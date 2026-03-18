Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO:

HUTECH tạo bất ngờ, chủ nhà dừng bước

Hoàng Quỳnh
18/03/2026 01:47 GMT+7

Hôm qua 17.3, trên sân Trường ĐH Nha Trang, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xuất sắc đánh bại Trường CĐ FPT Polytechnic, còn chủ nhà để thua đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ở tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Vé bán kết ngoạn mục cho HUTECH

Tung ra sân đội hình mạnh nhất với những cầu thủ thi đấu ấn tượng ở vòng đấu bảng như Trần Minh Thảo, Phan Lạc Khôi, Ngô Văn Tráng, Nguyễn Quang Vinh, đội Trường CĐ FPT Polytechnic có tham vọng định đoạt trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Các học trò HLV Trần Hữu Đông Triều nhập cuộc với thế trận tấn công khá áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng Trần Minh Thảo, Phan Lạc Khôi không tận dụng thành công. Khung thành đội HUTECH nhiều lần chao đảo trước các pha tấn công sắc bén, đặc biệt từ các tình huống cố định, nhưng thủ môn Phan Ngọc Bảo thể hiện phong độ ấn tượng, hóa giải thành công.

HUTECH tạo bất ngờ, chủ nhà dừng bước- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tạo ra bất ngờ lớn tại VCK

ẢNH: DUY ANH

Ngoài tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đội HUTECH cũng có một số tình huống tấn công khá sắc bén như cú dứt điểm đưa bóng bật xà ngang của Lê Thanh Tùng ở phút 54. Bất phân thắng bại 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua. HLV Phan Ánh Minh có quyết định được xem là bất ngờ khi tung thủ môn Hồ Anh Minh vào thay Phan Ngọc Bảo vốn chơi rất hay. Và thủ môn dự bị này đã rực sáng với pha cản phá thành công cú sút của Hoàng Hải Nam giúp đội HUTECH giành chiến thắng 5-4. Tiếc cho thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều bởi ở loạt đá luân lưu họ có lợi thế dẫn trước nhưng đã không tận dụng được để chiến thắng.

Từ đội bị đánh giá thấp khi giành vé vào tứ kết bằng suất cho đội hạng ba có thành tích tốt, đội HUTECH đã tạo nên bất ngờ thú vị. Vỡ òa với niềm vui giành quyền vào bán kết, HLV Phan Ánh Minh chia sẻ: "Chúng tôi đã phân tích kỹ điểm mạnh, yếu của đội Trường CĐ FPT Polytechnic để có đấu pháp phù hợp. Các cầu thủ đội HUTECH đã có trận đấu rất tốt, tuân thủ đúng những gì mà BHL đưa ra. Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành tấm vé đầu tiên vào bán kết TNSV THACO cup 2026". Về lý do thay đổi thủ môn để bắt luân lưu, HLV Phan Ánh Minh cho biết: "Việc thay đổi thủ môn để bắt luân lưu là phương án mà BHL đã chuẩn bị từ trước trận. Phan Ngọc Bảo chơi xuất sắc cả trận còn Hồ Anh Minh cũng thể hiện được khả năng như chúng tôi kỳ vọng. Các em đều xứng đáng là những người hùng của đội HUTECH ở trận đấu này".

Chủ nhà dừng bước

Ở trận tứ kết 2, đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang không thể tạo bất ngờ trước đối thủ là đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Cũng như những trận ở vòng đấu bảng, các học trò HLV Nguyễn Anh Tú nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ đến kín sân Trường ĐH Nha Trang. Được tiếp lửa từ khán đài, Nguyễn Trọng Lưu cùng các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực và để lại dấu ấn với những pha xử lý bóng khéo léo, tuy nhiên khả năng phối hợp tấn công chưa thật sự nhuần nhuyễn. Đội chủ nhà cũng không có cá nhân nổi bật, có thể cầm trịch, làm thay đổi cục diện trận đấu như thủ quân Nguyễn Phú Hồng Phúc của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33 từ pha dứt điểm khéo léo của Trần Gia Kiệt. Các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang nỗ lực triển khai tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng có phần nóng vội nên không mang lại hiệu quả. Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Anh Tú trong hiệp 2 cũng không thể giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế. Trong khi đó Nguyễn Phú Hồng Phúc cùng các đồng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn kiểm soát tốt thế trận. Bàn thắng từ cú sút ở góc hẹp của Nguyễn Gia Huy vào phút 62 giúp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 trước đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và đoạt vé vào bán kết.

Lịch thi đấu hôm nay, 18.3

(trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng YouTube, Facebook của Báo Thanh Niên):

13 giờ 30: Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa gặp đội Trường ĐH Thủy lợi

15 giờ 45: Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM gặp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

HUTECH tạo bất ngờ, chủ nhà dừng bước- Ảnh 2.

Trận thua 0-2 trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tại tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) mang lại cho Trường ĐH Nha Trang bài học quý giá.

Khám phá thêm chủ đề

HUTECH Trường ĐH Nha Trang Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THAC trường cđ fpt polytechnic
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận