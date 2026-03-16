Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Nóng bỏng vòng tứ kết giải TNSV THACO cup 2026: Đủ anh tài 3 miền!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
16/03/2026 10:41 GMT+7

Vòng bảng của VCK giải TNSV THACO cup 2026 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, chọn ra 8 anh tài xuất sắc nhất đến từ đủ 3 miền Bắc - Trung - Nam góp mặt ở vòng tứ kết.

Nóng bỏng vòng tứ kết giải TNSV THACO cup 2026

Chiều 15.3, vòng bảng tại VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã khép lại, chứng kiến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trở thành người sở hữu tấm vé tứ kết cuối cùng, sau chiến thắng 4-0 trước Trường ĐH Quy Nhơn.

Kết quả này cũng đồng thời xác định được 4 cặp đấu cho vòng knock-out đầu tiên, bao gồm 3 đại diện khu vực TP.HCM là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Thủy lợi và Trường CĐ FPT Polytechic là 3 đội bóng đại diện miền Bắc và thực tế họ đều được nhắm như những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Ở lần đầu giải rời TP.HCM và diễn ra ở phố biển Nha Trang, khu vực miền Trung năm nay có cái tên gồm chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Vòng tứ kết dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18.3, với 4 cặp đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, mở đầu bằng màn so tài giữa tân binh VCK TNSV Trường CĐ FPT Polytechnic - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lúc 13 giờ 30.

Cũng trong ngày 17.3, trận tứ kết sẽ diễn ra giữa Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (HCĐ mùa giải 2024) gặp chủ nhà Trường ĐH Nha Trang lúc 15 giờ 45.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 18.3, trận tứ kết 3 được ví là "chung kết sớm" sẽ diễn ra giữa 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là nhà đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và đội bóng 2 lần á quân giải là Trường ĐH Thủy lợi.

Đến lúc 15 giờ 45 cùng ngày, trận tứ kết cuối cùng sẽ chứng kiến đương kim á quân mùa 2025 Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đối đầu với đội bóng rất khó bị đánh bại là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Tất cả mọi trận đấu đều diễn ra trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng số của Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Diễn viên Huy Khánh hứa hẹn tỏa sáng tại giải pickleball đồng hành cùng VCK TNSV 2026

Diễn viên Huy Khánh hứa hẹn tỏa sáng tại giải pickleball đồng hành cùng VCK TNSV 2026

Dù rất bận rộn với nhiều dự án của mình, diễn viên Huy Khánh sẽ góp mặt ở Nha Trang để tham gia giải pickleball đồng hành VCK TNSV THACO CUP 2026 trên sân Army Pickleball vào ngày 16.3.

4 cặp tứ kết của TNSV THACO cup đã lộ diện: Lịch thi đấu mới nhất

Khi bóng đá thắt chặt tình đoàn kết sinh viên

Khám phá thêm chủ đề

TNSV Trường ĐH Nha Trang Trường ĐH Thủy lợi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phố biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận