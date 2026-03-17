Giải pickleball thắt chặt tình cảm giữa những người cống hiến cho giải TNSV THACO cup 2026

Giải đấu quá ý nghĩa

Chiều 16.3, tại cụm sân Army (Nha Trang), ngày hội pickleball đồng hành cùng giải TNSV THACO cup 2026 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, vui vẻ. Tổng cộng có 28 cặp VĐV đến từ các lực lượng BTC, BHL các đội, trọng tài, giám sát, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)... Một số VĐV dành tình cảm rất nhiều cho giải đấu nói riêng và Báo Thanh Niên nói chung đã lặn lội đường xa đến với Nha Trang để tham dự giải đấu này, trong đó có ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó chủ tịch VFF, ông Trần Huy Đức - Ủy viên BCH VFF, diễn viên Huy Khánh...

Sau những cuộc đối đầu kịch tính với nhiều pha bóng đẹp, 2 đôi vào đến chung kết là Trần Thanh Tùng - Đoàn Minh Đạt (Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Anh Tú - Bùi Minh Thắng (Trường ĐH Nha Trang). Ở trận tranh tài quyết định, Thanh Tùng và Minh Đạt đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng thuyết phục, lên ngôi vô địch cực kỳ xứng đáng.

Những VĐV không may mắn chia tay giải đấu sớm cũng rất vui vẻ vì được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt tình cảm, mở ra thêm mối quan hệ cho công việc, cuộc sống. Ngoài ra, tất cả VĐV tham dự đều được nhận quà từ các nhà tài trợ như Bulbal, Wika, Ligpro...

Những hình ảnh đẹp còn đọng lại

Các VĐV xuất sắc nhất giải rạng rỡ trên bục trao huy chương ẢNH: DUY ANH

Trần Thanh Tùng - Đoàn Minh Đạt (Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa) vô địch nhờ lối tấn công mạnh mẽ ẢNH: DUY ANH

2 thầy giáo của Trường ĐH Nha Trang chơi bền bỉ, kỹ thuật giành HCB ẢNH: DUY ANH

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ có bộ kỹ năng tương đối toàn diện, cùng đồng đội Minh Thái giành HCĐ ẢNH: DUY ANH

Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp đôi Phạm Cẩm Hùng - Nguyễn Thanh Tâm (Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa) giành HCĐ ẢNH: DUY ANH

Cặp Lý Minh Tân - Hoàng Quỳnh được đánh giá là ứng viên vô địch, mang đến nhiều pha bóng đẹp mắt ẢNH: DUY ANH

Diễn viên Huy Khánh (trái) thực hiện nhiều cú backhand flick sở trường, đẹp mắt và cũng rất hiệu quả ẢNH: DUY ANH

VĐV nữ Phan Thương được đứng cùng đồng đội ăn ý là Độc Lập (cùng đến từ Báo Thanh Niên) nên thi đấu tự tin, sẵn sàng đối đầu các đôi nam rất mạnh ẢNH: DUY ANH

Cặp Ngọc Phúc - Mạnh Tú từ VP Nha Trang của Báo Thanh Niên thi đấu kiên cường ẢNH: DUY ANH

Cặp Quốc Việt (trái) - Hồng Nam được ví là Bảo Dương - Quang Dương của Báo Thanh Niên nhờ lối đánh tương đồng 2 VĐV Việt kiều trẻ tuổi ẢNH: DUY ANH

Cặp Nghi Thạo (phải) - Nguyên Khang chỉ chịu thua nhà vô địch Thanh Tùng - Minh Đạt và á quân Anh Tú - Minh Thắng ẢNH: DUY ANH

Ai nấy đều rạng rỡ vì có quà mang về ẢNH: DUY ANH