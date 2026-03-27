Huỳnh Như và CLB nữ TP.HCM quyết vào bán kết châu Á, cơ hội nhận thưởng 9 tỉ đồng

Trưa 27.3, tại khách sạn Landmark Mekong Riverside, Vientiane (Lào), HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm và tiền đạo Huỳnh Như của CLB nữ TP.HCM đã tham dự cuộc họp báo trước trận tứ kết Cúp C1 châu Á 2025-2026 với đối thủ Naegohyang (CHDCND Triều Tiên). Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 28.3.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Đây là một trận đấu không có kết quả hòa nên đội sẽ nỗ lực hết sức để giành vé vào bán kết". Trong khi đó, Huỳnh Như bày tỏ sự quyết tâm: "Mùa trước, chúng tôi đã vào bán kết và tiếp tục đặt mục tiêu như vậy và tiến xa hơn".

Huỳnh Như quyết tâm cao trước trận tứ kết ẢNH: CLB NỮ TP.HCM

Nếu làm được điều này, CLB nữ TP.HCM sẽ giành khoản tiền thưởng lên đến 340.000 USD (khoảng 8,9 tỉ đồng). Số tiền trên gồm các khoản do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hỗ trợ cho đội bóng trong chi phí tham dự theo vòng, thưởng thành tích (trận, vòng đấu). Theo điều lệ của AFC, tổng khoản tiền 340.000 USD mà CLB nữ TP.HCM nhận được bao gồm: 100.000 USD khi góp mặt ở vòng bảng; 40.000 USD cho 2 trận thắng ở vòng bảng (20.000 USD/trận thắng ở vòng bảng); 80.000 USD cho suất vào tứ kết; 120.000 USD khi góp mặt ở bán kết.



