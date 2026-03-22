Những tràng pháo tay xứng đáng cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tiểu Bảo
22/03/2026 17:34 GMT+7

Đội bóng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã không thể khép lại trọn vẹn hành trình tuyệt vời của mình ở VCK TNSV THACO cup 2026, nhưng họ đã chiếm trọn tình cảm của đông đảo người hâm mộ.

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ghi điểm 10 trong mắt người hâm mộ

Hành trình tuyệt vời của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chiều 22.3, sân bóng Trường ĐH Nha Trang đã chật cứng khán giả ở khán đài A và rất đông sinh viên chen kín ở những khuôn viên phía trên đồi cây, chứng kiến trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Có rất đông người hâm mộ ở Nha Trang và sinh viên các trường xung quanh đã đến sân cổ vũ cho trận đấu, đặc biệt là đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Trận đấu đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 4-0 của Trường ĐH Thủy lợi. Cái kết quá đẹp và xứng đáng của đội bóng đã từng 2 lần khóc tức tưởi vì thất bại ở trận chung kết, cũng là lời chia tay đẹp của một thế hệ tài năng sẽ ra trường sau giải này.

Đội Trường ĐH Công nghiệp đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

Nhưng bất kể tỷ số có phần đậm đà đấy, các cầu thủ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi, khi hầu như toàn bộ đội hình đá chính đã bước vào sân với những chấn thương lớn nhỏ khác nhau.

Thể lực suy giảm, những băng quấn gối, cổ chân và những vết bầm đã khiến đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không thể chơi quá bốc, chỉ chống cự được 1/3 của hiệp 1 trước khi thủng lưới từ một tình huống ném biên sở trường của đối thủ.

Thực tế, bất kể tỷ số sau đó đậm hơn nhưng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn tạo ra được những sức ép về phía khung thành Trường ĐH Thủy lợi, khi những Đức Huy (8, đội trưởng), Tuấn Tường (15), Xuân Vũ (11)… và cả thủ môn Thế Anh (1) đã chơi gầy gắng sức.

Thủ môn Thế Anh là một trong những cầu thủ hay nhất ở VCK

Đội bóng mạnh hơn là Trường ĐH đã thắng ngọt ngào, nhưng nhà á quân Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng xứng đáng nhận những tràng pháo tay từ đông đảo CĐV phố biển nha Trang cũng như những sinh viên theo dõi trận đấu.

Bằng lối chơi biết mình biết ta bền bỉ, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã vượt qua vòng bảng và tạo ra hết những bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi loại những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở tứ kết và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ở bán kết.

Không chỉ thế, dù sở hữu lối đá thiên về chắc chắn và tập trung phòng ngự, nhưng đội bóng thành phố rất được các CĐV yêu mến bởi phong cách chơi bóng đàng hoàng, chững chạc và chơi rất đẹp, chưa kể có những nhân tố đột biến phía trên như Xuân Vũ.

Mùa giải TNSV THACO cup 2026 đã khép lại với những cung bậc cảm xúc khác nhau, có những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc, có sự tiếc nuối và một chút tự trách... Nhưng trên hết các chàng trai Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có thể tự hào về hành trình tuyệt vời của mình, kèm lời hẹn cho vị trí cao nhất mùa sau...

Lê Phạm Thế Anh tỏa sáng trên loạt luân lưu giúp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vượt qua vòng tứ kết

Tin liên quan

Trường ĐH Thủy lợi 4-0 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Lần đầu đăng quang

Màn thư hùng giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (22.3) là hồi kết trong mơ dành cho hành trình tranh tài hấp dẫn tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Bóng đá Thanh Niên sinh viên: Khi trái tim các cầu thủ chung một nhịp đập

Có một Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM quả cảm đến thế!

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM TNSV Trường ĐH Thủy lợi
