Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO:

Chàng trung vệ đứng dậy mạnh mẽ từ lời dỗ dành của mẹ

Nghi Thạo
18/03/2026 08:49 GMT+7

Đằng sau hình ảnh mạnh mẽ trên sân bóng của trung vệ đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng Nguyễn Lê Tuấn Đạt là sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là những lời dỗ dành động viên của mẹ.

Tuấn Đạt 23 tuổi, mang trong mình dòng máu kiên cường của người con đất Quảng Trị nắng gió. Tính đến lúc này, chàng sinh viên năm 3 khoa Giáo dục thể chất Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã có 3 mùa giải liên tiếp tham gia ngày hội bóng đá sinh viên lớn nhất cả nước. Với Đạt, mỗi trận đấu tại giải TNSV đều là một kỷ niệm vô giá.

Nguyễn Lê Tuấn Đạt nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cuộc đối đầu với Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa

ẢNH: ĐỘC LẬP

Để được khoác áo đội bóng của trường thi đấu, Tuấn Đạt đã nhiều lần vượt qua thử thách khi gặp chấn thương. Có những lần tưởng chừng như gục ngã, nhưng anh vẫn kiên cường đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Đạt tâm sự: "Em thường xuyên gặp chấn thương. Nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc…". Vào những thời điểm khó khăn, nguồn động viên hiệu quả nhất lại đến từ những điều giản đơn, đó là một cuộc điện thoại từ quê nhà. Trong câu chuyện của Đạt, hình ảnh người mẹ luôn hiện lên như một bến đỗ bình yên. Trung vệ đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tiết lộ, anh thường xuyên chia sẻ mọi vui buồn với mẹ: "Khi em đau, mẹ cũng rất lo lắng, nhưng mẹ không bao giờ khuyên em từ bỏ mà luôn dịu dàng dỗ dành. Mẹ luôn bảo cố gắng lên, cái gì rồi cũng sẽ vượt qua được". Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế nhưng lại có sức mạnh hơn bất kỳ liều thuốc giảm đau nào. Với Đạt, gia đình là hậu phương, là động lực lớn nhất để anh tiếp tục xỏ giày vào sân. Còn ba anh, dù ít nói hơn, vẫn luôn dõi theo từng bước chạy của con trai qua màn ảnh nhỏ. "Trước và sau mỗi trận đấu, ba đều gọi điện để hỏi thăm tình hình của em", Đạt bộc bạch.

Bên cạnh tình cảm gia đình, sự kiên cường của Tuấn Đạt còn được nuôi dưỡng bởi niềm ngưỡng mộ dành cho thần tượng Cristiano Ronaldo. Không phải là những kỹ thuật thượng thừa, điều Đạt học được ở siêu sao người Bồ Đào Nha chính là ý chí thép. Anh chia sẻ: "Ronaldo có sự quyết tâm không bỏ cuộc và luôn hướng về phía trước, nâng cao bản thân mình lên". Học cách CR7 vượt qua những thử thách trong cuộc sống và cả trên sân bóng để vươn lên đỉnh cao, Đạt luôn nỗ lực hết mình ở cả trong và ngoài sân bóng.

Giờ đây, khi đã cùng đồng đội vào đến vòng tứ kết TNSV THACO cup 2026, mục tiêu của chàng sinh viên năm 3 không gì khác ngoài việc đổi màu huy chương. Sự tiếc nuối từ thất bại ở mùa giải trước vẫn còn đó, nhưng không làm Tuấn Đạt và các đồng đội chùn chân, mà trở thành đòn bẩy cho sự quyết tâm: "Năm nay, tụi em sẽ quyết tâm giành vị trí cao nhất của giải đấu, để được nâng cao chiếc cúp danh giá".

Tại giải năm 2025, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cán đích với vị trí á quân. Năm nay, Nguyễn Lê Tuấn Đạt cùng các đồng đội tiếp tục gây ấn tượng khi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa). Tại tứ kết, thầy trò HLV Trần Trung Kiên sẽ chạm trán với các cầu thủ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - đội bóng thi đấu đầy kỷ luật, chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc sảo.

