ U.23 Thái Lan ngày nào?

Tiểu Bảo
26/03/2026 06:00 GMT+7

Hôm qua (25.3), đội tuyển U.23 VN đã có trận ra quân thuận lợi ở giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026 (Trung Quốc) khi cầm hòa U.23 CHDCND Triều Tiên 1-1 với bàn thắng của tân binh Minh Tâm.

MÀN RA MẮT ẤN TƯỢNG

Sau 2 buổi tập tại Tây An, quyền HLV trưởng U.23 VN Đinh Hồng Vinh đã tung ra đội hình xuất phát với khá nhiều gương mặt có kinh nghiệm chinh chiến, kết hợp với vài cái tên mới. Hàng thủ gồm thủ môn Cao Văn Bình và bộ 3 trung vệ Quang Kiệt - Nguyên Hoàng - Quốc Anh. Hai bên được trấn giữa bởi bộ đôi Bảo Long - Thắng Long trong khi Bá Đạt và cầu thủ Việt kiều Thành Trung trấn giữ khu trung tuyến. Chân sút trẻ Minh Tâm (HAGL) cao 1,81 m đá trung phong cắm được hỗ trợ bởi 2 nhà vô địch SEA Games 33 Văn Thuận - Công Phương. Đây là những lựa chọn hợp lý khi U.23 CHDCND Triều Tiên có thể hình, thể lực rất tốt và trông khá già dặn. Vẫn với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, đội tuyển U.23 VN đã nhập cuộc hứng khởi và có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm được ghi do công Minh Tâm. Một cột mốc ý nghĩa của chàng trai sinh năm 2005, khi có bàn thắng "mở hàng" trong màu áo U.23 VN ngay lần đầu ra mắt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, chân sút trẻ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho HAGL ở V-League 2025 - 2026 với 3 bàn sẽ có thể trở thành trung phong cắm đầy hứa hẹn cho U.23 VN.

Khởi đầu thuận lợi của lứa mới U.23 Việt Nam, gặp kỳ phùng địch thủ U.23 Thái Lan ngày nào?- Ảnh 1.

Đội hình xuất phát U.23 VN trong trận hòa 1-1 với U.23 CHDCND Triều Tiên

ẢNH: VFF

Cũng trong hiệp 1, U.23 VN còn có một cơ hội khá rõ nét nữa để nhân đôi cách biệt nhưng tiếc rằng Công Phương không thể ghi bàn ở thế đối mặt thủ môn. Tuy vậy, có thể khẳng định U.23 VN đã có phần mở màn khá ấn tượng trong trận đầu tiên ra quân ở giải CFA Team China - Tây An 2026. HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Chúng tôi nhập cuộc với tinh thần rất quyết tâm. Dù thành phần chủ yếu là các cầu thủ U.21, nhưng toàn đội đã tuân thủ tốt đấu pháp, kiểm soát được thế trận ngay từ những phút đầu. Bàn thắng của Minh Tâm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của một cầu thủ trẻ mà còn giúp đội có lợi thế tâm lý lớn trước đối thủ mạnh. Đó là kết quả của sự phối hợp tập thể và sự nhạy bén trong vòng cấm".

ĐÀ TÂM LÝ TÍCH CỰC

Bất chấp những sức ép rất lớn từ U.23 CHDCND Triều Tiên, kể từ phút 55 HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt rút dần các trụ cột như Trần Thành Trung, Công Phương, Minh Tâm ra sân sớm, tung cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim, Đăng Dương và Quang Huy vào sân. Tiếp đó, phút 77, Long Vũ và Quang Vinh vào thay cho Văn Thuận, Bá Đạt trước khi Anh Tuấn, Quốc Toàn được thử lửa vào cuối trận. HLV Đinh Hồng Vinh - thông qua ủy nhiệm của HLV Kim Sang-sik, vẫn trung thành với triết lý không chạy theo kết quả mà tận dụng cơ hội cho các cầu thủ trẻ được cọ xát hiệu quả.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Bước vào giải đấu chất lượng với nhiều đối thủ mạnh như Trung Quốc, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên thì một trận hòa với thế trận chủ động ở trận mở màn là tín hiệu tích cực. Kết quả này sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin. Trận hòa trước đối thủ mạnh như CHDCND Triều Tiên thật đáng khích lệ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho toàn đội trước những trận đấu tiếp theo. Về lực lượng, hiện tại các cầu thủ đều khỏe, không ai gặp chấn thương. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi và có phương án hồi phục tốt nhất để chuẩn bị cho các trận sắp tới".

Dự kiến, U.23 VN sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi hồi phục và tiếp tục thử nghiệm, lắp ráp lực lượng trước khi gặp U.23 Thái Lan vào 14 giờ (giờ VN) ngày 28.3 và chủ nhà U.23 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 31.3. Với việc U.23 VN vẫn bảo đảm lực lượng khỏe mạnh sau trận ra quân, chúng ta có thể kỳ vọng U.23 VN sẽ bước vào trận "derby Đông Nam Á" với U.23 Thái Lan bằng lực lượng mới mẻ hơn. Đây là điều đã được HLV Kim Sang-sik và người tạm quyền Đinh Hồng Vinh thực hiện nhiều lần ở các giải giao hữu trước đây.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
