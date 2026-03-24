Chỉ còn một tay lành lặn, vẫn kiêu hãnh nâng cúp cùng Trường ĐH Thủy lợi

Chàng trai nghị lực của Trường ĐH Thủy lợi

Với những cầu thủ sinh viên bình thường, đá được trên sân 11 luôn là thách thức lớn. Mặt sân rộng đòi hỏi thể lực, cảm quan, tốc độ tốt, và đặc biệt là kỹ năng giữ thăng bằng hoàn hảo để đứng vững trong tranh chấp. Vậy mà, vẫn có một cầu thủ đáp ứng yêu cầu này, dù chỉ có một tay lành lặn. Đó là Kiều Văn Nam của Trường ĐH Thủy lợi.

Nghịch cảnh khiếm khuyết tay trái bẩm sinh không ngăn được đam mê bóng đá của Kiều Văn Nam. Từ khi còn nhỏ, chàng trai sinh năm 2005 đã bén duyên với trái bóng tròn. Anh vùi mình vào bóng đá sau những giờ học căng thẳng. Dẫu chỉ có một bên tay, đồng nghĩa khó trụ vững hơn ở các pha chạy bền hay đua nước rút, nhưng Kiều Văn Nam không dừng lại.

Kiều Văn Nam (áo trắng) - chàng trai nghị lực của Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: DUY ANH

Anh miệt mài chạy và chạy như Forest Gump trong bộ phim nổi tiếng cùng tên. Mỗi khi vấp ngã, Kiều Văn Nam lại đứng dậy. Cứ ngã, đứng, ngã rồi lại đứng, một vòng tuần hoàn trong những ngay mải miết đuổi bóng đã hun đúc nên bản lĩnh cho cầu thủ với thể hình nhỏ bé, nhưng mang trong mình khối nghị lực bất tận.

"Tôi ấn tượng với Kiều Văn Nam ngay trong lần đầu em đến lớp chuyên sâu bóng đá. Kiều Văn Nam xin tham gia đội ngay khi còn... chưa thi vào Trường ĐH Thủy lợi. Màu áo đỏ Thủy lợi là khao khát và đam mê của em", HLV Vũ Văn Trung khẳng định. "Khiếm khuyết một tay không khiến Kiều Văn Nam nản lòng. Em luôn nở nụ cười rạng rỡ, tự tin thể hiện bản thân. Đội bóng Trường ĐH Thủy lợi cần những cầu thủ như thế, phải đá với tinh thần chiến binh, không biết sợ là gì".

Đá tiền vệ trái, Kiều Văn Nam phải cạnh tranh vị trí với rất nhiều cầu thủ khéo léo, tốc độ. Song, không mấy người nhanh hơn chàng trai sinh viên năm ba của ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng của Trường ĐH Thủy lợi.

Kiều Văn Nam luôn đứng nhóm đầu ở các bài kiểm tra thể lực, với tốc độ xé gió và sức bền tuyệt hảo. Trên mặt cỏ, cầu thủ quê Bắc Ninh lướt đi thoăn thoắt như linh dương. Dù chỉ có một tay, nhưng Kiều Văn Nam chạy rất vững, hiếm khi bị đốn ngã.

Khiếm khuyết cơ thể đã dạy cho Kiều Văn Nam rằng để thành công, anh phải nỗ lực gấp 10 lần người thường.

Không từ bỏ ẢNH: DUY ANH

"Nam luôn kiên cường đáp ứng mọi đòi hỏi chiến thuật, tập luyện thêm mỗi ngày, không bao giờ ngại khó, ngại khổ. Tôi luôn nhìn nhận em công bằng như bao giờ khác. Ai giỏi mới được chọn, chứ không có ưu tiên. Em được lựa chọn là vì em xứng đáng. Mà để có sự xứng đáng ấy, Nam cố gắng nhiều hơn người khác rất nhiều", thầy Trung trìu mến nói về học trò.

Vững bước trên đường đời

Trong chiếc điện thoại, HLV Vũ Văn Trung lưu lại khoảnh khắc rất đặc biệt của Kiều Văn Nam. Đó là khi anh thực hiện động tác ăn mừng "Siu" nổi tiếng của Cristiano Ronaldo.

Dù chỉ còn một tay lành lặn, Kiều Văn Nam vẫn vung tay đầy dứt khoát, với thần thái của người anh luôn xem là "kim chỉ nam" trên đường đời.

Với Kiều Văn Nam, Ronaldo là biểu tượng của nghị lực và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Dù xuất hiện ở TNSV THACO cup lần đầu vào năm 2024, hay đến giải năm nay với tư cách "đàn anh", động lực của Kiều Văn Nam vẫn không thay đổi.

Đó là chạy và chạy như Forest Gump, để dùng những giọt mồ hôi đóng góp vào vinh quang cho mái nhà chung Thủy lợi. Ở trận hiếm hoi đá chính, trên mặt sân sũng nước mưa, Kiều Văn Nam đã phong tỏa thành công Nguyễn Phú Hồng Phúc, ngôi sao của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, giúp Trường ĐH Thủy lợi có trận hòa 0-0. Đó là khoảnh khắc đặc biệt, khi chàng trai một tay nghị lực đã đối đầu sòng phẳng một cầu thủ từng ăn tập chuyên nghiệp của Học viện Nutifood JMG.

Kiều Văn Nam tranh chấp sòng phẳng với Nguyễn Phú Hồng Phúc ẢNH: DUY ANH

"Khoảnh khắc này tôi sẽ nhớ mãi. Đó là kỷ niệm vô cùng ý nghĩa, là khoảnh khắc của nỗ lực, kiên trì và niềm vui chiến thắng. Đó là minh chứng cho việc nếu chúng ta không ngừng cố gắng, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn", Kiều Văn Nam khẳng định sau khi cùng Trường ĐH Thủy lợi đoạt cúp.

Dù không được ra sân thường xuyên, nhưng chỉ cần hiện diện, Kiều Văn Nam đã tạo ra "luồng điện" để toàn đội Trường ĐH Thủy lợi cùng cố gắng. Chỉ cần một tay lành lặn, chàng trai nhỏ nhắn quê Bắc Ninh có thể làm nên chuyện, thì tại sao người khác lại không?

Thành công của Kiều Văn Nam đã truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ khác với xuất phát điểm kém may. "Năm nay, Trường ĐH Thủy lợi có 3 cầu thủ khuyết tật cùng hiện diện trong đội. Các em luôn nỗ lực hết mình để chứng minh nghịch cảnh chỉ là cây cầu để đưa chúng ta bước lên nấc thang cao hơn", HLV Vũ Văn Trung nhấn mạnh.

Trên sân Trường ĐH Nha Trang hôm ấy, chỉ với một tay lành lặn, Kiều Văn Nam vẫn kiêu hãnh nâng 2 "chức vô địch". Một chiếc cúp của TNSV THACO cup 2026, và chiếc cúp do cuộc đời trao cho, dành cho người không bao giờ từ bỏ.