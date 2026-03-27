Áp tay vào má và nhắm mắt, Hai Long lý giải cực bất ngờ về hành động ăn mừng bàn thắng!

Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hai Long ghi bàn

Một pha chạm tay lên má, khẽ nghiêng đầu như đang ngủ cách ăn mừng tưởng chừng giản đơn của Nguyễn Hai Long lại trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Bangladesh ở trận giao hữu tối 26.3 trên sân sân vận động Hàng Đẫy.

Phong cách ăn mừng khác lạ của Hai Long

Không ồn ào, không khoa trương. Chỉ một cử chỉ “ngủ yên” sau khi ghi bàn, nhanh, gọn, chớp nhoáng. Nhưng phía sau lại là cả một tầng ý nghĩa.

Đó không chỉ là niềm vui ghi bàn, mà còn là cảm giác bình yên khi được trở về nơi quen thuộc. Với Hai Long, đó là “giấc ngủ” của sự an tâm, bởi anh đang chơi bóng ngay tại nhà. Hàng Đẫy, với nhiều cầu thủ, có thể chỉ là một sân đấu. Nhưng với Hai Long, đó là cả một hành trình. Nơi anh trưởng thành trong màu áo Hà Nội FC — đội bóng đã gắn bó với sân đấu này suốt hơn hai thập kỷ.

Hai Long và đồng đội cũng tận hưởng niềm vui chiến thắng. Tuấn Hải (10) ghi bàn mở tỷ số, Hai Long ấn định tỷ số 3-0 Ảnh: Minh Tú

Tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam tối 26.3 cũng là một cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh

20 năm ấy không chỉ là những con số. Đó là 6 chức vô địch V-League, là những mùa giải thăng hoa, là những thế hệ cầu thủ nối tiếp nhau viết nên bản sắc riêng. Và ở đó, Hai Long cũng lớn lên, từng bước khẳng định mình, để rồi vươn ra sân chơi lớn hơn — khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2024.

Hàng Đẫy đã chứng kiến nhiều đội bóng đến rồi đi. Những cuộc so tài, những cuộc chia tay, những đổi thay theo dòng chảy bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng Hà Nội FC vẫn ở lại. Vẫn bền bỉ, như một phần không thể tách rời của sân đấu này, một “chứng nhân” sống động của lịch sử. Trong bối cảnh ấy, bàn thắng của Hai Long không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn.

Nó giống như một điểm chạm của ký ức và hiện tại. Khi anh ghi bàn trên chính mặt cỏ quen thuộc, mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn — như thể đôi chân biết rõ từng thước cỏ, trái bóng hiểu rõ từng nhịp chạm.

Không chỉ riêng Hai Long. Những đồng đội của anh tại Hà Nội FC, khi được chơi trên sân nhà, cũng lần lượt tỏa sáng. Một thứ “phản xạ quen thuộc” khi con người ta trở về nơi mình thuộc về, mọi thứ dường như vận hành trơn tru hơn. Bóng đá, suy cho cùng, không chỉ là chiến thuật hay thể lực. Đó còn là cảm xúc. Là những sợi dây vô hình kết nối con người với không gian, với ký ức. Và có lẽ vì thế, pha ăn mừng “đặt tay lên má” ấy lại trở nên đắt giá. Nó không chỉ nói về một bàn thắng. Nó nói về sự trở về.



Có những con đường không cần tìm — chỉ cần trở lại. Đường về nhà, là vào tim ta!

