Xem giải sinh viên, Diễn viên Huy Khánh bồi hồi nhớ thời 'đi chân trần, đá bóng nhựa'

Chiều 17.3, diễn viên Huy Khánh có mặt tại sân Trường ĐH Nha Trang để cổ vũ cho các trận đấu thuộc vòng tứ kết TNSV THACO cup 2026. Chia sẻ với PV, nam diễn viên Dốc tình cho biết bản thân bị thu hút bởi sức nóng và sự chuyên nghiệp mà giải đấu mang lại ngay từ những bước chân đầu tiên khi vào sân bóng.

Diễn viên Huy Khánh cổ vũ 2 trận đấu tứ kết diễn ra tại sân Trường ĐH Nha Trang chiều 17.3 ẢNH: ĐỘC LẬP

"Các cầu thủ sinh viên rất khỏe"

Trực tiếp theo dõi các cầu thủ sinh viên thi đấu, Huy Khánh bày tỏ sự ngạc nhiên trước nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật của các đội bóng. Anh nhận định: "Các bạn sinh viên đá rất khỏe. Sau khi đá xong hiệp 1 căng thẳng dưới thời tiết nắng nóng, thể lực của cầu thủ vẫn tốt. Cách mà hai đội so tài với nhau cho thấy các đội bóng sinh viên này đều có sự đầu tư, tập luyện kỹ lưỡng".

Không chỉ ấn tượng với diễn biến dưới sân, nam diễn viên còn đặc biệt chú ý đến bầu không khí lễ hội trên khán đài. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi cảm thấy sinh viên ở đây rất hào hứng, đến sân đông và ủng hộ nhiệt tình, có kèn trống sôi nổi. Đặc biệt là các bạn nữ đi ủng hộ rất nhiều, tạo nên một sự khích lệ rất lớn cho cầu thủ thi đấu dưới sân". Bên cạnh đó, diễn viên Huy Khánh cũng đánh giá cao công tác tổ chức khi giải đấu có đầy đủ đội ngũ y tế, trang phục chỉn chu, mặt sân đẹp và được truyền hình trực tiếp rộng rãi.

Bầu không khí lễ hội được tạo ra trên sân Trường ĐH Nha Trang chiều 17.3 ẢNH: DUY ANH

"Mỗi lần đá bóng về là trầy xước, chảy máu... nhưng vẫn vui"

Chăm chú theo dõi các cầu thủ sinh viên trổ tài trên sân, Huy Khánh không khỏi bồi hồi nhớ về kỷ niệm chơi bóng của mình lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. "Tôi nhớ thời sinh viên của mình không được như vậy. Lúc đó chưa có những giải đấu lớn, chưa chuyên nghiệp hay trang phục chỉn chu như bây giờ", anh kể. Nam diễn viên xúc động nhớ lại những ký ức xưa: "Thời tôi còn nhỏ, chơi thể thao khi đó vẫn đi chân trần, đá bóng nhựa. Mỗi lần đi đá bóng về là chân tay trầy xước, chảy máu... nhưng vẫn rất vui. Sau này thì đá bóng nhựa hai lớp, rồi từ từ mới có được những quả bóng da".

Theo Huy Khánh, sự thiếu thốn về sân bãi và dụng cụ ngày xưa chính là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển vượt bậc của phong trào bóng đá học đường hiện nay. Anh khẳng định các bạn trẻ bây giờ rất may mắn khi đang được hưởng những điều kiện tốt nhất để phát triển đam mê.

Trước khi đến sân tiếp lửa TNSV THACO cup 2026, diễn viên Huy Khánh đã góp mặt tranh tài tại giải pickleball "Đồng hành giải TNSV 2026" và giao lưu pickleball với các sinh viên Trường ĐH Khánh Hòa ẢNH: H.Q

Nam diễn viên Lật mặt 6 cho rằng mức giải thưởng 300 triệu đồng cho đội vô địch là một con số rất ấn tượng với giải đấu dành cho sinh viên. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà anh nhìn thấy chính là việc rèn luyện nhân cách và sức khỏe cho thế hệ trẻ.

Kết thúc buổi trò chuyện, nam diễn viên gửi gắm hy vọng: "Bóng đá là môn thể thao vua, giúp các bạn sinh viên rèn luyện tốt. Học tốt, đồng thời chơi thể thao tốt nữa thì rất tuyệt vời. Hy vọng mỗi năm đều có những giải đấu như thế này để các bạn sinh viên được thỏa mãn đam mê, rèn luyện sức khỏe và xa hơn là đóng góp cho bóng đá nước nhà".