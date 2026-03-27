Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Thái Lan thua 6/10 lần đấu U.23 Việt Nam, báo Trung Quốc dự đoán sẽ lại thất bại

Văn Trình
27/03/2026 13:22 GMT+7

Trước thềm cuộc đối đầu mang tính bản lề tại giải giao hữu CFA Team China 2026, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ công bố thống kê đối đầu trong 10 năm qua giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam.

U.23 Thái Lan liên tục thua U.23 Việt Nam ở những trận cầu quan trọng

Theo thống kê của FAT, trong giai đoạn từ 2015 đến 2025, hai đội đã gặp nhau 13 lần. Kết quả, U.23 Thái Lan chỉ thắng 3 trận, hòa 4 và để thua tới 6 trận trước U.23 Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng trẻ xứ chùa vàng đã thất bại ở hơn một nửa số lần chạm trán đối thủ lớn nhất khu vực Đông Nam Á ở cấp độ trẻ.

Chuỗi kết quả này càng trở nên đáng chú ý khi phần lớn thất bại của U.23 Thái Lan đến ở những giải đấu quan trọng. Điển hình là trận thua 0-1 tại chung kết U.23 Đông Nam Á 2022, thất bại 0-1 ở chung kết SEA Games 31 hay trận thua 2-3 trong trận tranh HCV SEA Games 2025. Ngược lại, những chiến thắng của Thái Lan lại chủ yếu diễn ra ở giai đoạn trước năm 2017, cho thấy cán cân đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

“Động thái tự nhắc lại thống kê có phần bất lợi của FAT được xem là khá bất ngờ, nhất là trong bối cảnh U.23 Thái Lan sắp bước vào trận đấu quan trọng với U.23 Việt Nam tại Tây An. Giới quan sát cho rằng đây có thể là cách để đội bóng này tạo động lực hoặc giảm áp lực cho các cầu thủ trẻ, nhưng đồng thời cũng vô tình làm nổi bật sự lép vế trước đối thủ”, trang Ball Thai bày tỏ.

Trận đấu khó lường

Ở góc độ chuyên môn, cả hai đội đều chưa có khởi đầu hoàn hảo tại giải đấu. U.23 Việt Nam hòa 1-1 trước U.23 Triều Tiên, trong khi U.23 Thái Lan để U.23 Trung Quốc cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước hai bàn. Những kết quả này khiến cục diện trận đấu trở nên cực kỳ khó lường.

Đánh giá về trận đấu diễn ra lúc 14 giờ ngày 28.3, truyền thông Trung Quốc tỏ ra thận trọng nhưng cũng đưa ra dự đoán khiến nhiều người bất ngờ. Tờ Sohu nhận định: “Trình độ của các đội tại giải là tương đối cân bằng, và việc cả hai trận mở màn đều kết thúc với tỷ số hòa cho thấy không có sự chênh lệch lớn. Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan vì thế nhiều khả năng sẽ tiếp tục có kết quả hòa”.

Trong khi đó, Sina Sports phân tích sâu hơn về yếu tố lực lượng và sự chuẩn bị của các đội, cho rằng cả U.23 Việt Nam lẫn U.23 Thái Lan đều không có đội hình mạnh nhất. Đồng thời, trang Sina Sports cho rằng điểm yếu lớn nhất của hai đội bóng nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Một số chuyên gia Trung Quốc thậm chí còn nghiêng về khả năng trận đấu sẽ diễn ra giằng co và khó phân định thắng bại, bất chấp việc U.23 Việt Nam đang nắm lợi thế về thành tích đối đầu.

Sina Sports phân tích: “Với U.23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là khả năng tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, bài toán về sự ổn định, nhất là trong hiệp hai, vẫn là điều cần cải thiện nếu muốn cụ thể hóa lợi thế. Trong khi đó, U.23 Thái Lan sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến, nhưng điểm yếu về thể lực và sự tập trung đã bộc lộ rõ ở trận gặp U.23 Trung Quốc. Nếu không khắc phục, họ hoàn toàn có thể tiếp tục gặp bất lợi và bại trận trước một đối thủ có tổ chức tốt như U.23 Việt Nam”.

Tin liên quan

Áp tay vào má và nhắm mắt, Hai Long lý giải cực bất ngờ về hành động ăn mừng bàn thắng!

Áp tay vào má và nhắm mắt, Hai Long lý giải cực bất ngờ về hành động ăn mừng bàn thắng!

'Hai Long, anh có thể giải thích hành động ăn mừng như đang chìm vào giấc ngủ, khi ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam không?'. Câu trả lời đầy bất ngờ từ chính chủ: À như được về nhà ý mà.

HLV Kim Sang-sik bình luận rất hay về Hoàng Hên và Văn Hậu, bất ngờ nhắc đến... cân nặng Xuân Son

Báo Đông Nam Á ca ngợi đội tuyển Việt Nam và Hoàng Hên, dự đoán một điều quan trọng

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam trung quốc châu Á Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận