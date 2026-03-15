Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Trường ĐH Quy Nhơn 0-4 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Tấm vé cuối cùng xứng đáng!

Tiểu Bảo - Lĩnh Nam
15/03/2026 14:31 GMT+7

Nắm quyền tự quyết trong tay, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã có chiến thắng thuyết phục trước Trường ĐH Quy Nhơn để đoạt tấm vé cuối cùng dự vòng tứ kết TNSV THACO cup 2026.

Tin mới nhất Tin cũ nhất
Trường ĐH Quy Nhơn 0-4 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Tấm vé cuối cùng xứng đáng! - Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đứng trước cơ hội lớn để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết

ảnh: Độc Lập

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Nắm chặt cơ hội

Do bảng C thi đấu sau cùng, nên có lợi thế biết rõ hoàn cảnh toàn cục và bản thân sẽ cần phải đạt kết quả như thế nào để đi tiếp. Do 2 đội bóng hạng 3 của bảng A, B lần lượt là Trường ĐH Nha Trang (3 điểm, hiệu số 0), Trường ĐH Đồng Tháp (3 điểm, -2) nên 2 đội Trường ĐH Quy Nhơn (0 điểm, -7) và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (0 điểm, -3) thực tế vẫn còn cơ hội.

Cụ thể, Trường ĐH Quy Nhơn sẽ cần có chiến thắng với cách biệt 5 bàn sẽ thế chỗ Trường ĐH Đồng Tháp để đoạt suất thứ 2 của đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó nhiệm vụ của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhẹ nhàng hơn khi một chiến thắng có cách biệt 1 bàn sẽ đi tiếp (nếu thắng cách biệt 1 bàn họ sẽ có cùng hiệu số bàn thắng bại 3-5 nhưng hơn chỉ số fair-play do có 4 thẻ vàng, 1 thẻ trong khi đội Trường ĐH Đồng Tháp đang có 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

Trường ĐH Quy Nhơn 0-4 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Tấm vé cuối cùng xứng đáng! - Ảnh 3.

Trường ĐH Quy Nhơn quyết đá vì danh dự

ảnh: Duy Anh

Điều kiện chỉ cần thắng sẽ đi tiếp sẽ là sự khích lệ rất lớn cho thầy trò trường ĐH Công nghệ TP.HCM, để hướng đến trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 45 chiều nay trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang với quyết tâm cao nhất.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn cũng sẽ cần vượt qua cú sốc thua bàn sớm và vỡ trận ở trận đấu trước với Trường ĐH VH-TT-DL để có thế trận và kết quả tốt nhất làm lời chào đẹp trước khi chia tay VCK giải TNSV THACO CUP 2026.

Trường ĐH Quy Nhơn 0-4 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Tấm vé cuối cùng xứng đáng! - Ảnh 4.

Lời chia tay đẹp của Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Hẹn mùa sau trở lại mạnh mẽ!

Dù đã chơi nỗ lực, nhưng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã lỡ duyên với tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Trường ĐH Quy Nhơn TNSV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận