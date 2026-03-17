Giải pickleball thắt chặt tình cảm giữa những người cống hiến cho giải TNSV THACO cup 2026

Giải đấu quá ý nghĩa
Chiều 16.3, tại cụm sân Army (Nha Trang), ngày hội pickleball đồng hành cùng giải TNSV THACO cup 2026 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, vui vẻ. Tổng cộng có 28 cặp VĐV đến từ các lực lượng BTC, BHL các đội, trọng tài, giám sát, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)... Một số VĐV dành tình cảm rất nhiều cho giải đấu nói riêng và Báo Thanh Niên nói chung đã lặn lội đường xa đến với Nha Trang để tham dự giải đấu này, trong đó có ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó chủ tịch VFF, ông Trần Huy Đức - Ủy viên BCH VFF, diễn viên Huy Khánh...
Sau những cuộc đối đầu kịch tính với nhiều pha bóng đẹp, 2 đôi vào đến chung kết là Trần Thanh Tùng - Đoàn Minh Đạt (Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Anh Tú - Bùi Minh Thắng (Trường ĐH Nha Trang). Ở trận tranh tài quyết định, Thanh Tùng và Minh Đạt đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng thuyết phục, lên ngôi vô địch cực kỳ xứng đáng.
Những VĐV không may mắn chia tay giải đấu sớm cũng rất vui vẻ vì được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt tình cảm, mở ra thêm mối quan hệ cho công việc, cuộc sống. Ngoài ra, tất cả VĐV tham dự đều được nhận quà từ các nhà tài trợ như Bulbal, Wika, Ligpro...
Những hình ảnh đẹp còn đọng lại
