Lần cuối rực rỡ của nhạc trưởng tài hoa ở giải đấu danh giá

Hoàng Danh lại tỏa sáng

Ngay phút đầu trận bán kết TNSV THACO cup 2026, có lẽ người hâm mộ đã hình dung đến một khoảnh khắc đặc biệt, khi Nguyễn Hoàng Danh đứng ở chấm đá phạt chếch về góc trái khung thành.

Đó là nơi Hoàng Danh từng thực hiện không biết bao nhiêu đường kiến tạo, nhờ khả năng điều bóng thông minh nhờ cái chân phải điêu luyện.

Tuy nhiên lần này, Hoàng Danh không chuyền. Anh quyết định dứt điểm ở góc rất khó, vẽ nên đường cong hoàn hảo đưa bóng lượn vào góc xa, không cho thủ môn tài năng Phan Ngọc Bảo của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cơ hội cứu thua.

Hoàng Danh (giữa) mở tỷ số trên chấm đá phạt ẢNH: ĐỘC LẬP

"Cầu vồng" mà Hoàng Danh vẽ nên vào lưới Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đã từng được chính nhạc trưởng của Trường ĐH Thủy lợi thực hiện với góc sút thậm chí còn hẹp hơn, ở trận đấu sống còn với Trường ĐH TDTT Bắc Ninh tại vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2024. Trong trận đấu hiếm hoi mà Trường ĐH Thủy lợi bị đối thủ dồn ép đến "khó thở" ngay trên sân nhà, siêu phẩm của Hoàng Danh đã thay đổi tất cả. Chủ nhà thắng 1-0 ở trận cầu then chốt, rồi thắng nốt trận play-off để đoạt vé đến VCK. Nếu không có bàn thắng ấy, Trường ĐH Thủy lợi đã có thể dừng bước.

Lần này, siêu phẩm của Hoàng Danh lại đóng vai trò quan trọng: "xé toạc" bản kế hoạch mà Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã dày công vẽ nên. Trước khi nhạc trưởng Thủy lợi vung chân ghi bàn, đại diện TP.HCM đã tổ chức hàng thủ lùi sâu, với ý đồ giữ sạch lưới và rình rập phản đòn hệt như trận tứ kết trước đó. Song, sau khi thủng lưới, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM không bao giờ có thể "tử thủ" được nữa.

Đội bóng của HLV Phan Ánh Minh phải vùng lên, để rồi dính những đòn trừng phạt của Trường ĐH Thủy lợi. Một trong số đó lại xuất phát từ cái chân tài hoa của Hoàng Danh, với đường chuyền cắt ngang cầu môn, giúp Bùi Xuân Trường ghi bàn thắng dễ nhất sự nghiệp.

Hoàng Danh (áo đỏ) xuất hiện ở mọi điểm nóng, lên công về thủ nhịp nhàng như 'người không phổi' ẢNH: DUY ANH

1 bàn thắng, 1 kiến tạo, cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, là phần thưởng xứng đáng cho người nhạc trưởng. Song, những ai yêu mến bóng đá Thủy lợi có lẽ đều hiểu, giá trị của Hoàng Danh không chỉ nằm ở con số khô khan.

Thủ lĩnh mẫu mực

"Ngay từ khi Hoàng Danh vào trường, tôi đã nhận định năng lực của em không chỉ dừng ở kỹ năng chơi bóng hay nhiệt huyết, mà còn nằm ở tố chất thủ lĩnh. Tôi rất tự hào về Hoàng Danh. Em luôn tiếp thu tốt mọi ý đồ chiến thuật tôi gửi gắm, thậm chí vận dụng sáng tạo. Tôi tin tưởng em là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong màu áo Trường ĐH Thủy lợi, dù chưa từng ăn tập chuyên nghiệp ngày nào, mà bước lên từ bóng đá phong trào", HLV Vũ Văn Trung ngợi khen học trò.

Sinh ra ở mảnh đất Hà Tĩnh đậm đà truyền thống bóng đá, Hoàng Danh nuôi đam mê chơi bóng từ nhỏ. Song, khác với nhiều cầu thủ tài năng đồng trang lứa, Hoàng Danh không đi theo con đường chuyên nghiệp, mà gắn bó với bóng đá phong trào, chủ yếu ở sân 7, mà xây dựng tên tuổi trong làng bóng đá học đường bằng sự bền bỉ và nhẫn nại.

Cái giỏi của Hoàng Danh không nằm ở các pha ghi bàn, kiến tạo hay xử lý bắt mắt. Cầu thủ sinh năm 2003 không phải mẫu ngôi sao của khoảnh khắc. Rất khó tìm được những pha bóng đẹp của Hoàng Danh khiến khán giả phải trầm trồ.

HLV Vũ Văn Trung tự hào về học trò ẢNH: DUY ANH

Tuy nhiên, Hoàng Danh là "báu vật" của Trường ĐH Thủy lợi, bởi anh có tư duy chơi bóng sắc bén. Đá ở vai trò tiền vệ tổ chức lùi sâu, vốn "kén" cầu thủ giỏi, Hoàng Danh là đầu não tổ chức lối chơi của Trường ĐH Thủy lợi. Anh nắm giữ tiết tấu chơi bóng, điều hòa nhịp độ và cường độ bằng những đường chuyền. Không quá khi nói, nhìn thủ lĩnh mang áo số 14 thi đấu, người ta có thể "đọc" được cách vận hành của cả đội Trường ĐH Thủy lợi. Hoàng Danh giữ vai trò thầm lặng, như trái tim bền bỉ đập để luân chuyển "mạch máu" chơi bóng. Anh cũng hỗ trợ phòng ngự tốt khi đeo bám, truy cản, đọc tình huống để phối hợp bắt bài cắt bóng.

Đặc biệt, những cú đá phạt của Hoàng Danh đã trở thành biểu tượng vươn mình của Trường ĐH Thủy lợi trong nhiều năm qua. Nhạc trưởng sinh năm 2003 rót bóng cực chuẩn, với những cú đá hướng về cột hai cực xoáy và vừa tầm. Chính biệt tài sút phạt của Danh đã giúp HLV Vũ Văn Trung mài sắc vũ khí cố định của Trường ĐH Thủy lợi. Đó là quân bài "tẩy", mà cứ mỗi khi bế tắc, đại diện miền Bắc lại dùng.

Nguyễn Hoàng Danh từng chơi kém nổi bật ở TNSV THACO cup 2024, bởi chưa bình phục chấn thương cổ chân. Sau 2 năm, nhạc trưởng tài hoa cùng đồng đội lại trở lại chung kết. Chẳng còn chấn thương, chẳng còn gì nuối tiếc trong năm có thể là cuối cùng đồng hành cùng bóng đá sinh viên.

Lần này, không ai có thể cản Hoàng Danh.



