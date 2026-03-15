Diễn viên Huy Khánh hứa hẹn tỏa sáng tại giải pickleball đồng hành cùng VCK TNSV 2026

Diễn viên Huy Khánh tham dự giải pickleball đồng hành VCK TNVS mùa 2025

Huy Khánh tham dự giải pickleball đồng hành TNSV 2026

Dự kiến vào lúc 13 giờ ngày 16.3.2026, trên sân Army Pickleball ở đường Phạm Tu, phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sẽ diễn ra giải pickleball đồng hành cùng VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO CUP 2026), với sự góp mặt của diễn viên Huy Khánh.

Đây là sân chơi giao lưu kết nối giữa các lực lượng BTC, Giám sát - trọng tài, BHL, các cơ quan và đơn vị đồng hành đã và đang cùng nhau chung sức, chung lòng đem đến chất lượng tốt nhất cho VCK TNSV THACO CUP 2026.

Đây là lần thứ 2 giải pickleball đồng hành được tổ chức, diễn ra vào quãng nghỉ giữa vòng bảng và vòng tứ kết, nơi các đội bóng và các lực lượng tham gia điều hành giải đấu tạm gác qua một bên những trận tranh tài nóng bỏng trên sân bóng đá, để rộn rã giao lưu với nhau trên mặt sân piclkleball.

Giải đấu là dịp để những HLV, giám sát, trọng tài, BTC và các đơn vị đồng hành cùng VCK giải TNSV giao lưu vui vẻ ảnh: Nhật Thịnh

Giải pickleball đồng thành cùng VCK giải TNSV THACO CUP 2026 sẽ diễn ra với 24 cặp VĐV thi đấu nội dung hỗn hợp, với nhiều phần thưởng hấp dẫn đến từ những nhãn hàng tài trợ như Wika, Ligpro, Negin, PKSG, Bubal...

Dự kiến sân Army Pickleball vào trưa ngày 16.3 sẽ chứng kiến rất nhiều màn tranh tài hấp dẫn, với những cặp VĐV đáng chú ý như Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ - Võ Minh Thái (VSSG), các cặp đôi giám sát Nguyễn Đình Thái - Phạm Anh Đại, Trần Duy Hiếu - Đào Duy Khoa.

BHL các đội bóng góp mặt ở VCK giải TNSV có sự tham gia của Nguyễn Tuấn Anh - Võ Văn Quyết, Trần Trung Kiên - Mai Xuân Hùng (Trường ĐH TDTT Đà Nẵng); Trường ĐH Nha Trang có sự góp mặt của Phó hiệu trưởng Trần Doãn Hùng - Nguyễn Hồ Phong cùng Nguyễn Anh Tú - Bùi Minh Thắng, Nguyễn Đình Đô - Hồ Thanh Nhã...

Báo Thanh Niên sẽ có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc như Ngọc Phúc, Mạnh Tú, Đoan Diệu, Hoàng Quỳnh, Độc Lập, Phan Thương, Nghi Thạo, Nguyên Khang, Quốc Việt, Hồng Nam.

Sân Army Pickleball ở đường Phạm Tu tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sẽ diễn ra giải pickleball đồng hành VCK TNSV 2026 Ảnh: Nhật Thịnh

Đặc biệt, giải pickleball sẽ có sự góp mặt của các tay vợt địa phương như Trần Thanh Tùng - Đoàn Minh Đạt (Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa), Ngọc Hiếu - Minh Trí (Công an tỉnh Khánh Hòa), Trọng Thức - Trường Lân (Champa Island Resort & Spa), Nguyễn Vũ Lâm Viên - Nguyễn Triều Hưng (Bia Sài Gòn), hay bộ đôi Xuân Thịnh - Trung Thành đến từ nhãn hàng PKSG là nhà tài trợ tại VCK TNSV 2026.

Dù lịch trình rất bận rộn với nhiều dự án văn hóa và thể thao, nghệ sĩ Huy Khánh đã đặc biệt di chuyển từ TP.HCM đến phố biển Nha Trang để thi đấu cùng đồng đội Lê Kim Thành đến từ nhãn hàng Negin.

Được biết, diễn viên Huy Khánh luôn là người bạn đồng hành nhiệt thành của các giải pickleball do Báo Thanh Niên tổ chức, có mặt trong đủ 4 mùa pickleball "Cùng con đi suốt cuộc đời" của Báo Thanh Niên gây quỹ bảo trợ những trẻ em mồ côi vì Covid-19.