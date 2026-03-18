HUTECH tạo bất ngờ, chủ nhà dừng bước

Vé bán kết ngoạn mục cho HUTECH

Tung ra sân đội hình mạnh nhất với những cầu thủ thi đấu ấn tượng ở vòng đấu bảng như Trần Minh Thảo, Phan Lạc Khôi, Ngô Văn Tráng, Nguyễn Quang Vinh, đội Trường CĐ FPT Polytechnic có tham vọng định đoạt trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Các học trò HLV Trần Hữu Đông Triều nhập cuộc với thế trận tấn công khá áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng Trần Minh Thảo, Phan Lạc Khôi không tận dụng thành công. Khung thành đội HUTECH nhiều lần chao đảo trước các pha tấn công sắc bén, đặc biệt từ các tình huống cố định, nhưng thủ môn Phan Ngọc Bảo thể hiện phong độ ấn tượng, hóa giải thành công.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tạo ra bất ngờ lớn tại VCK ẢNH: DUY ANH

Ngoài tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đội HUTECH cũng có một số tình huống tấn công khá sắc bén như cú dứt điểm đưa bóng bật xà ngang của Lê Thanh Tùng ở phút 54. Bất phân thắng bại 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua. HLV Phan Ánh Minh có quyết định được xem là bất ngờ khi tung thủ môn Hồ Anh Minh vào thay Phan Ngọc Bảo vốn chơi rất hay. Và thủ môn dự bị này đã rực sáng với pha cản phá thành công cú sút của Hoàng Hải Nam giúp đội HUTECH giành chiến thắng 5-4. Tiếc cho thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều bởi ở loạt đá luân lưu họ có lợi thế dẫn trước nhưng đã không tận dụng được để chiến thắng.

Từ đội bị đánh giá thấp khi giành vé vào tứ kết bằng suất cho đội hạng ba có thành tích tốt, đội HUTECH đã tạo nên bất ngờ thú vị. Vỡ òa với niềm vui giành quyền vào bán kết, HLV Phan Ánh Minh chia sẻ: "Chúng tôi đã phân tích kỹ điểm mạnh, yếu của đội Trường CĐ FPT Polytechnic để có đấu pháp phù hợp. Các cầu thủ đội HUTECH đã có trận đấu rất tốt, tuân thủ đúng những gì mà BHL đưa ra. Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành tấm vé đầu tiên vào bán kết TNSV THACO cup 2026". Về lý do thay đổi thủ môn để bắt luân lưu, HLV Phan Ánh Minh cho biết: "Việc thay đổi thủ môn để bắt luân lưu là phương án mà BHL đã chuẩn bị từ trước trận. Phan Ngọc Bảo chơi xuất sắc cả trận còn Hồ Anh Minh cũng thể hiện được khả năng như chúng tôi kỳ vọng. Các em đều xứng đáng là những người hùng của đội HUTECH ở trận đấu này".

Chủ nhà dừng bước

Ở trận tứ kết 2, đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang không thể tạo bất ngờ trước đối thủ là đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Cũng như những trận ở vòng đấu bảng, các học trò HLV Nguyễn Anh Tú nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ đến kín sân Trường ĐH Nha Trang. Được tiếp lửa từ khán đài, Nguyễn Trọng Lưu cùng các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực và để lại dấu ấn với những pha xử lý bóng khéo léo, tuy nhiên khả năng phối hợp tấn công chưa thật sự nhuần nhuyễn. Đội chủ nhà cũng không có cá nhân nổi bật, có thể cầm trịch, làm thay đổi cục diện trận đấu như thủ quân Nguyễn Phú Hồng Phúc của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33 từ pha dứt điểm khéo léo của Trần Gia Kiệt. Các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang nỗ lực triển khai tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng có phần nóng vội nên không mang lại hiệu quả. Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Anh Tú trong hiệp 2 cũng không thể giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế. Trong khi đó Nguyễn Phú Hồng Phúc cùng các đồng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn kiểm soát tốt thế trận. Bàn thắng từ cú sút ở góc hẹp của Nguyễn Gia Huy vào phút 62 giúp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 trước đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và đoạt vé vào bán kết.