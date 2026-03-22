Trường ĐH Thủy lợi: Nhà vô địch toàn diện nhất của TNSV THACO cup

Trường ĐH Thủy lợi hoàn thành tham vọng mang cúp về nhà

"Nỗ lực hết mình để trở lại Hà Nội với chiếc cúp vô địch", đó vừa là nhiệm vụ, vừa là khao khát mà ông Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi gửi gắm các cầu thủ trước ngày lên đường đến Nha Trang dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Niềm mong mỏi của thầy Nguyễn Trung Việt, hay HLV Vũ Văn Trung, cũng là nỗi niềm của nhiều cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi. Đội bóng áo đỏ từng hai lần tiến sát lằn ranh vinh quang, nhưng cuối cùng lỡ hẹn vì cơ duyên chưa đủ. "Làm bóng đá, chơi hay mới là điều kiện cần, đôi khi để vô địch còn cần cái duyên", HLV Vũ Văn Trung từng chia sẻ sau lần thứ hai về nhì.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) xưng vương xứng đáng ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhưng, chiến lược gia của đội bóng Thủy lợi cũng nhấn mạnh: "Cái duyên là do mình tạo ra. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng, không được lùi bước. Trường ĐH Thủy lợi sẽ nỗ lực giành được vị trí chúng tôi xứng đáng thuộc về".

Khẩu quyết ấy trở thành kim chỉ nam, để trên sân tập, từ những trụ cột như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Trần Bảo Trung, Bùi Xuân Trường đến tân binh như Dương Phú Mạnh, Nguyễn Văn Cường... đều phải vắt sức nỗ lực. Mồ hôi trên "thao trường" đổi lấy nước mắt trên bục vinh quang. Sân bóng Trường ĐH Thủy lợi đã oằn mình gồng gánh những ngày gian khó của học trò ông Vũ Văn Trung, từ những buổi tập dưới cái nóng thiêu đốt, cái lạnh thấu xương, cùng nỗi buồn dằn vặt bởi những thất bại có thể đánh gục ý chí bất cứ tập thể nào.

Trường ĐH Thủy lợi chọn cách không dừng lại, mà bước tiếp. "Phải mạnh mẽ hơn, khao khát hơn. Chỉ những ai đủ khao khát mới có mặt ở đây", HLV Vũ Văn Trung nói trước ngày lên đường.

Trường ĐH Thủy lợi đã nói được, làm được, khi trở thành nhà vô địch toàn diện nhất lịch sử TNSV THACO cup. Đội bóng Hà Nội đã thắng Trường ĐH Đồng Tháp (3-0), hòa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (cùng tỷ số 0-0) ở vòng bảng. Để rồi, khi vòng knock-out đến, cỗ máy Thủy lợi đã bung tỏa sức mạnh hủy diệt.

Cỗ máy hủy diệt với 14 bàn thắng ở giải năm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Trường ĐH Thủy lợi đè bẹp đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (4-0), Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (3-0) và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (4-0). Xuyên suốt cả giải, Đức Hoan cùng đồng đội ghi 14 bàn (nhiều nhất lịch sử), không thủng lưới (ít nhất lịch sử), thắng nhiều nhất trong một VCK (4 trận). Trường ĐH Thủy lợi không chỉ thắng, mà còn thắng đẹp, thắng bằng thứ bóng đá tấn công lôi cuốn, đẹp mắt.

Quyết tâm ở giải quốc tế

Trường ĐH Thủy lợi đã hoàn thành lời hứa mang chiếc cúp trở về, nhưng hành trình chưa dừng lại ở đây.

Tuần tới, với tư cách đương kim vô địch TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Thủy lợi sẽ bước tới giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026. HLV Vũ Văn Trung không chỉ chơi vì danh dự nhà trường, mà còn chiến đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia.

Với HLV Vũ Văn Trung, đó là áp lực, nhưng cũng là niềm vinh dự mà Trường ĐH Thủy lợi sẽ nắm lấy để khẳng định uy thế của nền bóng đá học đường ưu việt nhất.

Với lực lượng đã đạt độ "chín" sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, cùng hưng phấn sau giải đấu hoàn hảo từ kết quả đến cách chơi, Trường ĐH Thủy lợi là ứng viên vô địch nặng ký tại sân chơi quốc tế, sẵn sàng đối đầu bất cứ đối thủ nào.

"Chúng em sẽ đá tấn công và quyết thắng mọi đối thủ", thủ môn Dương Phú Mạnh chia sẻ.

Và trên hành trình trở về vào tháng 4 tới, hành trang của Trường ĐH Thủy lợi có thể sẽ nhiều hơn một chiếc cúp.