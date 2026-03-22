Những chàng tiền vệ tài hoa định đoạt chung kết TNSV THACO cup

Cầu thủ giỏi nhất TNSV THACO cup 2026 có gọi tên Hoàng Danh?

Cuộc đua cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", vốn còn nhiều ẩn số, chỉ được hạ màn sau trận chung kết TNSV THACO cup 2026 diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (22.3), giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Hai ứng viên sáng giá nhất cũng là những tiền vệ tài hoa mang trên mình trọng trách dẫn dắt lối chơi của hai đội, đó là Nguyễn Hoàng Danh (Trường ĐH Thủy lợi) và Thạch Tuấn Tường (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM).

Hoàng Danh đang bước đến mùa giải TNSV THACO cup thứ tư. Mùa giải có thể là cuối cùng, mà nhạc trưởng quê Hà Tĩnh đang tỏa sáng rực rỡ. Đá ở vai trò tiền vệ tổ chức, cái giỏi của Hoàng Danh không nằm ở các pha ghi bàn, kiến tạo hay xử lý bắt mắt.

Hoàng Danh (áo đỏ) là "trái tim" của Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: DUY ANH

Giá trị của cầu thủ sinh năm 2003 nằm ở vai trò cầm nhịp, nắm giữ tiết tấu chơi bóng, điều hòa nhịp độ và cường độ bằng những đường chuyền chuẩn xác như kim đồng hồ. Không quá khi nói, nhìn thủ lĩnh mang áo số 14 thi đấu, người ta có thể "đọc" được cách vận hành của cả đội Trường ĐH Thủy lợi. Đại diện miền Bắc đá nhanh khi Hoàng Danh tăng tốc, giảm ga khi người nhạc trưởng hãm bóng giữ nhịp. Hoàng Danh nắm vai trò thầm lặng, như trái tim bền bỉ đập để luân chuyển "mạch máu" chơi bóng. Anh cũng hỗ trợ phòng ngự tốt khi đeo bám, truy cản, đọc tình huống để phối hợp bắt bài cắt bóng.

Tầm quan trọng của Hoàng Danh được khẳng định ở chính cách HLV Vũ Văn Trung dùng người. Anh luôn đá chính và đeo băng đội trưởng ở mọi trận đấu tại vòng chung kết. Nhưng, Hoàng Danh thường không "cày" đủ 80 phút. Mà mỗi khi trận đấu trôi theo diễn biến có lợi, ông Trung sẽ rút trò cưng ra nghỉ để dưỡng sức.

2 năm trước, dù Trường ĐH Thủy lợi cũng đoạt vé vào chung kết, nhưng vai trò Hoàng Danh không rõ ràng, do cầu thủ này mới bình phục chấn thương. Lần này, khi đã đạt thể lực và phong độ lý tưởng nhờ quá trình nghỉ ngơi, tích lũy cặn kẽ mà HLV Vũ Văn Trung lên kế hoạch, Hoàng Danh đang đạt trạng thái sung mãn nhất, ở trận đấu nhiều khả năng là cuối cùng của thời sinh viên.

Hay Thạch Tuấn Tường lên tiếng?

Cũng nắm giữ vai trò bền bỉ và thầm lặng như Hoàng Danh, tiền vệ Thạch Tuấn Tường là nền móng thành công cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Càn quét cực "khỏe" và máu lửa như N'Golo Kante (cựu tiền vệ Chelsea) hay Casemiro (ngôi sao của Manchester United), Tuấn Tường mang dáng vẻ rám nắng, rắn rỏi dũng mãnh của một chiến binh.

Tuấn Tường (áo trắng) là thủ lĩnh cứng rắn của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Tuấn Tường nắm giữ vai trò điều tiết lối chơi, khi đá ở vai trò tiền vệ mỏ neo ngay trên bộ đôi trung vệ. Nhờ óc phán đoán, quan sát tốt cùng khả năng xoay trụ mềm mại, Tuấn Tường là "nhịp thở" của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Tuy nhiên, không chỉ triển khai bóng hay, Tuấn Tường còn tranh chấp rất khỏe, khi có thể đeo bám, truy cản và gây áp lực cả trận.

Có những trận áp lực, Tuấn Tường còn lùi về đá trung vệ. Sự đa năng của số 15 là quân bài quan trọng để HLV Trần Văn Dũng xây dựng đấu pháp phòng ngự phản công cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Anh cũng chính là đại diện cho triết lý của đại diện miền Nam. Không màu mè, không rực rỡ, nhưng bền bỉ và hiệu quả vô cùng.

Với vai trò tối quan trọng, Hoàng Danh và Tuấn Tường chính là ứng viên nặng ký cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". Cả hai đang có màn thể hiện ngang bằng nhau. Ai nổi bật hơn sẽ đoạt danh hiệu cao quý nhất. Hoàng Danh có ưu thế khi được nâng đỡ bằng cả hệ thống chơi bóng chặt chẽ của Trường ĐH Thủy lợi, trong khi Tuấn Tường cần trở thành trụ cột cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở trận chung kết sống còn, trong lần đầu cận kề ngai vàng đến thế.



