Đội ĐH Quốc gia Singapore hào hứng lần đầu đến Việt Nam, đặt mục tiêu đặc biệt

Đội ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đặt chân đến Việt Nam ảnh: Ngọc Long

ĐH Quốc gia Singapore: Bí ẩn nhà vô địch tuyệt đối xứ Sư tử biển

Đêm ngày 25.3, đội bóng ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đã đáp chuyến bay của Vietnam Airlines xuống nhà ga của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sẵn sàng chinh phục giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026.

Sau đó, nhà vô địch bóng đá sinh viên Singapore đã được BTC hỗ trợ di c chuyển ra phố biển Nha Trang, sẵn sàng cho lần đầu tiên tham dự giải đấu quy tụ 6 đội bóng, bao gồm 2 đại diện Việt Nam là nhà ĐKVĐ TNSV THACO cup 2026 Trường ĐH Thủy lợi, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang cùng đại diện quốc tế đến từ Malaysia, Lào và Campuchia.

HLV trưởng Sivaraj s/o Geevananthan cho biết rất ấn tượng về khâu đón tiếp và những dịch vụ hỗ trợ từ BTC giải, trong đó có chuyến bay rất êm ả quá ấn tượng từ hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines.

Các cầu thủ NUS hào hứng trên chuyến bay của Vietnam Airlines ảnh: NVCC

Ông Sivaraji s/o Geevananthan thốt lên: "Chúng tôi đã trải qua một hành trình rất suôn sẻ. Theo chúng tôi, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thật sự rất nhanh. Vừa lên máy bay, họ phát cho chúng tôi khăn ướt để làm mát.

Chỉ một lúc sau là máy bay cất cánh, rồi Vietnam Airlines phục vụ đồ ăn. Đồ ăn khá ngon. Sau đó, chúng tôi uống cà phê, trò chuyện một chút. Rồi chẳng mấy chốc đã đến Việt Nam. Vì vậy, đây thực sự là một chuyến đi rất suôn sẻ và nhanh chóng".

Đội ĐH Quốc gia Singapore thực sự là một bí ẩn của giải TNSV quốc tế 2206, khi đang là nhà vô địch tuyệt đối tại Singapore, trên 2 mặt trận Institute-Varsity-Polytechnic Games và Singapore University Games.

Các cầu thủ NUS rất hào hứng ở lần đầu tham dự giải TNSV quốc tế ảnh: Ngọc Long

HLV trưởng Sivaraj s/o Geevananthan chia sẻ: "Sau khi giành chức vô địch tại Institute-Varsity-Polytechnic Games và Singapore University Games, chúng tôi biết mình được mời tham dự giải TNSV quốc tế 2026. Cả đội đều rất vui và hào hứng.

Dĩ nhiên, chúng tôi đang đại diện cho tất cả các trường đại học tại Singapore, nên từ tôi đến các cầu thủ đều rất phấn khích. Chúng tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt và thể hiện hết khả năng của mình tại giải.

Giải Singapore University Games có khoảng 6-7 đội tham gia và chúng tôi đã giành chức vô địch. Sau đó, tại giải Institute-Varsity-Polytechnic Games với 6 đội, chúng tôi cũng tiếp tục vô địch.

NUS đến với giải TNSV quốc tế 2026 trong tư cách nhà vô địch Singapore ảnh: NVCC

Về đội hình thi đấu, chúng tôi có một cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp tại Singapore Premier League song rất tiếc bạn ấy không thể tham dự giải lần này vì vẫn đang thi đấu ở Singapore và còn vướng lịch học.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thiếu một số cầu thủ kỳ cựu do các bạn đã tốt nghiệp. Những sinh viên năm cuối trước đây rất quan trọng và có nhiều đóng góp cho đội.

Hiện tại, với các cầu thủ trẻ hơn như năm nhất, năm hai, chúng tôi đang trong quá trình tái xây dựng đội hình. Vì vậy, việc thi đấu với các đội khác sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi xem mình đang ở đâu và có khả năng tiến xa thế nào".