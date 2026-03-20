Chàng thủ môn dũng mãnh có trái tim ấm áp

Trận tứ kết TNSV THACO cup 2026 giữa đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (IUH) và đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng diễn ra căng thẳng đến từng phút giây. Trong sự kỳ vọng của đông đảo CĐV, một chàng trai có gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt đầy quyết tâm đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho IUH. Đó là thủ môn Lê Phạm Thế Anh, 23 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ động lực. Trong suốt 80 phút thi đấu chính thức, Thế Anh đã chơi rất chắc chắn, gây ấn tượng với những pha cứu thua khiến khán giả trên khán đài phải ồ lên khâm phục. Đáng nhớ nhất là tình huống anh liên tiếp bay người cứu thua sau hai cú sút khó của đối phương. Khi trận đấu bước vào loạt luân lưu 11 m cân não, Thế Anh một lần nữa trở thành người hùng khi cản phá thành công một cú sút của đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, góp công lớn giúp IUH thẳng tiến vào bán kết TNSV THACO cup 2026. Với màn trình diễn đó, Thế Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Lê Phạm Thế Anh đã tỏa sáng đúng lúc trong loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Thế Anh chia sẻ: "Cảm giác lúc này thực sự quá tuyệt vời, em không biết nói gì nữa". Khi được hỏi về các tình huống cứu thua trong trận và trên chấm 11 m, chàng sinh viên IUH chỉ khiêm tốn nói: "Em gặp may".

Sau lượt sút luân lưu cuối cùng, Thế Anh đã ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là một câu chuyện cảm động của chàng sinh viên quê Tây Ninh. Khi nhắc đến gia đình, không còn hình ảnh một thủ môn mạnh mẽ, quyết đoán khi đứng trong khung thành, Thế Anh rơm rớm nước mắt, tâm sự ba mình ở quê đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư suốt hơn một năm rưỡi qua. "Ba em vô thuốc được 6 lần rồi", Thế Anh nói và đưa tay dụi nước mắt. Với chàng thủ môn xuất sắc này, mỗi lần ra sân không chỉ là để bảo vệ khung thành của đội nhà, mà còn gửi đi một thông điệp yêu thương tới ba mình. Anh hy vọng những chiến thắng và niềm vui từ sân cỏ của mình sẽ trở thành liều thuốc tinh thần giúp ba vui vẻ, lạc quan hơn để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Còn với ba của Thế Anh, dù sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn luôn dành sự quan tâm cho con trai khi theo dõi tất cả các trận đấu của đội IUH và thường xuyên gọi điện hỏi thăm.

Tâm sự với PV, Lê Phạm Thế Anh mong đội IUH sẽ giữ vững phong độ và quyết tâm để tiếp tục chinh phục những thử thách lớn hơn tại VCK TNSV THACO cup 2026. Chàng sinh viên quê Tây Ninh bày tỏ: "Em muốn cùng đồng đội đi sâu hơn tại giải đấu để mang về thành tích tốt hơn cho nhà trường, qua đó cũng hy vọng ba có thêm niềm vui và nghị lực vượt qua bệnh tật".

Tại vòng đấu dành cho 4 đội bóng sinh viên mạnh nhất toàn quốc, IUH chạm trán với đối thủ mạnh là Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.



