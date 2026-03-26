Trường ĐH Lào mang quân 'khủng' đá TNSV quốc tế: 4 cầu thủ đấu U.23 Việt Nam

Lực lượng tối ưu của Trường ĐH Lào

Ngôi á quân giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2025 - cúp THACO là thành công vang dội của Trường ĐH Lào. Nhờ quá trình chuẩn bị chu toàn, từ giai đoạn hội quân, tập luyện rèn chiến thuật đến chiêu mộ lực lượng bài bản, đại diện sinh viên bóng đá xứ triệu voi đã vượt qua nhiều cửa ải như Trường ĐH Tôn Đức Thắng hay Trường ĐH Malaysia để chạm đến tấm HCB danh giá.

Bước đến giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO, Trường ĐH Lào mang đến lực lượng còn mạnh hơn mùa trước, với quyết tâm chinh phục ngai vàng.

Đáng chú ý, lực lượng của Trường ĐH Lào có những hảo thủ từng khoác áo U.23 Lào dự giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33, gồm Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen và Oun Phetvongsa.

Trường ĐH Lào đã sẵn sàng ẢNH: LAO UNIVERSITY

Oun Phetvongsa cùng đồng đội từng đối đầu U.23 Việt Nam ở vòng bảng giải Đông Nam Á 2025. Dù thua 0-3, nhưng U.23 Lào đã chơi rất tốt, nhiều khoảng thời gian tạo ra thế trận ngang bằng với dàn sao Văn Khang, Quốc Việt, Lý Đức, Đình Bắc... Đến SEA Games 33, U.22 Lào còn chơi ấn tượng hơn, khi chỉ thua U.22 Việt Nam với tỷ số 1-2. Bóng đá trẻ Lào đã tiến bộ thần tốc trong 4 năm qua, với ngôi á quân U.20 Đông Nam Á 2022, cùng những trận đấu kiên cường ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U.23. Đà vươn lên ấy gắn liền với lứa trẻ Lào được ăn tập theo giáo án chuẩn mực, sở hữu kỹ chiến thuật cực tốt như Phudthachak Vongsili hay Oun Phetvongsa.

Thậm chí, Phetvongsa còn được gọi lên đội tuyển Lào tham dự vòng loại Asian Cup 2027, ở các trận gặp Malaysia (lượt 4 và 5).

Cầu thủ 21 tuổi đang khoác áo Erza FC, đá ở giải vô địch quốc gia Lào. Phetvongsa có tốc độ tốt, khả năng rê dắt qua người cực khéo trong vai trò hậu vệ phải. Tại sân chơi bóng đá sinh viên, Phetvongsa hứa hẹn mang đến màn trình diễn đẳng cấp, đặc biệt khi ngôi sao 23 tuổi được đặt vào vai trò hạt nhân của đội hình đồng đều ở mọi tuyến, đã hội quân và tập luyện từ đầu tháng.

Oun Phetvongsa trong màu áo Erza FC ẢNH: ERZA FC

Với đội hình "hàng tuyển", Trường ĐH Lào sẽ tạo nên sức cạnh tranh đáng gờm tại giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO.

Toàn đội đã có mặt từ hôm qua (25.3) trên chuyến bay VN921 của hãng hàng không Vietnam Airlines, sau đó nhận sự tiếp đón nhiệt tình, nồng hậu của ban tổ chức. Trường ĐH Lào đã ổn định ăn ở và ra sân tập vào hôm nay (26.3) để làm quen với điều kiện thi đấu và mặt sân Trường ĐH Nha Trang.