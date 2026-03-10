TNSV THACO cup 2026: Khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang chật kín khán giả

Kết thúc 3 ngày thi đấu đầu tiên của lượt trận thứ nhất vòng bảng VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), SVĐ Trường ĐH Nha Trang liên tục ghi nhận những khán đài lấp kín khán giả. Để có những khán đài đầy ắp như vậy, sinh viên Trường ĐH Nha Trang cho biết đã lên kế hoạch từ một tuần trước khi bóng lăn, huy động hơn 500 người với đầy đủ kèn, trống, băng rôn.

Khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang luôn chật kín khán giả những ngày diễn ra các trận đấu tại VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: BÁ DUY

Không khí trên khán đài luôn sôi động ẢNH: BÁ DUY

Khán đài kín chỗ trong trận Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa với Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ cổ vũ cho đội nhà, các CĐV chủ nhà còn nhiệt tình tiếp lửa cho tất cả các đội khách. "Những ngày đội nhà không đá, chúng em vẫn tới sớm để cổ vũ cho các bạn đội khách. Tinh thần của chúng em cũng chính là thông điệp mà giải đấu đã truyền tải: Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", sinh viên Trần Ngọc Bích Quyên chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Lê Hoàng, sinh viên năm 2 Khoa Xây dựng Trường ĐH Nha Trang, đã có mặt trên khán đài từ trận khai mạc và hầu như không bỏ lỡ trận đấu nào. Với Hoàng, ra sân không chỉ để cổ vũ cho các đội mà còn để tiếp thêm động lực cho người bạn cùng lớp là Hồ Thanh Phước đang khoác áo đội chủ nhà. "Em mong đội nhà sẽ đi sâu nhất có thể, nếu được thì vô địch luôn giải đấu này", Hoàng chia sẻ.

Các CĐV của Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: BÁ DUY

Các CĐV của Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: BÁ DUY

Các CĐV Trường ĐH Đồng Tháp vượt hơn 500 km đến Nha Trang để cổ vũ cho đội nhà ẢNH: DUY ANH

Hội những người đam mê bóng đá Khánh Hòa tiếp thêm tinh thần cho đội Trường ĐH Nha Trang trong ngày khai mạc ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ CĐV chủ nhà, khán đài còn đón những đoàn khách từ khắp nơi. Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức 4 đoàn CĐV, mỗi đoàn một xe 45 chỗ, thay nhau vượt quãng đường hơn 500 km ra Nha Trang tiếp lửa cho đội nhà theo từng lượt trận. Phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa cũng góp mặt với 50 sinh viên mỗi trận đội nhà thi đấu.

Có mặt trên sân, TS. Nguyễn Hoàng Tín, phụ trách phòng Đào tạo và quản lý người học, cho biết ông đã theo sát đội tuyển Trường ĐH Tôn Đức Thắng qua nhiều mùa giải, từ các vòng đấu tại TP.HCM cho đến VCK TNSV THACO cup 2026 năm nay tại Nha Trang. "Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa nhiệt huyết từ khán đài đến các cầu thủ. Thông điệp của chúng tôi là: hãy tự tin, bình tĩnh và luôn cống hiến cho khán giả một trận đấu hay với lối chơi đẹp", TS. Tín chia sẻ.

CĐV Trường CĐ FPT Polytechnic ngồi kín khán đài B cổ vũ cho đội nhà trận ra quân

ẢNH: BÁ DUY

Trong ngày khai mạc VCK TNSV THACO cup 2026, khán đài A, B không còn chỗ trống ẢNH: BÁ DUY

Nhiều khán giả phải xem trận đấu bên ngoài sân ẢNH: BÁ DUY

ThS. Phạm Ngọc Bích, Chánh Văn phòng Trường ĐH Nha Trang, cho biết để đáp ứng lượng khán giả đông đảo, ngoài khu vực khán đài chính vừa được nâng cấp phục vụ giải, nhà trường còn bố trí thêm bàn ghế tại khu vực trên cao sau cầu môn. Nhà trường cũng chuẩn bị chu đáo các điều kiện hậu cần như bố trí nước uống cho CĐV, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường để các trận đấu diễn ra an toàn.

Nhiều sinh viên trường xem trận đấu từ khoảng sân trên đồi ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, góp thêm sắc màu cho khán đài còn có Hội những người đam mê bóng đá Khánh Hòa, tổ chức quy tụ những CĐV chuyên nghiệp của phố biển, thường xuyên có mặt cổ vũ các đội tuyển Khánh Hòa thi đấu.

Bầu không khí sôi động tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang trong những ngày đầu của VCK TNSV THACO cup 2026 đã cho thấy sức hút đặc biệt của giải đấu sinh viên lớn nhất năm, khi cả chủ nhà lẫn khách đều sẵn sàng cháy hết mình, không chỉ trên sân mà còn trên khán đài.

Các trận đấu tại VCK TNSV THACO cup 2026 luôn được tiếp sức bởi lực lượng CĐV nhiệt tình của Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY



