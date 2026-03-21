Chung kết TNSV THACO cup 2026: Cuộc so tài đỉnh cao giữa 2 thủ thành quá xuất sắc

Lê Phạm Thế Anh cản phá bóng giải nguy ảnh: Duy Anh

Chung kết trong mơ TNSV

Vào lúc 15 giờ 15 ngày 22.3 (trước đó 15 phút sẽ là lễ khai diễn) sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Đây là 2 đội bóng xuất sắc nhất, đã vượt qua 58 đối thủ đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện từ vòng loại các khu vực cho đến VCK đang diễn ra trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang.

Một trong những mấu chốt của trận đấu, sau tất cả những tính toán chiến thuật và phong độ, sẽ là ai sẽ xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương, vốn được che chắn bởi 2 thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Dương Phú Mạnh đang đi trong hành trình ấn tượng cùng Trường ĐH Thủy lợi ảnh: Độc Lập

Trong chiều 20.3, sân bóng Trường ĐH Nha Trang đã chứng kiến thủ môn Dương Phú Mạnh (số 1, Trường ĐH Thủy lợi) và thủ môn Lê Phạm Thế Anh (1, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) lần lượt nhận giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất trong 2 trận bán kết giải TNSV THACO cup 2026.

Ở trận bán kết 1, Phú Mạnh đã làm chủ khu vực cấm địa rất tốt, khiến đối thủ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hầu như không có cơ hội đáng kể để có thể ghi bàn.

Trong khi đó Thế Anh chính là một trong những gương mặt chơi nổi bật nhất trong đội hình Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, giúp họ bất ngờ quật ngã đối thủ được đánh giá cao hơn là Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Lê Phạm Thế Anh tỏa sáng trên loạt luân lưu giúp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vượt qua vòng tứ kết ảnh: Duy Anh

Xét trong cả chặng đường VCK TNSV THACO cup 2026, đây cũng là 2 "thần giữ đền" có phong độ ổn định nhất, thực sự là chỗ dựa vững chắc để đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 15 ngày 22.3.

Đặc biệt, Dương Phú Mạnh đã được nhà tài trợ PKSG trao tặng giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất lượt 1 vòng bảng tại VCK TNSV THACO cup 2026. Sau 5 trận, anh vẫn chưa thủng lưới lần nào.

Trong khi đó, Lê Phạm Thế Anh đã nhận được giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất ở lượt đấu tứ kết và bán kết. Với chỉ 1 bàn thua sau 5 trận, anh cho thấy mình là đối thủ đáng gờm với người đồng nghiệp bên phía Trường ĐH Thủy lợi.

Dương Phú Mạnh nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất trận bán kết 1 ảnh: Duy Anh

Thế Anh nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất vòng tứ kết ảnh: Duy Anh

Theo lối chơi của cả 2 đội thì 2 thủ môn của chúng ta cũng có những thuận lợi, khó khăn riêng gần như là tương phản với nhau có thể mang tính quyết định cho cục diện và kết quả trận chung kết, cũng như cuộc đua tranh danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất VCK TNSV THACO cup 2026.

Dương Phú Mạnh chơi trong tập thể giàu kinh nghiệm, có sức tấn công mạnh mẽ nhất nên nhiều khi thiệt thòi vì không… có nhiều cơ hội trổ tài, trong khi Thế Anh càng vào sâu càng nổi bật trong thế trận phòng ngự phản công của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vì liên tục chịu sức ép từ đối thủ

Trong trận chung kết, cả 2 thủ thành tài năng Dương Phú Mạnh và Lê Phạm Thế Anh chắc chắn sẽ tiếp tục là chỗ dựa cho tập thể 2 đội bóng Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, để tìm ra "thần giữ đền" xuất sắc và xứng đáng nhất VCK TNSV THACO cup 2026.