Ngai vàng bản lĩnh và quyền uy của Trường ĐH Thủy lợi

Sức mạnh quá áp đảo của Trường ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Thủy lợi bước tới chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) với thống kê hoàn hảo bậc nhất: đội bóng ghi bàn nhiều nhất (10 bàn), thắng nhiều nhất (3 trận), thủng lưới ít nhất (0 bàn).

Không chỉ thắng đậm, Trường ĐH Thủy lợi còn thắng đẹp, với sức mạnh thể chất và đẳng cấp chiến thuật áp đảo đối thủ. Học trò HLV Vũ Văn Trung chặt chẽ trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công, với những pha đan bóng nhanh, nhuyễn.

Hơn hết, điều làm nên sự khác biệt cho Trường ĐH Thủy lợi là tinh thần "dám chơi dám chịu": đẩy cao đội hình áp đảo đối thủ, chấp nhận rủi ro để tràn lên ép sân. Đó là cách đá của đội bóng tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân và đủ lão luyện khi kinh qua cả vinh quang lẫn thất bại, để biết cần làm gì trong một trận đấu cân não.

Trường ĐH Thủy lợi vô địch TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trường ĐH Thủy lợi đã "cuốn phăng" đối thủ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, bằng "cơn lốc" không thể ngăn cản cả về cường độ, nhịp độ lẫn chất lượng tấn công. Cũng như các trận bán kết và tứ kết, học trò ông Vũ Văn Trung không cho đối thủ có cơ hội sạch lưới quá... nửa hiệp 1. Lần này, dù đối thủ là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu, Trường ĐH Thủy lợi vẫn vượt qua. Cú đá chân trái đẳng cấp của Đỗ Hữu Hải không chỉ là khoảnh khắc chớp thời cơ, mà còn thể hiện bản lĩnh vượt trội của đại diện Hà Nội trong một trận chung kết: trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ theo cách "tàn nhẫn" và thực dụng nhất.

Khi Trường ĐH Thủy lợi mở tỷ số, cánh cửa của đối thủ hẹp đi nhiều. Học trò HLV Trần Văn Dũng đã nỗ lực tổ chức lại thế trận, nhưng khác với những "bại tướng" trước đó của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Thủy lợi pressing quá nhanh, sẵn sàng đá rát để giảm nhịp chơi, và luôn đáp trả bằng các pha phản đòn chất lượng.

Hai bàn thắng chớp nhoáng của Trần Đức Hoan chỉ trong 5 phút hiệp 2 (47 và 52) là hệ quả nhãn tiền của hệ thống tấn công vận hành nhuần nhuyễn, đồng thời biết chọn thơfi điểm đối thủ "chùng xuống" để ra đòn. Còn bàn phút cuối của Duy Mạnh là "kim cương" trên vương miện, của đội bóng mạnh mẽ và toàn diện nhất giải.

"Qua 2 lần đá chung kết TNSV THACO cup, các cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi biết mình phải đá thế nào, chuẩn bị tâm lý ra sao, điều tiết trận đấu cách gì theo chiều hướng có lợi", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ trước trận.

Chiến thắng 3-0 là giúp Trường ĐH Thủy lợi trở thành đội thắng đậm nhất, ghi nhiều bàn nhất trận chung kết. Nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá sinh viên!

Vinh quang từ nước mắt

Thành công hôm nay không đến từ hiện tượng nhất thời, mà là thành quả của cả thập kỷ Trường ĐH Thủy lợi dựng xây phong trào bóng đá, lăn lộn suốt nhiều giải đấu bóng đá học đường.

Trường ĐH Thủy lợi phô diễn sức mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong đó, TNSV THACO cup từng là giải đấu lấy đi của Trường ĐH Thủy lợi nhiều... nước mắt nhất. Hai thất bại ở chung kết mùa 1 và 2 đều trên chấm luân lưu, cú ngã đau đớn ở mùa 3 cũng trên chấm luân lưu vòng loại... là những thất bại có thể lấy đi nghị lực và tham vọng của bất cứ đội bóng nào.

Song, Trường ĐH Thủy lợi thì không. "Càng khó khăn, chúng tôi càng muốn đương đầu. Đó là tinh thần và khí chất của người Thủy lợi.

Ngọn lửa bóng đá Thủy lợi luôn "cháy", tạo ra sự khích lệ với nhiều lứa sinh viên, để các em hiểu được tinh thần Trường ĐH Thủy lợi, để luôn cố gắng cạnh tranh, làm mới bản thân, thể hiện khí chất bóng đá và con người Thủy lợi. Toàn đội sẽ nỗ lực duy trì bản sắc đặc biệt, không bị trộn lẫn, để tiếp tục khẳng định dấu ấn trong làng bóng đá sinh viên", HLV Vũ Văn Trung khẳng định.

Hôm nay, Trường ĐH Thủy lợi lại khóc. Nhưng lần này, là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thầy trò HLV Vũ Văn Trung đã hoàn thành lời hứa mang vinh quang trở lại Hà Nội.