Lưu học sinh quốc tế cũng ‘bùng nổ’ trên khán đài TNSV THACO Cup 2026

Trên khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang trong khuôn khổ VCK TNSV THACO Cup 2026, có một nhóm cổ động viên (CĐV) khá đặc biệt luôn thu hút mọi ánh nhìn, đó là các lưu học sinh quốc tế đến từ Lào, Vanuatu và Belarus, hòa chung nhịp đập với hàng nghìn sinh viên Việt Nam trên khán đài.

Các lưu học sinh quốc tế đến từ Lào, Vanuatu và Belarus trên khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Nakou Jean Gabriel, sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí Trường ĐH Nha Trang, đến từ Vanuatu ẢNH: BÁ DUY

Nakou Jean Gabriel, sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí đến từ Vanuatu, thú thực mình vốn là "tín đồ" bóng rổ. Nhưng sức nóng từ TNSV THACO Cup 2026 đã thay đổi suy nghĩ của anh. Đây là lần thứ hai trong tuần Gabriel có mặt trên khán đài.

Gabriel cho biết ở Vanuatu, khái niệm về một giải bóng đá sinh viên chuyên nghiệp vẫn còn xa lạ, nên khi chứng kiến sự đầu tư bài bản và không khí cổ vũ rực lửa tại đây, anh vô cùng ấn tượng.

"Với tôi, bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần cộng đồng và sự nhiệt huyết của con người Việt Nam", Gabriel chia sẻ.

Hiện Trường ĐH Nha Trang đang tiếp nhận 12 lưu học sinh Vanuatu và 14 lưu học sinh Lào ẢNH: BÁ DUY

Cùng nhóm với Gabriel là Leo, sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô người Lào, với vốn tiếng Việt đang ngày một hoàn thiện. Leo bộc bạch rằng bầu không khí tại sân trường những ngày qua thực sự là một ngày hội.

"Mọi người ở đây rất đoàn kết, từ cầu thủ dưới sân đến cổ động viên trên khán đài. Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết và tình cảm ấm áp mà người Việt dành cho bóng đá cũng như dành cho những sinh viên xa xứ như chúng tôi", Leo chia sẻ.

Lưu học sinh Lào cho biết sẽ cổ vũ cho Lào và Việt Nam tại giải TNSV quốc tế Thaco cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

Leo cho biết mình rất háo hức khi biết sắp tới một đội bóng đại diện các trường đại học Lào sẽ sang Việt Nam tham dự giải đấu TNSV quốc tế Thaco cup 2026 tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang. Khi được hỏi vui sẽ cổ vũ cho ai nếu có trận Việt Nam gặp Lào, Leo cười hiền: "Chắc chắn tôi sẽ tiếp sức cho những người anh em Lào. Nhưng vì Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai, tôi cũng dành một tình yêu lớn để cổ vũ cho đội bóng Việt Nam. Với tôi, ai thắng cũng đều là niềm vui của sự đoàn kết".

Lưu học sinh quốc tế đã tạo nên sắc màu đặc biệt trên khán đài TNSV THACO Cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

Thạc sĩ Phạm Ngọc Bích, Chánh văn phòng Trường ĐH Nha Trang, cho biết hiện trường đang tiếp nhận 12 lưu học sinh Vanuatu khóa 67 (2025-2030) theo học các ngành Điện - Điện tử, Cơ khí, Xây dựng, Công nghệ sinh học và môi trường, Công nghệ thực phẩm, cùng 14 lưu học sinh Lào theo học các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ô tô, Kinh doanh thương mại, Ngôn ngữ Anh và thạc sĩ Quản trị kinh doanh.