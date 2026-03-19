Từ kép phụ đến người hùng của HUTECH

Trận tứ kết giữa đội HUTECH và đội Trường CĐ FPT Polytechnic tại VCK TNSV THACO cup 2026 diễn ra với kịch bản nghẹt thở. Khi đồng hồ điểm những giây cuối cùng của thời gian bù giờ hiệp 2, thủ môn Hồ Anh Minh được vào sân thay người đồng đội cùng vị trí Phan Ngọc Bảo. Đây cũng là lần đầu tiên Anh Minh được hít thở bầu không khí của VCK năm nay. Trước đó, thủ thành Phan Ngọc Bảo đã có 80 phút thi đấu lăn xả để giữ sạch mành lưới cho HUTECH trước sức ép từ phía đội Trường CĐ FPT Polytechnic. Tuy nhiên, trong tính toán táo bạo của ban huấn luyện, Anh Minh mới là "bài tẩy" cho loạt đấu súng cân não. Không phụ sự kỳ vọng, chàng thủ môn sinh năm 2004 đã trở thành người hùng khi cản phá thành công quả sút quyết định của đối phương. Chiến thắng chung cuộc 5-4 trên chấm luân lưu sau 6 lượt sút đưa HUTECH trở thành đội đầu tiên điền tên mình vào bán kết, đồng thời là cơn địa chấn lớn nhất giải đấu tính đến thời điểm này. Bởi lẽ, Trường CĐ FPT Polytechnic dưới sự dẫn dắt của cựu sao HAGL Trần Hữu Đông Triều vốn được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương, trong khi trước đó HUTECH phải lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở tứ kết.

Hồ Anh Minh tỏa sáng giúp đội HUTECH giành vé bán kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự tự tin của Hồ Anh Minh trên chấm luân lưu không phải ngẫu nhiên mà có. Anh vốn là cái tên không hề xa lạ với làng futsal chuyên nghiệp. Nói về khả năng bắt 11 m của mình, chàng sinh viên quê Đắk Lắk tiết lộ: "Trước đây em từng là thủ môn futsal chuyên nghiệp, nên cũng có điểm mạnh về phản xạ và phán đoán tình huống". Chính những năm tháng rèn luyện và thi đấu trên sàn gỗ futsal đã tôi luyện cho anh khả năng quan sát tinh tường. Thủ thành 22 tuổi chia sẻ bí quyết: "Khi đối thủ bước lên, em sẽ quan sát mắt và chân trụ của đối phương, rồi từ đó phán đoán ra hướng sút". Sự hiệu quả của phương pháp này được minh chứng bằng con số cụ thể, khi Anh Minh đã đoán đúng hướng đến 5/6 quả sút của các cầu thủ đội Trường CĐ FPT Polytechnic. Và chỉ cần 1 lần cản phá thành công, anh đã góp công lớn đưa HUTECH đoạt tấm vé bán kết.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hồ Anh Minh cho biết anh đam mê bóng đá và thích chơi ở vị trí thủ môn từ năm 8 tuổi. Trước khi trở thành sinh viên, anh từng khoác áo futsal chuyên nghiệp cho CLB Hưng Gia Khang Đắk Lắk, thi đấu tại giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia giai đoạn 2019 - 2020 và thậm chí từng lên tập trung đội tuyển U.20 futsal VN. Dù dành tình yêu mãnh liệt cho trái bóng tròn và chạm tay đến giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng Anh Minh sau cùng đã chọn ngã rẽ khác. Anh bộc bạch: "Lúc đó một phần vì gia đình muốn em theo đuổi con đường học vấn. Lúc này, em khoác áo đội bóng nhà trường, vừa thỏa mãn niềm đam mê và đồng thời được cống hiến, rất ý nghĩa". Hiện tại, Anh Minh đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng đồng đội tại HUTECH. Chiến tích đánh bại đội bóng của HLV Đông Triều không chỉ đơn thuần là một trận thắng, mà như Minh nói: "Đó là một phần lịch sử của HUTECH".