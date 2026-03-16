Chàng thủ quân ‘nhỏ nhưng có võ’

Sự xuất hiện của chàng sinh viên 22 tuổi này đã mang đến một luồng gió mới trong lối chơi của đại diện miền Đông Nam bộ. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Hồng Phúc là "ngòi nổ" quan trọng nhất trên hàng công của đội. Nhiều người nhận xét đây là cầu thủ "nhỏ nhưng có võ" tại mùa giải năm nay, gây ấn tượng với lối chơi kỹ thuật, sự nhanh nhẹn và khả năng tạo đột biến cực cao.

Sức mạnh của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tại giải năm nay nằm ở hàng tấn công bùng nổ, điều đã được minh chứng rõ nét từ vòng loại khu vực TP.HCM. Trong tổng số 18 bàn thắng toàn đội ghi được sau 4 trận đấu ở vòng loại, Hồng Phúc đóng góp tới 6 bàn, trở thành chân sút chủ lực giúp đội nhà góp mặt ở VCK. Bước vào giai đoạn tranh tài tại phố biển Nha Trang, anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một cầu thủ từng được đào tạo tại Học viện bóng đá NutiFood JMG từ khi còn bé. Ngay trong trận ra quân gặp đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Hồng Phúc đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của đội nhà. Đặc biệt, bàn thắng ghi trực tiếp từ chấm phạt góc của anh đã khiến cả sân bóng phải ngỡ ngàng.

Hồng Phúc (phải) là trụ cột vững chắc của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ẢNH: DUY ANH

Sau 3 trận đấu của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tại VCK, Nguyễn Phú Hồng Phúc đã 2 lần liên tiếp giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Đây là phần thưởng xứng đáng cho những bước chạy không mệt mỏi và tư duy chơi bóng thông minh của số 10 tài năng này. Chia sẻ với PV, Hồng Phúc luôn khiêm tốn: "Em rất vui khi nhận được các danh hiệu cá nhân, nhưng đây là công sức của cả tập thể. Có HLV chỉ đạo chiến thuật, có đồng đội sát cánh thì em mới làm được điều đó". Sự điềm tĩnh, tinh thần vì tập thể của Hồng Phúc chính là yếu tố giúp anh được tín nhiệm để trở thành thủ quân, dù mới khoác áo đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai thi đấu ở mùa giải năm nay.

Dưới góc nhìn chuyên môn, HLV trưởng Lê Hữu Phát luôn tin tưởng vào khả năng dẫn dắt của Hồng Phúc. Nói về học trò, ông Phát chia sẻ: "Hạn chế của Hồng Phúc là nhỏ con thôi. Còn lại, em ấy hầu như có đầy đủ các tố chất một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp. Và trong sinh hoạt, Hồng Phúc cũng rất ý thức, nên khi vào thi đấu các cầu thủ khác đều tôn trọng Phúc". Vị thuyền trưởng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nhận xét về lối đá của số 10: "Phúc đá rất tinh quái, thông minh. Dù có kỹ thuật cá nhân tốt nhưng Phúc không lạm dụng, mà thường phối hợp với đồng đội". Chính sự kết hợp giữa kỹ năng cá nhân tốt và tư duy chiến thuật nhạy bén đã giúp Hồng Phúc trở thành mắt xích không thể thay thế trong đội hình.

Với sự xuất sắc của Nguyễn Phú Hồng Phúc cùng tinh thần đoàn kết của toàn đội, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đang để lại những dấu ấn về mặt chuyên môn. Thầy trò HLV Lê Hữu Phát lúc này đã thẳng tiến vào tứ kết với thành tích bất bại ở bảng B, xếp trên cả đối thủ cực mạnh là Trường ĐH Thủy lợi.