'Hiện tượng' Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đủ sức gây sốc trước 'ông lớn' Thủy lợi?

Trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 22.3 trên sân vận động Trường ĐH Nha Trang đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi chứng kiến cuộc đối đầu đội Trường ĐH Thủy lợi và "hiện tượng" Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Dù bị đánh giá là đội "cửa dưới" trước một đối thủ giàu truyền thống và sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, nhưng thầy trò HLV Trần Văn Dũng đang tràn đầy tự tin để viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà

Bản sắc của đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại giải năm nay được xây dựng dựa trên một triết lý bóng đá vô cùng thực dụng nhưng đầy bản lĩnh, đó là ưu tiên tuyệt đối cho sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. HLV Trần Văn Dũng khẳng định: "Xuyên suốt từ đầu giải, mục tiêu của đội bóng luôn là giữ vững hệ thống phòng ngự để không phải nhận bàn thua, từ đó chờ đợi những sai lầm của đối phương để tung ra đòn trừng phạt quyết định".

HLV trưởng Trần Văn Dũng xây dựng lối chơi phòng ngự chặt chẽ cho đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Ông Dũng chia sẻ một cách thẳng thắn rằng tiêu chí của đội từ khi bắt đầu giải đến bây giờ là phải an toàn trước, sau đó mới tận dụng những thời điểm đối phương mắc sai lầm để trừng phạt họ. Chính lối chơi "biết mình biết ta" và tinh thần kỷ luật này đã giúp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM lần lượt vượt qua những ứng cử viên nặng ký để hiên ngang bước vào trận đấu cuối cùng. Nhận định về đối thủ trong trận chung kết, HLV Trần Văn Dũng bày tỏ sự tôn trọng lớn đối với Trường ĐH Thủy lợi, một đội bóng đang có phong độ cao và sở hữu những cá nhân xuất sắc.

Tuy nhiên, thay vì chịu áp lực, các cầu thủ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM lại đang có được trạng thái tâm lý vô cùng thoải mái. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu ban đầu là đạt thành tích bằng với mùa giải trước, HLV Trần Văn Dũng tin rằng: "Các cầu thủ của tôi không còn bị tâm lý co cứng mà sẽ ra sân với sự hưng phấn và tự tin cao nhất để cống hiến một trận cầu mãn nhãn".

Các cầu thủ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (trái) liên tiếp đánh bại những đối thủ được đánh giá cao hơn để tiến vào trận chung kết ẢNH: DUY ANH

Niềm vui của đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM khi góp mặt ở trận đấu tranh chức vô địch ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Trần Văn Dũng nhấn mạnh rằng một khi đã tiến đến trận đấu cuối cùng, toàn đội không có lý do gì để không đặt kỳ vọng lớn cho chính mình. Với một tinh thần thép và lối chơi phòng ngự chặt chẽ đã được trui rèn qua từng trận đấu, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM hoàn toàn đủ khả năng để tạo nên một cú sốc lớn trên sân vận động Trường ĐH Nha Trang vào chiều 22.3.