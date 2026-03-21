Để Trường ĐH Thủy lợi thoát cảnh 'vua về nhì'

Lần thứ ba sẽ khác với Trường ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Thủy lợi đang băng băng trên đường đến vinh quang, với màn thể hiện như "thác lũ". Các học trò của HLV Vũ Văn Trung đánh bại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM 3 bàn không gỡ ở bán kết. Trước đó, Trường ĐH Thủy lợi cũng thắng đậm đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa 4 bàn trắng để khẳng định sức mạnh hủy diệt.

Nhìn rộng ra, Trường ĐH Thủy lợi là đội ghi bàn nhiều nhất (10 bàn), thủng lưới ít nhất (0 bàn) ở TNSV THACO cup 2026. Trường ĐH Thủy lợi cũng là tập thể duy nhất sạch lưới suốt từ đầu vòng loại đến nay.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) thẳng tiến chung kết ẢNH: DUY ANH

Thầy trò ông Vũ Văn Trung có mọi yếu tố chinh phục ngôi vương, từ những ngôi sao như Trần Đức Hoan, Nguyễn Hoàng Danh, Trần Bảo Trung, Bùi Xuân Trường..., đến tập thể đoàn kết, kỷ luật, lối chơi được tổ chức bài bản, áp lực nghẹt thở từ cả cường độ đến sức mạnh thể chất, cùng sự quyết đoán "tàn nhẫn" mà một nhà vô địch cần có.

Thế nhưng, nếu chỉ cần vậy mà vô địch TNSV THACO cup, Trường ĐH Thủy lợi đã không có tới hai lần lỡ duyên vào năm 2023 và 2024. HLV Vũ Văn Trung cùng học trò đã thua hai trận chung kết trước ĐH Huế và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, đều bởi kịch bản gục ngã trên chấm phạt đền. "Ở vòng knock-out, cơ hội chiến thắng luôn là 50% cho mỗi đội. Những đội mạnh có ưu thế, nhưng không đồng nghĩa chắc chắn sẽ thắng. Nhiều đội bóng mạnh đã gục ngã tại TNSV THACO cup 2026. Trường ĐH Thủy lợi cũng "thấm thía" bài học này sau hai lần về nhì. Những đau đớn quá khứ tạo thành sức mạnh, sẽ giúp chúng tôi biết cách điều chỉnh tâm lý thi đấu và thích nghi với nhịp độ chung kết", HLV Vũ Văn Trung trải lòng.

Trường ĐH Thủy lợi đã thua 5 loạt đá luân lưu gần nhất. Cái "dớp" trên chấm luân lưu chỉ là một trong số ít điểm yếu, trong rất nhiều điểm mạnh đã tạo nên thương hiệu bóng đá Thủy lợi đã vững mạnh hàng thập kỷ. Nhưng, đó lại là "yếu huyệt" cốt lõi ở một trận chung kết. Rất khó vô địch, nếu cứ xác định bước vào đá luân lưu là... thua.

TNSV THACO cup 2026 cũng chẳng phải "đất lành" cho các đội mạnh khi phải đá luân lưu. Trường CĐ FPT Polytechnic với đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" đã thất thủ trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trên chấm 11 m, dù có lợi thế dẫn trước. Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cũng bị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM loại trên loạt đá nghẹt thở, với 2 cầu thủ sút hỏng.

Thầy trò HLV Vũ Văn Trung đã ở gần với vinh quang ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Thủy lợi hiển nhiên không muốn trận đấu rơi vào loạt đá may rủi, nơi thầy trò ông Vũ Văn Trung thua nhiều hơn thắng, còn đối thủ thoải mái vô cùng vì... chẳng có gì để mất.

Bản mở tỷ số định đoạt trận đấu?

Trường ĐH Thủy lợi đã "nuốt chửng" hai đối thủ ở bán kết và tứ kết đều nhờ những bàn thắng sớm.

Ở trận gặp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Đức Hoan đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, khiến đương kim vô địch rơi vào trạng thái tâm lý bức bách, mắc sai lầm và bại trận. Đến trận gặp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Hoàng Danh mở tỷ số ngay phút thứ 1, với ý đồ phòng ngự của đại diện TP.HCM phá sản.

Đối thủ của Trường ĐH Thủy lợi ở chung kết, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng là đội bóng lấy phòng ngự làm trọng tâm. Đội bóng của HLV Trần Văn Dũng luôn vào trận với tâm lý "không thua trước khi tìm chiến thắng", với hàng thủ chặt chẽ, lăn xả, tổ chức đội hình che chắn cực kín ở trung lộ lẫn hai biên.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang là đội phòng ngự tốt thứ hai giải (1 bàn thua sau 5 trận), với 4 trận sạch lưới. Dù chỉ có rất ít cầu thủ nổi bật như tiền vệ Thạch Tuấn Tường hay tiền đạo Lê Xuân Vũ, nhưng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn tiến xa nhờ sức mạnh tập thể. Ở trận chung kết ngày mai (22.3), đội bóng TP.HCM nhiều khả năng lại chơi phòng ngự phản công, rình rập chờ thời.

Để phá vỡ "boong-ke" vững chãi trước cầu môn của Lê Phạm Thế Anh, Trường ĐH Thủy lợi cần bàn thắng sớm, buộc đối thủ phản tràn lên. Với các đội chơi phòng ngự, việc nhận bàn thua thường là "ác mộng".

Nhưng ngược lại, nếu chỉ giữ thế trận giằng co, Trường ĐH Thủy lợi rất dễ rơi vào cái bẫy tâm lý mà các đội mạnh như Trường ĐH TDTT Đà Nẵng hay Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã mắc phải.

Ghi bàn sớm để phá thế thủ của đối phương, đó là con đường duy nhất. Trường ĐH Thủy lợi phải tấn công, chấp nhận rủi ro và gây áp lực mạnh hơn nữa. Đó là điều thầy trò HLV Vũ Văn Trung đang làm tốt, và phải làm tốt ở trận chung kết đầy áp lực này.