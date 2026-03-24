Trỗi dậy sau chấn thương, trở thành thủ môn giỏi nhất TNSV THACO cup 2026

Thủ môn hay nhất TNSV THACO cup 2026

Gặp Dương Phú Mạnh ngoài đời thường, có lẽ không nhiều người nghĩ, cầu thủ có thân hình "mũm mĩm" là thủ môn vừa đi vào lịch sử giải đấu lớn nhất làng bóng đá học đường. Không chỉ tài năng, Dương Phú Mạnh còn bản lĩnh và vững chãi trong khung gỗ, giúp Trường ĐH Thủy lợi vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) với 6 trận sạch lưới, kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu.

"Truyền thống của Trường ĐH Thủy lợi là thời nào cũng có thủ môn giỏi", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ. Tuy nhiên, Dương Phú Mạnh (sinh viên năm hai, khoa Công trình thủy) lại là cái tên đặc biệt.

Dương Phú Mạnh có giải đấu đáng nhớ ẢNH: ĐỘC LẬP

Thủ môn của nhận danh hiệu xuất sắc nhất TNSV THACO cup 2026 không mang dáng vẻ chuẩn mực của một người gác đền, nhưng lại gây ấn tượng với HLV Vũ Văn Trung ngay trong ngày đầu bén duyên với lớp chuyên sâu bóng đá.

Với hàng thủ vững chãi, Trường ĐH Thủy lợi không cần một thủ môn "bay lượn như chim", mà chỉ cần người gác đền biết chỉ huy hậu vệ, có cái uy với tiền đạo đối phương và xử lý chắc chắn là đủ. Dương Phú Mạnh chính là miếng ghép hoàn hảo ông Trung tìm kiếm. Người gác đền sinh năm 2006 ra vào quyết đoán, chơi chân tốt và xử lý tốt những tình huống căn bản. Không hào nhoáng, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, những yếu tố tưởng như căn bản ấy lại đến từ quá trình nỗ lực miệt mài, nơi từng mét cỏ trên sân bóng Trường ĐH Thủy lợi dù ngày nắng hay ngày mưa cũng đều in hằn dấu chân của thủ môn 19 tuổi.

"Tôi tập luyện trên sân hàng ngày. Sáng từ 7-9 giờ, chiều từ 3-5 giờ tập luyện trên sân. Tôi tự tập, có khi gọi bạn bè đến tập cùng. Buổi tối, tôi lại tự tập luyện ở nhà", Dương Phú Mạnh chia sẻ.

Người gác đền của Trường ĐH Thủy lợi phải nỗ lực nhiều hơn bình thường, khi anh không bắt đầu sự nghiệp ở vị trí thủ môn. Hồi học lớp 10, Dương Phú Mạnh từng đá trung vệ, sau đó được cầu thủ xuất sắc nhất giải. Bước ngoặt đến khi anh chấn thương tràn dịch gối, phải chuyển về chơi thủ môn, vị trí vốn đòi hỏi di chuyển ít hơn, nhưng cần trách nhiệm và can đảm nhiều hơn, những thứ mà Dương Phú Mạnh chưa bao giờ ngại.

Phần thưởng xứng đáng với nỗ lực ẢNH: ĐỘC LẬP

"Sau 3 năm tập luyện, tôi đã tích lũy kinh nghiệm để chinh chiến với anh em. Bước đến lớp chuyên sâu bóng đá của Trường ĐH Thủy lợi, tôi đã có trận đấu với các đàn anh và thuyết phục được thầy Trung bằng tất cả những gì mình có. Tôi sẽ tập luyện, cố gắng hết sức để làm hơn nữa. Trong bóng đá, thủ môn là điểm tựa của cả đội, hay nói vui là 50% sức mạnh đội bóng. Tôi luôn phải tập trung để thi đấu hết mình, hô hào và giúp anh em tập trung hơn", thủ môn xuất sắc của Trường ĐH Thủy lợi chia sẻ.

Quyết đấu giải quốc tế

Dương Phú Mạnh đã "bỏ túi" kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lần đầu bước đến TNSV THACO cup, khi sạch lưới cả 6 trận ở vòng chung kết.

Tính cả vòng loại, anh đã sạch lưới 9 trận (720 phút). Không một đối thủ nào khuất phục được thủ môn Trường ĐH Thủy lợi, dù giàu kinh nghiệm như Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa hay Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trước mắt Dương Phú Mạnh và Trường ĐH Thủy lợi là thử thách còn lớn hơn thế, với các đối thủ quốc tế hùng mạnh, với dàn tuyển thủ được đào tạo bài bản, thậm chí còn từng khoác áo đội tuyển trẻ hoặc đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cũng như ngày đầu bước đến lớp chuyên sâu bóng đá và phải đối mặt với các đàn anh, Dương Phú Mạnh không bao giờ thấy sợ: "Lần đầu tiên dự giải quốc tế, chúng tôi sẽ tập trung hết sức. Tôi đặt mục tiêu sạch lưới từng trận một, cùng Trường ĐH Thủy lợi đi đến trận đấu cuối cùng. Anh em luôn tin vào con đường mình đã chọn".