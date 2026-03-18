TNSV THACO cup 2026 có nhà vô địch mới!

Một pha tấn công bất thành của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ảnh: Duy Anh

Chờ 'nhà vua' mới đăng quang tại TNSV THACO cup 2026

Ở mùa thứ 4, VCK TNSV THACO cup 2026 đã chính thức sạch bóng nhà vua cũ khi vòng tứ kết chuẩn bị khép lại, sẵn sàng bước vào vòng bán kết và sau đó là chào đón nhà vua mới đăng quang.

Chiến thắng 4-0 thuyết phục trước nhà đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa không chỉ giúp Trường ĐH Thủy lợi tiến gần hơn với mục tiêu tranh cúp vô địch, mà còn mở ra cơ hội lần đầu đăng quang cho chính họ và các đội bóng khác.

Trước đó, nhà vô địch mùa đầu tiên và thứ 2 ĐH Huế và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã không góp mặt ở vòng chung kết. Những đội bóng đã đoạt vé vào bán kết đến lúc này là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Thủy lợi đều chưa từng lần nào được nếm trải vị ngọt được đứng lên bục cao nhất.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò Trường ĐH Thủy lợi ảnh: Độc Lập

Ở trận tứ kết cuối cùng sẽ diễn ra sau đây ít phút, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng đều là những người khát khao được lần đầu chạm vào cúp vô địch.

Trong số những đội bóng đã lọt vào bán kết, Trường ĐH Thủy lợi đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau 2 lần về nhì cay đắng, họ đã buộc nhà đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-4.

Có mặt ở phố biển Nha Trang những ngày này, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai với sự ổn định vẫn đang lặng lẽ chờ cơ hội, sau khi từng đoạt HCĐ ở VCK TNSV THACO cup 2024 tổ chức trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trong khi đó Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lọt vào tốp tứ cường đang có thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các mùa TNSV. Đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng là á quân mùa giải trước còn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã đoạt HCĐ chung cuộc và giải phong cách.