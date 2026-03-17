Món quà đặc biệt từ sân bóng dành tặng vợ con

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vào bán kết thuyết phục

Chiều 17.3 trên sân Trường ĐH Nha Trang, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã có một màn trình diễn ấn tượng tại vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Với các bàn thắng của Trần Gia Kiệt và Nguyễn Gia Huy, đại diện đến từ miền Đông Nam bộ đã khuất phục đội chủ nhà để tiến thẳng vào vòng đấu 4 đội mạnh nhất.

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ghi danh vào bán kết TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau khi trận đấu kết thúc, trong niềm hạnh phúc vỡ òa, HLV Lê Hữu Phát đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo nhà trường. Ông Phát khẳng định sự quan tâm và ủng hộ sát sao từ phía nhà trường chính là điểm tựa vững chắc để toàn đội có được tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị tốt nhất tại giải đấu.

Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động nhất chính là khi vị "thuyền trưởng" đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nhắc về gia đình nhỏ của mình. HLV Hữu Phát chia sẻ rằng bản thân mới lập gia đình cách đây không lâu và hiện tại vợ anh đang mang thai con đầu lòng. "Trận thắng này, tôi muốn dành tặng cho vợ và con tôi. Vợ tôi muốn Nha Trang nhưng vì đang mang thai, không tiện đi xa để cổ vũ đồng hành cùng đội bóng", HLV Hữu Phát bộc bạch.

HLV Lê Hữu Phát có phong cách chỉ đạo máu lửa ngoài đường biên, giống như người mà anh thần tượng là Jose Mourinho ẢNH: ĐỘC LẬP

Tập thể đội Trường ĐH Đồng Nai ăn mừng ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhìn lại trận đấu đã qua, HLV Lê Hữu Phát cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ Trường ĐH Nha Trang. Ông nhận định chủ nhà là đội bóng có tinh thần kiên cường và ý chí chiến đấu cực cao, đặc biệt là khi có sự tiếp sức từ "cầu thủ số 12" trên khán đài. "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và yêu cầu các em phải vượt qua áp lực tâm lý, vượt qua nỗi sợ hãi từ khán giả đội bạn. Chỉ khi làm được điều đó, các em mới có thể chơi đúng chiến thuật và giành chiến thắng", thuyền trưởng của đội bóng miền Đông Nam bộ phân tích.



