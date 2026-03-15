Thống kê đặc biệt tại vòng bảng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam

Nghi Thạo
15/03/2026 23:13 GMT+7

Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi từ 7.3 đến 15.3 tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang, vòng bảng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã khép lại với những diễn biến đầy kịch tính.

39 bàn thắng sau 18 trận vòng bảng

Trải qua tổng cộng 18 trận đấu vòng bảng, giải đấu đã mang đến cho khán giả phố biển Nha Trang một bữa tiệc bóng đá với 39 bàn thắng được ghi, đạt hiệu suất trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Trong đó, nhà đương kim vô địch là Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi trở thành đội bóng có tổng số bàn thắng nhiều nhất sau vòng bảng với 10 bàn.

Trong đó, Doãn Trọng Tùng là chân sút số 1 của đội bóng xứ Thanh. Cầu thủ mang áo số 7 đóng góp 3 bàn thắng, hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới của TNSV THACO cup 2026.

Doãn Trọng Tùng thi đấu nổi bật trên hàng công đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa

Vòng bảng mùa này cũng chứng kiến sự lên ngôi của những "hàng thủ thép", khi có tới 3 đội bóng giữ sạch lưới tuyệt đối sau 3 lượt trận là Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Đội duy nhất không nhận thẻ phạt nào

Đặc biệt, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã gây ấn tượng cả về mặt chuyên môn lẫn phong cách chơi bóng. Đại diện miền Đông Nam bộ xếp trên cả "ông lớn" Trường ĐH Thủy lợi để vào tứ kết với ngôi nhất bảng B. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Lê Hữu Phát không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào suốt giai đoạn vòng bảng, giành trọn điểm số tuyệt đối về tinh thần fair-play.

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai không nhận bất cứ thẻ phạt nào sau 3 trận vòng bảng

Khép lại giai đoạn đầu đầy cảm xúc, 4 cặp đấu tứ kết đã chính thức lộ diện và hứa hẹn sẽ đẩy sự kịch tính của giải đấu lên cao vào ngày 17 và 18.3. Vào ngày 17.3, lúc 13 giờ 30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Tiếp sau đó vào lúc 15 giờ 45 là màn chạm trán giữa chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Ngày 18.3, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận "chung kết sớm" giữa đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và đối thủ duyên nợ Trường ĐH Thủy lợi lúc 13 giờ 30. Vòng tứ kết khép lại bằng trận đấu giữa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng lúc 15 giờ 45.

