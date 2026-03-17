*NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Lách cửa hẹp vào tứ kết, đội Trường ĐH Nha Trang với dàn CĐV hùng hậu "tiếp lửa" từ khán đài hứa hẹn tạo nên trận cầu bùng nổ trước đối thủ đến từ Đồng Nai. Ở vòng bảng, các học trò HLV Nguyễn Anh Tú cầm chân 2 đối thủ được đánh giá mạnh hơn là đội Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Không thể đánh bại đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở lượt trận cuối nhưng tấm vé vào tứ kết dành cho một trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt được đánh giá là xứng đáng với chủ nhà. Các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang tạo ấn tượng với lối chơi nhanh nhẹn, khéo léo và đặc biệt phát huy sức mạnh tinh thần tập thể.

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang được đánh giá cao nhờ tinh thần tập thể, lối chơi kiên cường ẢNH: DUY ANH

"Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai rất đáng gờm, nhưng với niềm tin yêu, kỳ vọng của ban lãnh đạo nhà trường cùng đông đảo người hâm mộ, đội Trường ĐH Nha Trang có động lực to lớn để chơi trận đấu hay", HLV Nguyễn Anh Tú bày tỏ. Trong khi đó, HLV Lê Hữu Phát của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nói: "Vào tứ kết, đội nào cũng mạnh, riêng đội Trường ĐH Nha Trang có ưu thế chơi trên sân nhà cùng tập thể đoàn kết, quyết tâm. Vì thế chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng, nhất là tâm lý làm sao đừng bị áp lực từ người hâm mộ trên khán đài".

Mối lo của ban huấn luyện đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là Nguyễn Phú Hồng Phúc (cầu thủ chơi hay nhất của đội trong 3 trận đấu ở vòng bảng) bị chấn thương. Tuy nhiên mục tiêu của thầy trò HLV Lê Hữu Phát vẫn là giành tấm vé đi tiếp.