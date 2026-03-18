'Vũ khí' bí mật giúp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tạo ra hành trình đầy cảm xúc

Tinh thần không bỏ cuộc

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tạo nên bất ngờ đầu tiên ở vòng tứ kết khi đánh bại Trường CĐ FPT Polytechnic. Không phải ngôi sao, không phải chiến thuật quá phức tạp, mà chính là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết đã giúp họ tạo nên hành trình đầy cảm xúc.

Sau trận đấu, tiền vệ Lê Thanh Tùng không giấu được niềm vui: "Em cảm thấy rất vui khi đánh bại được Trường CĐ FPT Polytechnic ở trận đấu then chốt này". Đó là cảm xúc chung của toàn đội, khi họ vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn bằng một lối chơi kỷ luật, lì lợm và không bao giờ bỏ cuộc.

Nếu nhìn lại hành trình của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM từ đầu giải, chiến thắng ở tứ kết không phải là bất ngờ nhất, mà chỉ là hệ quả của một quá trình tích lũy bản lĩnh. Ngay ở trận mở màn vòng bảng, họ đã phải chạm trán Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa – đương kim vô địch. Bị dẫn trước tới 0-3 chỉ sau 17 phút, tưởng chừng như đội bóng miền nam sẽ sụp đổ. Nhưng không, họ vùng lên mạnh mẽ, ghi 2 bàn và suýt chút nữa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Dù thất bại 2-3, trận đấu ấy lại cho thấy rõ nhất tinh thần không buông xuôi của đội bóng này.

Thanh Tùng chia sẻ: "Tụi em coi đây là trận đấu quyết định việc có được đi tiếp hay không. Hôm nay nhiệm vụ của tụi em là cứ chơi hết mình. Trong suốt 80 phút, dù thắng hay thua, tụi em vẫn luôn chiến đấu đến cùng". Câu nói ấy không chỉ đúng với trận tứ kết, mà còn phản ánh xuyên suốt hành trình của họ tại giải.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Trường ĐH Quy Nhơn với tỷ số đậm 4-0, qua đó giành vé vào tứ kết với tư cách 1 trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt. Đó là trận đấu mà họ không còn gì để mất và chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần chiến đấu lại được đẩy lên cao nhất.

Thanh Tùng (số 7) và các đồng đội vỡ òa sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu ẢNH: DUY ANH

Khoảnh khắc thủ môn Hồ Anh Minh đẩy thành công cú đá luân lưu quyết định ẢNH: DUY ANH

Trước đó, toàn đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chơi kiên cường ẢNH: DUY ANH

Đoàn kết và lạc quan

Tuy nhiên, tinh thần thôi là chưa đủ. Điều giúp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đi xa hơn chính là sự đồng lòng trong tập thể. Trong cuộc trò chuyện sau trận, khi được hỏi về "bí quyết", Thanh Tùng không nhắc đến chiến thuật hay cá nhân nào nổi bật. Thay vào đó, anh nói một cách giản dị: "HLV bảo chúng tôi cứ chơi đúng thực lực của mình, 'tập sao đá vậy'. Tất cả tụi em ai cũng đồng lòng như một".

Chính sự đồng lòng ấy đã giúp họ đứng vững trước sức ép từ Trường CĐ FPT Polytechnic. Suốt 80 phút, đội bóng này gần như không cho đối thủ nhiều khoảng trống, phòng ngự chặt chẽ, bọc lót cho nhau từng vị trí. Khi cần, họ sẵn sàng lùi sâu, hy sinh cá nhân vì tập thể.

Thanh Tùng cũng chia sẻ một góc nhìn rất "đời" và có phần hài hước: "Tụi em ra đây trước hết là để giao lưu, học hỏi và không quên nhiệm vụ chính là đá giải và giành vinh quang về cho trường". Chính sự thoải mái trong tâm lý, kết hợp với tinh thần trách nhiệm, đã tạo nên một tập thể vừa gắn kết, vừa giàu khát khao để sẵn sàng tạo nên những bất ngờ mới.