Có một Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM quả cảm đến thế!

Thực tế, hành trình của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại VCK TNSV THACO cup 2026 đã sớm mang dáng dấp của một "kẻ thách thức" lì lợm. Ngay từ vòng bảng, họ đã chơi kiên cường để cầm chân Trường CĐ FPT Polytechnic, đội bóng rất mạnh được dẫn dắt bởi cựu sao HAGL Trần Hữu Đông Triều. Đến tứ kết, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tiếp tục tạo nên dấu ấn khi kéo nhà đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng vào loạt luân lưu, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

Chính việc liên tục phải chơi những trận cầu căng thẳng với vị thế cửa dưới đã khiến thể lực của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bị bào mòn đáng kể. Từ đó, những chấn thương bắt đầu xuất hiện. Trước trận bán kết, bài toán nhân sự trở nên nan giải khi nhiều trụ cột không đạt trạng thái tốt nhất. Điển hình là tiền đạo chủ lực Trần Nguyễn Công Bảo phải ngồi dự bị, chân chạy cánh xuất sắc Lê Xuân Vũ phải nén đau thi đấu.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trừng phạt đối thủ bằng một tình huống cố định ẢNH: DUY ANH

Và sau đó bảo toàn thành quả nhờ lối chơi chặt chẽ, kỷ luật ẢNH: DUY ANH

"Trước trận, hầu như ai cũng có vấn đề về sức khỏe. Nhưng khi vào sân, tụi em đều quyết tâm chiến đấu 100%", tiền vệ Nguyễn Đức Huy chia sẻ. Bản thân cầu thủ mang áo số 8 cũng không phải ngoại lệ. Anh tiết lộ mình bị căng cơ trước trận, song vẫn nỗ lực thi đấu với tinh thần cao nhất. Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho tập thể Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: không hoàn hảo về thể trạng, nhưng bù lại bằng ý chí và sự gắn kết.

Trên sân, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tiếp tục trung thành với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật – thứ đã trở thành "thương hiệu" của đội bóng này. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn như Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, các cầu thủ TP.HCM vẫn giữ được sự tỉnh táo, hạn chế sai lầm và chắt chiu từng cơ hội. Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai gần như không có một cơ hội đáng kể nào.

"Hôm nay đội em thi đấu rất tuyệt vời và quả cảm. Tất cả anh em đều cố gắng hướng tới mục tiêu cao nhất của giải", Đức Huy nhấn mạnh.

Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng TP.HCM giành vé vào chung kết, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình vượt khó. Từ những trận hòa đầy toan tính đến loạt luân lưu cân não, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã chứng minh rằng bản lĩnh và tinh thần chiến đấu có thể bù đắp cho mọi hạn chế. Giờ đây, khi đã hoàn thành mục tiêu đổi màu huy chương (từ HCĐ lên HCB hoặc HCV), tinh thần của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ càng thoải mái hơn và sẵn sàng tạo bất ngờ trước Trường ĐH Thủy lợi.



