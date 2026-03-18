Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 0-0 Trường ĐH TDTT Đà Nẵng: Cuộc chiến của sự kỷ luật

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
18/03/2026 14:41 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở tứ kết VCK TNSV THACO cup 2026, hứa hẹn sẽ là màn so tài cân não khi cả hai đều bước vào trận với thành tích bất bại. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 15 giờ 45 trên sân Trường ĐH Nha Trang.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

 *NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN 

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, nhà đương kim á quân tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể khi kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng C với 7 điểm. Dù không sở hữu hàng công bùng nổ, đội bóng miền trung lại nổi bật nhờ khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Kinh nghiệm từ mùa giải trước vẫn là điểm tựa lớn để họ tự tin bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM là tập thể đầy bản lĩnh

ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (xanh) khiến hàng công hùng mạnh của nhà đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bế tắc

ẢNH: DUY ANH

Ở phía đối diện, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng không hề kém cạnh khi giành vị trí nhì bảng A với 5 điểm. Dù số điểm thấp hơn đối thủ, đại diện đến từ TP.HCM cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh trong những trận cầu then chốt. Họ không dễ bị đánh bại và luôn biết cách bảo vệ thành quả, dù không tạo ra quá nhiều cơ hội ghi bàn.

Điểm chung đáng chú ý của hai đội nằm ở lối chơi thiên về sự an toàn. Sau vòng bảng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, trong khi con số của Trường ĐH TDTT Đà Nẵng là 3. Những thống kê này phần nào phản ánh rõ triết lý thi đấu của cả hai: ưu tiên sự chắc chắn trước khi nghĩ đến tấn công.

Chính vì vậy, khả năng cao đây sẽ là trận đấu mà sự chặt chẽ lên ngôi. Không dễ để kỳ vọng một màn đôi công mãn nhãn, thay vào đó là thế trận giằng co, nơi từng sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt. Trong bối cảnh vòng knock-out không cho phép sửa sai, sự thận trọng càng được đẩy lên cao.

Trận đấu giữa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc cá nhân hoặc tình huống cố định. Khi hai đội đều sở hữu hàng phòng ngự kỷ luật, sự khác biệt có thể đến từ một pha xử lý xuất thần, hoặc đơn giản là bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Tin liên quan

Chàng trung vệ đứng dậy mạnh mẽ từ lời dỗ dành của mẹ

Đằng sau hình ảnh mạnh mẽ trên sân bóng của trung vệ đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng Nguyễn Lê Tuấn Đạt là sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là những lời dỗ dành động viên của mẹ.

HUTECH tạo bất ngờ, chủ nhà dừng bước

'Vũ khí' bí mật giúp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tạo ra hành trình đầy cảm xúc

Khám phá thêm chủ đề

trường đh tdtt đà nẵng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM TNSV THACO CUP 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận