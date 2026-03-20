Chào trận chung kết tranh cúp vàng danh giá, Trường ĐH Thủy lợi đã đến!

Bản lĩnh vượt trội giúp Trường ĐH Thủy lợi thắng thế

"Cửa ải" ngăn cách Trường ĐH Thủy lợi với trận chung kết TNSV THACO cup 2026 là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đội bóng đã tạo nên bất ngờ lớn bậc nhất giải đấu khi quật ngã Trường CĐ FPT Polytechnic trên chấm luân lưu ở tứ kết.

Nếu "bại tướng" Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trước đó của Trường ĐH Thủy lợi là đội bóng có những cá nhân xuất sắc, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lại đi theo trường phái tập thể trên hết. Đại diện TP.HCM có hàng thủ thép, tinh thần quyết chiến, cùng tâm lý thoải mái khi vốn dĩ vào bán kết đã là thành công.

Tuy nhiên, từng đó là không đủ để ngăn được sức mạnh của Trường ĐH Thủy lợi. Hàng phòng ngự từng khiến Trường CĐ FPT Polytechnic im lặng ở tứ kết, đã hoàn toàn vỡ vụn trước sức mạnh tuyệt đối của "thủy triều đỏ" Thủy lợi.

Bàn mở tỷ số của Nguyễn Hoàng Danh ở phút thứ 1 với cú sút phạt tuyệt đẹp vào góc khó, pha leo bên phối hợp rồi căng ngang như đặt cho Bùi Xuân Trường nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2, rồi "nhát kiếm" quyết định vung xuống cuối trận của Trần Đức Hoan... là thành quả của thế trận áp đảo hoàn toàn, khi Trường ĐH Thủy lợi không có đối thủ cơ hội phản kháng. Học trò HLV Vũ Văn Trung kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, chặn đứng "yết hầu" triển khai bóng của đối thủ, dồn ép mạnh hai biên rồi liên tục dội bóng tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.

Cách đá đầy trực diện và cơ bắp của Trường ĐH Thủy lợi luôn đặt đối thủ vào sức ép nghẹt thở. Bóng chỉ cần vài giây để tiếp cận vòng cấm, khiến các hậu vệ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM oằn mình chống trả.

Trong cuộc đua tâm lý cân não, kinh nghiệm vượt trội được đắp bồi từ cả vinh quang lẫn nước mắt của Trường ĐH Thủy lợi đã trở thành lằn ranh đẳng cấp mà Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã không thể vượt qua.

"Cỗ máy" Trường ĐH Thủy lợi đã thực sự vào guồng, khi "nhả đạn" 7 bàn trong 2 trận gần nhất. Các học trò HLV Vũ Văn Trung là đội bóng toàn diện nhất giải: ghi nhiều bàn nhất (10 bàn), thủng lưới ít nhất (0 bàn). Nhưng vượt trên mọi con số thống kê, khí chất mới là điều tạo nên khác biệt cho Hoàng Danh cùng đồng đội. Đó là khả năng lấn át tâm lý đối thủ, kiểm soát cuộc chơi theo ý mình và giữ cái đầu tỉnh táo ở giây phút quan trọng.

Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại chung kết TNSV THACO cup sau 2 năm chờ đợi. Để lại sau lưng giọt nước mắt tiếc nuối năm 2024, thầy trò ông Trung sẽ viết trang sử mới, nếu đoạt cúp vào ngày 22.3.

Tự hào với tinh thần Trường ĐH Thủy lợi

HLV Vũ Văn Trung chia sẻ sau trận: "Tôi nói với học trò rằng các em đã vượt qua ngọn núi cao nhất mang tên Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa với tỷ số 4-0, thì trận bán kết này, chẳng lý do gì đội không vượt qua tiếp ngọn núi tiếp theo. Trường ĐH Thủy lợi đã nhập cuộc rất tốt, ép sân và ghi bàn ngay từ phút đầu.

Ở vòng đấu bảng, Trường ĐH Thủy lợi không thể ghi bàn vào lưới Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Chúng tôi đã rút ra bài học, rằng phải nhạy bén và quyết đoán hơn trong vòng cấm. Với những đội thiên về phòng thủ, việc thủng lưới khiến họ không thể lùi về thủ nữa".

HLV Vũ Văn Trung cũng khẳng định, bí quyết chiến thắng còn nằm ở tinh thần, khi các cầu thủ Thủy lợi luôn giữ vững đôi chân trên mặt đất.

"Sau trận thắng 4-0 ở tứ kết, tôi có nhắc các em phải giữ tâm thế ổn định, đừng vì những lời ngợi khen, tán dương mà quên đi trận đấu tới. Tôi kéo học trò về lại mặt đất, để các em không quên nhiệm vụ phải làm. Tôi nói rằng ở trận bán kết này, chỉ có hai con đường: làm nên lịch sử hoặc... đi về nhà. Trường ĐH Thủy lợi đã chơi tập trung. Chúng tôi biết mình đang ở đâu.

Ở sân chơi bóng đá sinh viên, việc chống bóng bổng, bóng cố định là thách thức lớn. Do đó, Trường ĐH Thủy lợi luôn tập các pha bóng cố định rất kỹ. Buổi nào chúng tôi cũng tập. Các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần chắt chiu và đấu pháp hợp lý ở các pha đá phạt. Trường ĐH Thủy lợi đã sẵn sàng, tự tin bước vào chung kết, với những trải nghiệm đã tích lũy được. Nhiệm vụ của cầu thủ là vô địch. Chúng tôi muốn giải cơn khát vô địch sân 11 suốt 13 năm rồi. Trường ĐH Thủy lợi cũng lỡ hẹn 2 trận chung kết gần nhất và muốn thay đổi chiều quay lịch sử", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

Ở trận chung kết diễn ra lúc 15 giờ 15 ngày 22.3, Trường ĐH Thủy lợi sẽ đối đầu đội thắng trong trận bán kết giữa Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.



