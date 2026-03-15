Trường ĐH Quy Nhơn 0-4 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Tấm vé cuối cùng xứng đáng!

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Nắm chặt cơ hội

Do bảng C thi đấu sau cùng, nên có lợi thế biết rõ hoàn cảnh toàn cục và bản thân sẽ cần phải đạt kết quả như thế nào để đi tiếp. Do 2 đội bóng hạng 3 của bảng A, B lần lượt là Trường ĐH Nha Trang (3 điểm, hiệu số 0), Trường ĐH Đồng Tháp (3 điểm, -2) nên 2 đội Trường ĐH Quy Nhơn (0 điểm, -7) và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (0 điểm, -3) thực tế vẫn còn cơ hội.

Cụ thể, Trường ĐH Quy Nhơn sẽ cần có chiến thắng với cách biệt 5 bàn sẽ thế chỗ Trường ĐH Đồng Tháp để đoạt suất thứ 2 của đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó nhiệm vụ của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhẹ nhàng hơn khi một chiến thắng có cách biệt 1 bàn sẽ đi tiếp (nếu thắng cách biệt 1 bàn họ sẽ có cùng hiệu số bàn thắng bại 3-5 nhưng hơn chỉ số fair-play do có 4 thẻ vàng, 1 thẻ trong khi đội Trường ĐH Đồng Tháp đang có 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

Điều kiện chỉ cần thắng sẽ đi tiếp sẽ là sự khích lệ rất lớn cho thầy trò trường ĐH Công nghệ TP.HCM, để hướng đến trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 45 chiều nay trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang với quyết tâm cao nhất.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn cũng sẽ cần vượt qua cú sốc thua bàn sớm và vỡ trận ở trận đấu trước với Trường ĐH VH-TT-DL để có thế trận và kết quả tốt nhất làm lời chào đẹp trước khi chia tay VCK giải TNSV THACO CUP 2026.