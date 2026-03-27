Xuân Son lên phim...

Đạo diễn Chu Dương Thùy Anh đã khéo léo điểm lại chặng đường ấy bằng những pha ghi bàn và kiến tạo của Son dành cho đồng đội. Điểm nhấn của trường đoạn này là trận chung kết ASEAN Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son là chủ nhân của hai bàn thắng trong lượt đi. Cú đúp ấy đã trở thành động lực cho đội nhà và như một lời cảnh báo về sức mạnh của các chiến binh sao vàng. Những bàn thắng được nhắc lại và kết thúc khi hình ảnh bị thương trên sân Rajamangala tái hiện trên màn ảnh.

Hành trình nỗ lực, đầy cảm xúc của Xuân Son

Những hình ảnh sau đó không còn là tiếng reo hò, tiếng cổ vũ, rực rỡ pháo hoa… mà thay bằng tiếng kêu đau đớn, tiếng lòng lo lắng và hình ảnh một mình tập luyện trên sân tập để trở lại. Và chỉ sau 10 tháng, Son đã trở lại và tiếp tục ghi bàn trong trận chiến với Lào. Điều ấy không chỉ cho chúng ta thấy một sức mạnh mãnh liệt từ ý chí và nghị lực của Nguyễn Xuân Son, mà điều ấy còn thể hiện Son rất yêu bóng đá và luôn cố gắng để mang lại chiến thắng vẻ vang cho đội tuyển của mình.

Nguyễn Xuân Son luôn thể hiện khát khao cháy bỏng khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam ở mỗi trận đấu ẢNH: NGỌC LINH

Điểm nhấn của bộ phim được đưa vào phần cuối, đó là hình ảnh cầu thủ nhập tịch tập hát Quốc ca Việt Nam và cố gắng hát tròn vành rõ chữ, đúng lời, đúng giai điệu. PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ (Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương) khi xem phân cảnh này đã xúc động: "Khi hát Quốc ca, anh đặt tay lên ngực thì tôi cảm thấy tự hào và yêu thương cầu thủ đó. Nếu dùng từ đồng bào, trước đây có thể hơi khiên cưỡng. Nhưng bây giờ, anh ấy đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia, anh ấy đã là người Việt Nam thì chúng ta phải gọi anh ấy là đồng bào".

Thực sự khi chọn Việt Nam là quê hương thứ 2, Xuân Son không có mục đích nào lớn hơn là cống hiến, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu Việt Nam và yêu bóng đá. Qua hình ảnh thi đấu hết mình dẫn đến một chấn thương có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, thậm chí là phải giải nghệ, những ai đã xem trận bóng ấy, những ai đã nghe thấy sự việc ấy phải công nhận rằng Son đang thực sự chiến đấu vì chiến thắng của đội tuyển và vinh quang của thể thao Việt Nam. Thực sự, trận đấu với các cầu thủ xứ chùa vàng vừa qua đã xác thực điều đó. Son đã hết mình tham gia giải đấu và góp phần giành cúp cho đội tuyển Việt Nam trước "đại kình địch" Thái Lan.

Trong phim có đoạn phỏng vấn ông Trần Quốc Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá Châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam). Ông đã phát biểu: "Nguyện vọng của Xuân Son được thể hiện rất rõ khi bạn đấy chịu khó trau dồi tiếng Việt, tập hát Quốc ca, điều đó thể hiện niềm tin yêu đối với đất nước của chúng ta. Qua những nguyện vọng như vậy, cộng với những sự ủng hộ từ phía CLB Nam Định, đặc biệt là Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Thiện đã luôn luôn động viên và có hướng để Son có điều kiện đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

Xuân Son nhận được rất nhiều tình yêu thương từ CĐV Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Là cầu thủ được cấp quốc tịch và đã đặt tay lên ngực tự hào hát Quốc ca Việt Nam, Son bây giờ không còn hoạt động với vai trò là một người cộng tác mà đã thực sự trở thành một phần gắn bó mật thiết với đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam và quốc gia Việt Nam. Trong điều kiện được sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá, từ CLB Nam Định và toàn thể người dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Son chưa từng làm mọi người thất vọng. Và cũng trong điều kiện đó, ngày 31.3.2026, cầu thủ người ngoại quốc tiếp tục được tham gia trận đấu trong màu áo tuyển quốc gia.

Khi đối phương có những tuyên bố gây sốc, Xuân Son vẫn tự tin tuyên bố: "Việc Malaysia ra sao không làm thay đổi mục tiêu của tôi, vì mỗi lần thi đấu cho đội tuyển Việt Nam đều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng chiến thắng vì người hâm mộ luôn thích điều ấy". Câu nói ấy là một tín hiệu tốt và là một điểm tựa cho hy vọng của những người yêu bóng đá. Đó là lời hứa hẹn về việc anh cùng đội tuyển sẽ dập tắt kế hoạch phục thù của đội tuyển Malaysia, tiếp tục mang lại vinh quang cho đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam và mang lại niềm tự hào đất nước Việt Nam.