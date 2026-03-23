Hồi kết đẹp cho thế hệ vàng của Trường ĐH Thủy lợi

Quà tạm biệt các 'công thần' của đội Trường ĐH Thủy lợi

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) mang đến kỷ niệm đặc biệt với 4 trụ cột của Trường ĐH Thủy lợi, gồm Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Lê Thanh Phúc và Bùi Xuân Trường. Bởi đây là mùa giải cuối cùng của "bộ tứ" trong cuộc đời bóng đá sinh viên.

Cả 4 cầu thủ đã cùng tạo nên trục dọc danh tiếng cho Trường ĐH Thủy lợi. Thanh Phúc vững vàng ở hàng thủ với vai trò "thòng" trong hàng trung vệ ba người, Hoàng Danh là nhạc trưởng tuyến giữa, Xuân Trường giữ nhiệm vụ cày ải còn Đức Hoan là cỗ máy ghi bàn.

Hoàng Danh (ngoài cùng bên phải) ghi dấu ấn trong mùa giải bóng đá sinh viên cuối cùng ẢNH: ĐỘC LẬP

Bộ tứ tài năng của Trường ĐH Thủy lợi đã cùng nhau vào chung kết TNSV THACO cup mùa giải 2023, 2024, và cùng... nuốt nước mắt vào trong với những thất bại cay đắng trên chấm luân lưu.

"Bước vào mùa giải này, tôi cùng đồng đội nói với nhau rằng cứ chơi hết mình, nỗ lực bằng tất cả những gì mình có để không còn gì phải hối tiếc. Không toan tính, không áp lực, chỉ ra sân và chơi bóng", tiền vệ Hoàng Danh chia sẻ. Chính bằng nhuệ khí ấy, Trường ĐH Thủy lợi đã vô địch TNSV THACO cup 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục tuyệt đối: ghi 24 bàn, không thủng lưới (tính cả vòng loại và vòng chung kết), trong đó, có tới 11 bàn ở các trận tứ kết, bán kết và chung kết. Đó là sức mạnh áp đảo của một thế hệ giàu khát vọng, lăn xả vì màu cờ sắc áo.

"Chúng tôi luôn đá để chẳng có gì phải ân hận. Nhìn lại hành trình đã qua, đôi khi trận hòa 0-0 với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở vòng bảng lại là may mắn, khi chúng tôi kịp thời tỉnh ngộ và nhìn ra thiếu sót của mình. Anh em đã nỗ lực dìu dắt nhau, nhìn nhau mà đá, để chinh phục thành công danh hiệu này", tiền vệ Bùi Xuân Trường khẳng định.

Giá trị của kinh nghiệm

"Chức vô địch TNSV THACO cup 2026 là món quà chia tay các trụ cột của Trường ĐH Thủy lợi. Hoàng Danh, Xuân Trường... cùng thế hệ kỳ cựu đã cùng nhau bước qua nhiều trận đấu lớn nhỏ, từng nhiều lần rơi nước mắt ở chung kết.

Tuy nhiên, lần này, cái duyên vô địch không còn ngoảnh mặt với Trường ĐH Thủy lợi nữa. Đó là phần thưởng cho nỗ lực của các em, những người đã dành cả thanh xuân cống hiến cho bóng đá Thủy lợi, luôn hy sinh, tận hiến vì màu cờ sắc áo", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Cả thầy và trò đã có kỷ niệm đẹp tại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY ANH

Một đội bóng đã trải qua nhiều đau đớn ở chung kết sẽ hiểu rõ nhất cần làm gì để không "ngã gục" trước vinh quang.

Giá trị của những ngôi sao như Hoàng Danh hay Xuân Trường không chỉ là phẩm chất chuyên môn, mà còn là những lời bảo ban, động viên, những cái ôm khích lệ để tạo nên tập thể đoàn kết và bền chặt. Nhìn lứa đàn anh chơi bóng, các sinh viên năm nhất, năm hai mới chập chững đến TNSV THACO cup như Dương Phú Mạnh, Nguyễn Văn Cường tự biết phải làm gì.

Trường ĐH Thủy lợi từng thua vì sự chần chừ, vì toan tính và không dám đá căng chân ở chung kết. Song, trên sân Trường ĐH Nha Trang hôm qua (22.3), Hoàng Danh cùng đồng đội đã thổi bay đối thủ.

Thất bại quá khứ trở thành chiếc lò xo nén, để rồi khi thời cơ đến, học trò ông Vũ Văn Trung đã bung ra đúng lúc.

"Chúng tôi hạnh phúc với danh hiệu danh giá mà Trường ĐH Thủy lợi đã chờ suốt nhiều năm. Giờ là lúc tập trung cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026. Hành trình ở Nha Trang sẽ là kỷ niệm đẹp theo cùng anh em cầu thủ suốt quãng đời sinh viên", Hoàng Danh khẳng định.

Nhóm "cựu binh" Trường ĐH Thủy lợi đã có dấu mốc đẹp, nhưng đó chưa phải hồi kết. Ở giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026, Trường ĐH Thủy lợi sẽ còn làm nên chuyện.



