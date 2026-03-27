Thể thao Bóng đá Việt Nam

Áp tay vào má và nhắm mắt, Hai Long lý giải cực bất ngờ về hành động ăn mừng bàn thắng!

Hạnh An
27/03/2026 07:04 GMT+7

'Hai Long, anh có thể giải thích hành động ăn mừng như đang chìm vào giấc ngủ, khi ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam không?'. Câu trả lời đầy bất ngờ từ chính chủ: À như được về nhà ý mà.

Một pha chạm tay lên má, khẽ nghiêng đầu như đang ngủ cách ăn mừng tưởng chừng giản đơn của Nguyễn Hai Long lại trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Bangladesh ở trận giao hữu tối 26.3 trên sân sân vận động Hàng Đẫy. 

Áp tay vào má và nhắm mắt, Hai Long lý giải cực bất ngờ về hành động ăn mừng bàn thắng!- Ảnh 1.

Không ồn ào, không khoa trương. Chỉ một cử chỉ “ngủ yên” sau khi ghi bàn, nhanh, gọn, chớp nhoáng. Nhưng phía sau lại là cả một tầng ý nghĩa. 

Đó không chỉ là niềm vui ghi bàn, mà còn là cảm giác bình yên khi được trở về nơi quen thuộc. Với Hai Long, đó là “giấc ngủ” của sự an tâm, bởi anh đang chơi bóng ngay tại nhà. Hàng Đẫy, với nhiều cầu thủ, có thể chỉ là một sân đấu. Nhưng với Hai Long, đó là cả một hành trình. Nơi anh trưởng thành trong màu áo Hà Nội FC — đội bóng đã gắn bó với sân đấu này suốt hơn hai thập kỷ. 

Áp tay vào má và nhắm mắt, Hai Long lý giải cực bất ngờ về hành động ăn mừng bàn thắng!- Ảnh 2.

Hai Long và đồng đội cũng tận hưởng niềm vui chiến thắng. Tuấn Hải (10) ghi bàn mở tỷ số, Hai Long ấn định tỷ số 3-0

Ảnh: Minh Tú

Áp tay vào má và nhắm mắt, Hai Long lý giải cực bất ngờ về hành động ăn mừng bàn thắng!- Ảnh 3.

Tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam tối 26.3 cũng là một cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh

20 năm ấy không chỉ là những con số. Đó là 6 chức vô địch V-League, là những mùa giải thăng hoa, là những thế hệ cầu thủ nối tiếp nhau viết nên bản sắc riêng. Và ở đó, Hai Long cũng lớn lên, từng bước khẳng định mình, để rồi vươn ra sân chơi lớn hơn — khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2024. 

Hàng Đẫy đã chứng kiến nhiều đội bóng đến rồi đi. Những cuộc so tài, những cuộc chia tay, những đổi thay theo dòng chảy bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng Hà Nội FC vẫn ở lại. Vẫn bền bỉ, như một phần không thể tách rời của sân đấu này, một “chứng nhân” sống động của lịch sử. Trong bối cảnh ấy, bàn thắng của Hai Long không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. 

Nó giống như một điểm chạm của ký ức và hiện tại. Khi anh ghi bàn trên chính mặt cỏ quen thuộc, mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn — như thể đôi chân biết rõ từng thước cỏ, trái bóng hiểu rõ từng nhịp chạm. 

Không chỉ riêng Hai Long. Những đồng đội của anh tại Hà Nội FC, khi được chơi trên sân nhà, cũng lần lượt tỏa sáng. Một thứ “phản xạ quen thuộc” khi con người ta trở về nơi mình thuộc về, mọi thứ dường như vận hành trơn tru hơn. Bóng đá, suy cho cùng, không chỉ là chiến thuật hay thể lực. Đó còn là cảm xúc. Là những sợi dây vô hình kết nối con người với không gian, với ký ức. Và có lẽ vì thế, pha ăn mừng “đặt tay lên má” ấy lại trở nên đắt giá. Nó không chỉ nói về một bàn thắng. Nó nói về sự trở về.

Có những con đường không cần tìm — chỉ cần trở lại. Đường về nhà, là vào tim ta!

Báo Đông Nam Á ca ngợi đội tuyển Việt Nam và Hoàng Hên, dự đoán một điều quan trọng

Chiến thắng trước Bangladesh trên sân Hàng Đẫy không chỉ là màn chạy đà nhẹ nhàng của đội tuyển Việt Nam, mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông khu vực Đông Nam Á. Trong đó, màn ra mắt của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên trở thành điểm nhấn đặc biệt.

HLV Kim Sang-sik bình luận rất hay về Hoàng Hên và Văn Hậu, bất ngờ nhắc đến... cân nặng Xuân Son

HLV Bangladesh nói 'sốc' về đội tuyển Việt Nam, tin trận gặp Malaysia sẽ...

