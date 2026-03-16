Nóng bỏng vòng tứ kết giải TNSV THACO cup 2026: Đủ anh tài 3 miền!

Vòng tứ kết giải TNSV dự kiến sẽ rất hấp dẫn ảnh: Duy Anh

Nóng bỏng vòng tứ kết giải TNSV THACO cup 2026

Chiều 15.3, vòng bảng tại VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã khép lại, chứng kiến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trở thành người sở hữu tấm vé tứ kết cuối cùng, sau chiến thắng 4-0 trước Trường ĐH Quy Nhơn.

Kết quả này cũng đồng thời xác định được 4 cặp đấu cho vòng knock-out đầu tiên, bao gồm 3 đại diện khu vực TP.HCM là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Thủy lợi và Trường CĐ FPT Polytechic là 3 đội bóng đại diện miền Bắc và thực tế họ đều được nhắm như những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Trường ĐH Thủy lợi đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ảnh: Độc Lập

Ở lần đầu giải rời TP.HCM và diễn ra ở phố biển Nha Trang, khu vực miền Trung năm nay có cái tên gồm chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Vòng tứ kết dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18.3, với 4 cặp đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, mở đầu bằng màn so tài giữa tân binh VCK TNSV Trường CĐ FPT Polytechnic - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lúc 13 giờ 30.

Cũng trong ngày 17.3, trận tứ kết sẽ diễn ra giữa Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (HCĐ mùa giải 2024) gặp chủ nhà Trường ĐH Nha Trang lúc 15 giờ 45.

Thầy trò Trường ĐH Nha Trang lần đầu vào vòng knoc-out sẽ có lợi thế CĐV nhà ảnh: Duy Anh

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 18.3, trận tứ kết 3 được ví là "chung kết sớm" sẽ diễn ra giữa 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là nhà đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và đội bóng 2 lần á quân giải là Trường ĐH Thủy lợi.

Đến lúc 15 giờ 45 cùng ngày, trận tứ kết cuối cùng sẽ chứng kiến đương kim á quân mùa 2025 Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đối đầu với đội bóng rất khó bị đánh bại là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Tất cả mọi trận đấu đều diễn ra trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng số của Báo Thanh Niên.