Hành trình giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã đi đến nấc thang hạ màn, khi tìm ra hai đại diện ưu tú bước chân vào cuộc tranh tài định mệnh. Đó là Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

"Ông lớn" Trường ĐH Thủy lợi khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 3 lần vào chung kết TNSV THACO cup sau 4 mùa giải tranh tài. Sau khởi đầu chậm rãi với ngôi nhì bảng B, thầy trò HLV Vũ Văn Trung đã nhấn ga khi thắng đậm Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (4-0) và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (3-0) lần lượt ở tứ kết và bán kết để một lần nữa kề cận đỉnh vinh quang.

Trường ĐH Thủy lợi (áo trắng) băng băng trên đường đua vô địch ẢNH: DUY ANH

Ở chiều ngược lại, đây mới là lần đầu Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đoạt vé vào chơi trận chung kết. Các học trò HLV Trần Văn Dũng tạo nên cú sốc lớn, khi loại đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng trên chấm luân lưu ở tứ kết, rồi thắng tiếp ứng viên vô địch Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai với tỷ số tối thiểu (1-0) để lần đầu vào chung kết.

Nếu Trường ĐH Thủy lợi thể hiện sức mạnh tấn công "bão táp" (10 bàn sau 5 trận), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM lại phòng ngự cực hay với vỏn vẹn 1 bàn thua từ đầu giải. Dù chỉ có rất ít cầu thủ nổi bật như tiền vệ Thạch Tuấn Tường hay tiền đạo Lê Xuân Vũ, nhưng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn tiến xa nhờ sức mạnh tập thể. Ở trận chung kết hôm nay (22.3), đội bóng TP.HCM nhiều khả năng lại chơi phòng ngự phản công, rình rập chờ thời.

Được đánh giá mạnh vượt trội, nhưng Trường ĐH Thủy lợi đã thua 5 loạt đá luân lưu gần nhất. Cái "dớp" trên chấm luân lưu chỉ là một trong số ít điểm yếu, trong rất nhiều điểm mạnh đã tạo nên thương hiệu bóng đá Thủy lợi đã vững mạnh hàng thập kỷ. Nhưng, đó lại là "yếu huyệt" cốt lõi ở một trận chung kết. Rất khó vô địch, nếu cứ xác định bước vào đá luân lưu là... thua.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (áo trắng) thắng bằng bản lĩnh và kỷ luật ẢNH: DUY ANH

TNSV THACO cup 2026 cũng chẳng phải "đất lành" cho các đội mạnh khi phải đá luân lưu. Trường CĐ FPT Polytechnic với đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" đã thất thủ trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trên chấm 11 m, dù có lợi thế dẫn trước. Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cũng bị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM loại trên loạt đá nghẹt thở, với 2 cầu thủ sút hỏng.

Để phá vỡ "boong-ke" vững chãi trước cầu môn của Lê Phạm Thế Anh, Trường ĐH Thủy lợi cần bàn thắng sớm, buộc đối thủ phải tràn lên. Với các đội chơi phòng ngự, việc nhận bàn thua thường là "ác mộng".

Nhưng ngược lại, nếu chỉ giữ thế trận giằng co, Trường ĐH Thủy lợi rất dễ rơi vào cái bẫy tâm lý mà các đội mạnh như Trường ĐH TDTT Đà Nẵng hay Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã mắc phải.

Trận chung kết vì thế sẽ khó đoán đến phút cuối cùng.