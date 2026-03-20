Trận chung kết trong mơ của TNSV THACO cup đã lộ diện!

TNSV THACO cup 2026 rực lửa

Hai trận bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã diễn ra cực "nóng" vào buổi chiều thi đấu 20.3 trên sân Trường ĐH Nha Trang.

Với sức mạnh áp đảo, Trường ĐH Thủy lợi thắng đậm 3-0 trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhờ các bàn thắng của Nguyễn Hoàng Danh, Bùi Xuân Trường và Trần Đức Hoan. Cả ba đều là sinh viên năm cuối, đồng nghĩa đang chơi mùa giải TNSV THACO cup cuối cùng. Bề dày kinh nghiệm chinh chiến đã giúp Hoàng Danh cùng Trường ĐH Thủy lợi có chiến thắng tuyệt đối, không cho "hiện tượng" giải đấu bất cứ cơ hội chống đỡ nào.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) thẳng tiến chung kết ẢNH: DUY ANH

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Vũ Văn Trung, Trường ĐH Thủy lợi đã trình diễn lối đá "tàn nhẫn" và thực dụng: bóp nghẹt tuyến giữa đối thủ, khai thác triệt để tình huống cố định và khoan phá vào nách hàng thủ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Trước "cơn sóng" Trường ĐH Thủy lợi, đại diện TP.HCM chấp nhận trận thua trắng cùng vị trí thứ ba chung cuộc.

Trường ĐH Thủy lợi đang viết nên hành trình đẹp, khi là đội tấn công tốt nhất (10 bàn thắng) và phòng ngự hay nhất (0 bàn thua). Đây là lần thứ ba, Trường ĐH Thủy lợi lọt vào chung kết TNSV THACO cup. Hai lần trước, đội đều thua ĐH Huế (2023) và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (2024) trên chấm đá luân lưu. Trường ĐH Thủy lợi cũng là đội bóng duy nhất có nhiều hơn một lần vào chung kết TNSV THACO cup từ trước đến nay.

Đối thủ của Trường ĐH Thủy lợi ở chung kết là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ở trận bán kết còn lại, thầy trò HLV Trần Văn Dũng đã thắng 1-0 trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Sau hiệp đầu đá chặt chẽ và toan tính triệt để, cả hai đội đã bung bài sau giờ nghỉ. Phút 48, Nguyễn Lê Trực bật cao đánh đầu chéo góc cực hiểm để mở tỷ số cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Những phút sau đó chứng kiến Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phòng ngự chắc chắn để bảo toàn thành quả.

Trận chung kết TNSV THACO cup 2026 giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, diễn ra lúc 15 giờ 15 ngày 22.3 trên sân vận động Trường ĐH Nha Trang.