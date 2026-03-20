* NHẬN ĐỊNH TRẬN ĐẤU

Hành trình của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại giải năm nay đang mang đậm màu sắc của những bất ngờ. Bị đánh giá thấp hơn ở vòng tứ kết, đại diện đến từ TP.HCM vẫn kiên cường cầm hòa đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng sau 80 phút không bàn thắng, trước khi bản lĩnh trên chấm luân lưu giúp họ giành quyền đi tiếp. Đó là chiến thắng không đến từ sự áp đảo, mà từ tinh thần thép và khả năng chịu đựng áp lực đáng nể.

Bước vào bán kết, thử thách dành cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM lớn không kém. Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai không chỉ thắng thuyết phục Trường ĐH Nha Trang 2-0 ở tứ kết, mà còn thể hiện lối chơi chủ động, hiệu quả hơn hẳn so với đối thủ. Nếu như đội bóng TP.HCM thiên về sự chắc chắn và thực dụng, thì đối thủ lại cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sẽ tiếp tục chơi áp đặt, kiểm soát ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (phải) sẽ kiên trì phòng ngự ẢNH: DUY ANH

Sự khác biệt này khiến cán cân trước trận bán kết có phần nghiêng về phía Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bị lép vế hoàn toàn. Thực tế, chính việc bị đánh giá thấp hơn lại đang trở thành "vũ khí" của họ. Không chịu áp lực phải thắng, đội bóng này có thể tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc: chơi chặt chẽ, hạn chế sai lầm và chờ đợi thời cơ. Trận đấu này vì thế có thể sẽ không bùng nổ, nhưng luôn có bất ngờ tiềm ẩn.