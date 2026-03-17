Tại sao thủ môn xuất sắc của HUTECH bật khóc khi rời sân cuối trận?

Ở trận tứ kết đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO diễn ra chiều 17.3, đội HUTECH gây bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Trường CĐ FPT Polytechnic. HUTECH đã phòng thủ kiên cường để cầm hòa 0-0 trong 80 phút thi đấu chính thức, trước khi đánh bại thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều với tỷ số 5-4 sau 6 lượt sút luân lưu.

Suốt 2 hiệp đấu chính thức, Phan Ngọc Bảo là "bức tường" thực sự trong khung thành của đội HUTECH. Thủ môn sinh năm 2005 liên tục có những pha phán đoán chính xác, ra vào hợp lý giúp đội bóng đến từ TP.HCM đứng vững trước sức ép từ đối thủ mạnh. Tuy nhiên, khi trận đấu còn vài phút, ban huấn luyện HUTECH đã quyết định rút Ngọc Bảo ra để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Hồ Anh Minh nhằm chuẩn bị cho loạt "đấu súng".

"Cảm thấy ấm ức vì..."

Hình ảnh Ngọc Bảo rời sân sự buồn bã và không cầm được nước mắt đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Chia sẻ về cảm xúc lúc đó, Ngọc Bảo bộc bạch: "Lúc đầu, em rất thất vọng tại vì em đang chơi tốt mà bị thay ra. Thực chất là tại em thấy ấm ức".

Phan Ngọc Bảo (trái) giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ẢNH: DUY ANH

Nỗi ấm ức của chàng thủ môn quê Quảng Ngãi không chỉ đến từ việc muốn thi đấu trọn vẹn, mà còn bởi anh cũng tự tin vào khả năng bắt 11 m của bản thân."Em nghĩ nếu được bắt 11 m, em sẽ làm tốt, tại vì đội bạn có nhiều người bạn của em. Do đó, em có thể biết thói quen của các bạn ấy", Ngọc Bảo tiết lộ.

Dù khiến Ngọc Bảo có chút chạnh lòng, nhưng quyết định của ban huấn luyện HUTECH đã phát huy tác dụng tối đa. Thủ môn dự bị Hồ Anh Minh sau khi vào sân đã cản phá thành công một lượt sút, trực tiếp đưa HUTECH vào vòng trong. Sau lượt sút cuối cùng, Ngọc Bảo đã gạt đi nước mắt để cùng đồng đội ăn mừng. Anh khẳng định sau trận đấu: "Dù cảm xúc bộc phát ngay lúc đó khá buồn, nhưng quan trọng nhất vẫn là thành tích chung của đội bóng. Đội đã giành chiến thắng chung cuộc và em thực sự rất vui khi HUTECH vào bán kết, xứng đáng với những nỗ lực của anh em thi đấu từ vòng loại đến bây giờ".

Các cầu thủ HUTECH vui sướng vỡ òa khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu cân não ẢNH: DUY ANH

Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của Ngọc Bảo, đồng thời cũng là lời an ủi ngọt ngào nhất cho những giọt nước mắt của chàng thủ môn đội HUTECH. "Em rất hạnh phúc khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Bởi các thủ môn rất khó nhận được danh hiệu này", Ngọc Bảo chia sẻ.