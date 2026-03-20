Nảy lửa 2 cặp đấu bán kết

C Ơ HỘI CHIA ĐỀU

Trận bán kết 1 diễn ra lúc 13 giờ 30 là cuộc chạm trán giữa đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với đội Trường ĐH Thủy lợi. Đội bóng đến từ Hà Nội được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện của khu vực TP.HCM cũng sẵn sàng tạo bất ngờ.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (phải) đang có phong độ cực tốt ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Vũ Văn Trung cho biết đội Trường ĐH Thủy lợi đánh giá rất cao về những giá trị mà giải TNSV THACO cup mang lại, trên hết là tạo sân chơi đỉnh cao cho sinh viên trên toàn quốc. Do đó, ở mùa giải năm ngoái, đội Trường ĐH Thủy lợi "rất đau" khi phải dừng bước ở vòng loại, không được tham dự VCK. "Việc vắng mặt ở một mùa giải không khiến đội Trường ĐH Thủy lợi nản lòng, trái lại chúng tôi rút tỉa được nhiều kinh nghiệm, qua đó chuẩn bị kỹ càng hơn về lực lượng lẫn chuyên môn với quyết tâm trở lại ở mùa giải năm nay. Không có gì tuyệt vời hơn khi thầy trò chúng tôi vượt qua được đối thủ đã khiến mình phải dừng bước ở vòng loại khu vực phía bắc năm ngoái là đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, cũng là đội ĐKVĐ, để có mặt ở vòng bán kết giải đấu năm nay", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Sức mạnh của đội Trường ĐH Thủy lợi đến từ lối chơi kiểm soát, tinh quái. Đặc biệt, BHL đội Trường ĐH Thủy lợi có khả năng phân tích, đánh giá đối thủ chính xác, từ đó đưa ra đấu pháp phù hợp. Điều này được thể hiện rõ qua trận thắng đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở tứ kết khi họ khóa được "át chủ bài" Ngân Như Dũng, đánh chặn từ xa các đường triển khai bóng khiến đối thủ bế tắc. Trên hàng công, Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan chơi nhạy bén, phối hợp ăn ý, hiệu quả. Chắc chắn các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ phải rất vất vả mới có thể ngăn cản hàng tấn công mạnh mẽ của đội Trường ĐH Thủy lợi. HLV Vũ Văn Trung thận trọng: "Không thể đánh giá thấp đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM bởi họ có lối chơi phòng ngự khó chịu. Theo tôi cơ hội chia đều và chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt mục tiêu cuối cùng là chiến thắng".

Sau khi lách cửa hẹp vào tứ kết, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tạo nên cú sốc khi đánh bại đội Trường CĐ FPT Polytechnic ở tứ kết nhờ khả năng phòng thủ kiên cường và tài năng của thủ môn Phan Ngọc Bảo (người bắt chính trong trận) lẫn thủ môn Hồ Anh Minh (người tỏa sáng khi được tung vào bắt luân lưu). HLV Phan Ánh Minh kỳ vọng các học trò tiếp tục phát huy khả năng, tinh thần thi đấu như ở tứ kết để vượt qua đội Trường ĐH Thủy lợi.

Cân tài cân sức

Lúc 15 giờ 45 diễn ra trận bán kết 2 được đánh giá khá cân bằng giữa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai với đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Sức mạnh của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai được thể hiện rõ ở các trận đã thi đấu vừa qua. Ở vòng bảng họ thắng đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 2-0, thắng đội Trường ĐH Đồng Tháp 1-0, cầm hòa đội Trường ĐH Thủy lợi 0-0. Ở tứ kết, thầy trò HLV Lê Hữu Phát vượt qua chủ nhà Trường ĐH Nha Trang 2-0 đầy thuyết phục. Tiền đạo đội trưởng Nguyễn Phú Hồng Phúc với lối chơi khéo léo, thông minh cùng khả năng dứt điểm sắc bén hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng.

HLV Lê Hữu Phát cho biết đối thủ đã nắm bắt được con người, lối chơi của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, vì thế toàn đội có sự chuẩn bị kỹ cho trận bán kết. Vừa có nhân tố có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, vừa sở hữu lực lượng đồng đều, ăn ý, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đội bóng đến từ Đồng Nai chưa để thủng lưới từ đầu giải và còn tạo ấn tượng ở tinh thần thi đấu fair-play khi chưa nhận thẻ vàng, thẻ đỏ nào.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nổi bật ở khả năng xây dựng lối chơi tập thể, tổ chức phòng ngự chắc chắn. Nhờ đó ở vòng bảng họ cầm hòa được đội mạnh là Trường CĐ FPT Polytechnic và ở tứ kết, thầy trò HLV Trần Văn Dũng vượt qua đương kim á quân đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. HLV Trần Văn Dũng cho biết một số cầu thủ trụ cột như đội trưởng Thạch Tuấn Tường bị chấn thương, quá tải sau trận tứ kết, đang nỗ lực hồi phục để cống hiến cho khán giả một trận bán kết thật hay.

Ở mùa giải năm ngoái, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xuất sắc vào bán kết, lần này họ hướng đến mục tiêu lần đầu được chơi chung kết TNSV THACO cup 2026. Đó cũng là mục tiêu của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sau thành tích cao nhất là đồng hạng ba năm 2024.