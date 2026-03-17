HLV Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sáng suốt như Van Gaal, đánh bại cựu sao HAGL Đông Triều

2 thủ môn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đều chơi hay

Lượt trận tứ kết VCK TNSV THACO cup 2026 bắt đầu bằng màn so tài giữa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Trường CĐ FPT Polytechnic. Đại diện miền nam bị đánh giá thấp hơn, nhưng đã chơi cực kỳ kiên cường, kỷ luật để khiến đoàn quân của HLV Trần Hữu Đông Triều hoàn toàn bế tắc trong suốt 80 phút thi đấu chính thức. Trong đó, thủ môn Phan Ngọc Bảo chơi cực kỳ nổi bật. Anh ra vào hợp lý, làm chủ không gian và phản xạ rất tốt, hóa giải toàn bộ các tình huống tổ chức tấn công nguy hiểm của Trường CĐ FPT Polytechnic.

Đến loạt đá luân lưu, thủ môn Hồ Anh Minh được HLV trưởng Phan Ánh Minh tung vào sân để thay Phan Ngọc Bảo. Người gác đền áo số 1 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã thể hiện xuất sắc, cản phá thành công cú đá của Hoàng Hải Nam bên phía Trường CĐ FPT Polytechnich để cùng đồng đội giành vé đầu tiên vào bán kết.

Quyết định này của BHL Trường ĐH Công nghệ TP.HCM khiến Ngọc Bảo có phần bất ngờ và chạnh lòng đôi chút. Trợ lý Hoàng Đăng An cho biết: "Chúng tôi nói với Bảo rằng hãy hiểu rằng đây là quyết định hướng tới toàn đội, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tập thể luôn là trên hết. BHL đã chuẩn bị trước phương án để Anh Minh bắt luân lưu. Đây là giải pháp được đưa ra từ trước trận, chuẩn bị cho kịch bản 2 đội hòa, nhưng chúng tôi không nói trước với Ngọc Bảo. Đây là quyết định chính xác, khi Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã thắng".

Khoảnh khắc Hồ Anh Minh tỏa sáng trong loạt đá luân lưu may rủi ẢNH: DUY ANH

2 thủ môn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vỡ òa cảm xúc ẢNH: DUY ANH

Anh Minh giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất trận ẢNH: DUY ANH

Còn Ngọc Bảo đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 80 phút chơi cực kỳ chắc chắn ẢNH: DUY ANH

Gợi nhớ về World Cup 2014

Quyết định thay người đầy bất ngờ này khiến nhiều người liên tưởng đến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất lịch sử. Tại World Cup 2014, HLV Louis van Gaal của đội tuyển Hà Lan đã gây chấn động khi rút thủ môn số một Jasper Cillessen ra sân ở những phút cuối trận tứ kết gặp Costa Rica, để tung Tim Krul vào chỉ với mục tiêu bắt luân lưu. Khi đó, Krul không hề thi đấu phút nào từ đầu giải, nhưng vẫn được trao niềm tin nhờ khả năng đọc tình huống và tâm lý vững vàng.

Kết quả, Krul trở thành người hùng khi cản phá thành công 2 quả luân lưu, giúp đội Hà Lan giành chiến thắng và tiến vào bán kết. Quyết định của Van Gaal khi ấy từng gây tranh cãi, nhưng cuối cùng lại được xem là một trong những nước cờ chiến thuật xuất sắc bậc nhất World Cup 2014. Hy vọng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng như các đội khác cũng thực hiện được khả năng điều chỉnh nhân sự, chiến thuật bất ngờ để giúp giải TNSV THACO cup 2026 thêm phần thú vị, kịch tính.