Bóng đá Thanh Niên sinh viên: Khi trái tim các cầu thủ chung một nhịp đập

Buổi gặp gỡ giao lưu TNSV THACO cup 2026 diễn ra tại Champa Resort vào tối 21.3, với sự góp mặt của đông đảo lực lượng tham gia giải đấu từ ban tổ chức, nhà tài trợ, khách mời, tập thể 5 đội bóng (gồm 4 đội có mặt ở bán kết và chủ nhà Trường ĐH Nha Trang), trọng tài...

"Giải đấu với chất lượng chuyên môn vượt mong đợi"

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban tổ chức giải, chia sẻ: "Sau hai tuần sôi động, VCK TNSV THACO cup 2026 sẽ chính thức khép lại với trận chung kết diễn ra chiều 22.3. Thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chúc mừng hai đội bóng: Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cùng 2 đội bóng xuất sắc nhất đã lọt vào trận đấu cuối cùng trong tổng số 12 đội bóng dự VCK diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Thủy lợi. Chiều 22.3, khán giả cả nước sẽ chứng kiến trận chung kết của giải bóng đá TNSV Việt Nam đầy kịch tính. Chúng ta sẽ khép lại một VCK có rất nhiều bất ngờ với chất lượng chuyên môn vượt mong đợi và sự cổ vũ nhiệt thành chưa từng thấy của khán giả.

Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành, các cơ quan thông tấn báo chí đã chung tay cùng Báo Thanh Niên làm nên sự thành công của giải bóng đá lần này. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Tập đoàn THACO; trân trọng cảm ơn đối tác chuyên môn là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đơn vị đăng cai VCK là Trường ĐH Nha Trang. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã đồng hành với ban tổ chức qua nhiều mùa giải".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban tổ chức giải chức mừng các đội bóng xuất sắc nhất tại VCK TNSV THACO cup 2026

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho biết, mục đích cao đẹp nhất của của buổi gặp gỡ chính là giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết giữa các ngôi trường. "Dẫu kết quả cuối cùng có ra sao, thì chiến thắng lớn nhất, ngọt ngào nhất mà chúng ta cùng giành được chính là tình yêu thuần khiết của sinh viên dành cho trái bóng tròn. Đó là thứ sức mạnh gắn kết hàng ngàn trái tim, tạo nên một bầu không khí rực lửa thanh xuân mà chúng ta mang theo suốt cuộc đời này. Tại đây, chúng ta là những người bạn, những người anh em, cùng chung một nhịp đập, cùng chung một tận hưởng những giây phút giao lưu tuyệt vời để sau giải đấu mỗi chúng ta đều mang về hành trang đầy ắp những kỷ niệm và những tình cảm tốt đẹp", Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban Tổ chức giải TNSV Việt Nam, bày tỏ.

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến đại diện các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng TNSV THACO cup 2026

"Bốn phương trời ta về đây chung vui"

Tại buổi gặp gỡ tối 21.3, tập thể 5 đội bóng và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại giải TNSV THACO cup 2026 đã tạo nên bầu không khí sôi động với nhiều tiết mục văn nghệ. Lần lượt, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đã mang đến những màu sắc khác nhau trên sân khấu. Đặc biệt sau đó, đông đảo cầu thủ của 5 đội, tình nguyện viên... đã cùng khoác vai nhau ngân nga những câu hát trong bài Bốn phương trời.

"Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết tình thân ái, trao cho nhau những lời thiết tha..." được hát vang trong hội trường, cũng chính là ý nghĩa của giải đấu TNSV Việt Nam.

Các cầu thủ của đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng ban tổ chức giải (thứ 2 từ phải qua) song ca với TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang

