Món quà đặc biệt tặng con gái của HLV Vũ Văn Trung

HLV Vũ Văn Trung thỏa khát khao vô địch

Tròn 2 năm trước, nước mắt HLV Vũ Văn Trung cùng các cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi đã rơi trên sân bóng trường ĐH Tôn Đức Thắng. Được đánh giá nhỉnh hơn Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, gây áp lực dồn dập suốt 80 phút, nhưng Trần Đức Hoan cùng đồng đội không thể ghi bàn. Để rồi, "bóng ma" luân lưu ập xuống, khiến mộng bá vương của đại diện Hà Nội tan thành mây khói.

Như thể thử thách bản lĩnh của Trường ĐH Thủy lợi, định mệnh lại khiến thầy trò HLV Vũ Văn Trung gục ngã thêm lần nữa khi thua Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trên chấm luân lưu ở trận play-off vòng loại phía bắc. Trận thua này thậm chí còn cay đắng hơn, khi khiến đội bóng xứ Thanh hụt tấm vé đến vòng chung kết. Song, đó cũng là "cơn đau" cuối cùng, đủ khiến thầy trò HLV Vũ Văn Trung tỉnh mộng.

Bóng đá sinh viên không còn như xưa. Muốn vô địch, Trường ĐH Thủy lợi phải thay đổi. Đó là con đường duy nhất để lá cờ Thủy lợi đứng vững trước bão giông.

Chức vô địch gọi tên Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: DUY ANH

Dưới bàn tay chèo lái của HLV Vũ Văn Trung, người mà nhiều học trò gọi vui là thầy "Kim Sang-trung", Trường ĐH Thủy lợi đã có giải đấu để đời với rất nhiều cái nhất: thắng nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất, thủng lưới ít nhất, phá kỷ lục thắng đậm trong một trận chung kết, đội duy nhất trong lịch sử sạch lưới từ vòng loại đến vòng chung kết. HLV Vũ Văn Trung đã tạo nên một "cỗ máy hủy diệt" toàn diện, không chỉ bằng vài ngày huấn luyện ở Nha Trang, mà hun đúc bằng những ngày đổ mồ hôi trên sân, bằng những công sức xây dựng nên phong trào bóng đá để kết nối các thế hệ, tạo nên màu cờ sắc áo Thủy lợi chẳng trộn lẫn với bất kỳ thương hiệu nào.

"Tôi hạnh phúc từ tận đáy lòng. Trong gần 30 năm làm bóng đá, hôm nay là ngày tôi hạnh phúc vẹn toàn nhất về mọi mặt. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã tạo nên giải đấu.

Trường ĐH Thủy lợi đã bước qua nhiều trận chung kết, nên tôi chỉ chia sẻ với các em rằng sau 2 lần lỡ hẹn, chúng ta không được bỏ lỡ lần nữa. Các cầu thủ hiểu mình phải làm gì. Họ vào sân cống hiến, chơi bóng hồn nhiên, không để áp lực cản lối. Trường ĐH Thủy lợi đã có quá nhiều bài học để không sa chân vào sai lầm. Mấu chốt của đội luôn là tâm lý mà thôi. Ở vòng bảng, các cầu thủ còn gặp vấn đề tâm lý và mất tập trung. Rút kinh nghiệm, tôi yêu cầu học trò phải biết chắt chiu cơ hội và hết sức nghiêm túc trong từng buổi tập, không được phép chủ quan. Các em đã làm việc.

HLV Vũ Văn Trung luôn truyền lửa cực "nhiệt" cho học trò ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiến quả xứng đáng ẢNH: DUY ANH

Tôi luôn hun đúc cho các em tinh thần của "chiến binh" Trường ĐH Thủy lợi. Họ quên đau, quên áp lực, chỉ tập trung cống hiến vì màu cờ sắc áo", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Món quà tặng con

HLV Vũ Văn Trung xúc động chia sẻ sau trận, hôm nay (22.3) cũng là sinh nhật con gái của ông. Chức vô địch của Trường ĐH Thủy lợi là món quà ý nghĩa nhất mà người ba tình cảm gửi đến con gái ở phương xa, đong đầy cảm xúc yêu thương mà ông Trung luôn nung nấu.

"Khi nói những điều này, tôi không kiềm được cảm xúc nữa. Hôm nay là sinh nhật con gái lớn của tôi. Trước trận, tôi chỉ nhắn con rằng "ba sẽ quyết tâm giành thành tựu lớn nhất của đời ba đến tặng cho con, ba sẽ làm được". Ở phương xa, con đã nhận được món quà ý nghĩa này. Tôi tin con sẽ vui khi gia đình đang trải qua khoảnh khắc rất đặc biệt", HLV Vũ Văn Trung trải lòng.

Vinh quang và nước mắt đã nhuộm nên màu áo đỏ kiêu hãnh của Trường ĐH Thủy lợi, và với HLV Vũ Văn Trung, người kiên trì xây "đế chế" bóng đá Thủy lợi suốt 26 năm, thành công hôm nay chẳng những là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của một tập thể luôn cố gắng vì nhau, mà còn khẳng định con đường mà thầy "Kim Sang-trung" cùng học trò đã chọn.

"Tôi không nhớ mình từng dự bao nhiêu trận chung kết, nhưng cái tên, gương mặt của từng học trò tôi huấn luyện trong 26 năm qua, tôi chẳng thể quên được. Nhiều biệt danh mà các cầu thủ đang có hiện tại là do tôi đặt cho. Dù bao nhiêu thế hệ đã qua, tôi luôn cố gắng truyền đạt tinh thần nỗ lực, không buông bỏ đến đội bóng Trường ĐH Thủy lợi. Ngoài sân là kỷ luật, trên sân là tận hiến", thầy Trung chia sẻ.

Với chức vô địch TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Thủy lợi là một trong hai đại diện Việt Nam (cùng chủ nhà Trường ĐH Nha Trang) bước tới giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026.