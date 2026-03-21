Đội trưởng mẫu mực của đội Trường ĐH Thủy lợi

Khi tiếng còi khai cuộc trận bán kết 1 trên sân vận động Trường ĐH Nha Trang vừa mới vang lên chưa được lâu, khán đài đã bùng nổ bởi một đường cong tuyệt đẹp vẽ ra từ đôi chân của Nguyễn Hoàng Danh. Ở ngay phút thi đấu đầu tiên, từ chấm đá phạt ở cự ly khá xa, chàng tiền vệ mang áo số 14 của đội Trường ĐH Thủy lợi đã thực hiện một cú dứt điểm táo bạo khiến thủ môn đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chỉ biết đứng nhìn. Bàn thắng sớm như một "nhát dao" xé toang ý đồ chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ, đồng thời là bước ngoặt quan trọng giúp thầy trò HLV Vũ Văn Trung dễ đá và rồi khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục 3-0. Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, chàng thủ lĩnh sinh năm 2003 khiêm tốn: "Tình huống đó ở khá xa, em có chút may mắn nên đã ghi được bàn thắng". Tuy nhiên, những ai đã theo dõi Hoàng Danh từ nhiều sân chơi phong trào đến các mùa TNSV trước đó đều biết rằng, chàng tiền vệ quê Hà Tĩnh có khả năng sút phạt cực tốt. Chàng sinh viên sinh này là chủ nhân của không ít siêu phẩm từ chấm sút phạt, sút xa.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh ẢNH: DUY ANH

Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Danh là người thủ lĩnh cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn của đội bóng Trường ĐH Thủy lợi. Chàng sinh viên Khoa Điện - Điện tử luôn giữ vai trò điều tiết nhịp độ và gắn kết các tuyến của Trường ĐH Thủy lợi. Sự hiện diện của anh ở giữa sân luôn mang lại cảm giác an tâm cho đồng đội nhờ sự điềm tĩnh, đĩnh đạc. Và đằng sau phong thái của một ngôi sao bóng đá học đường ấy là cả một hành trình dài nuôi dưỡng đam mê từ những ngày thơ bé tại vùng đất Hà Tĩnh. Hoàng Danh nhớ lại thời bé, khi gia đình luôn hướng anh theo con đường học tập và không ủng hộ việc theo đuổi quả bóng tròn. Nhưng càng bị cấm đoán, ngọn lửa khao khát trong anh lại càng mãnh liệt hơn. "Niềm đam mê của em lớn quá, cứ 12 giờ trưa em trốn ra sân đá bóng nên đến một ngày bố mẹ cũng đồng ý cho em vừa học vừa chơi bóng đá. Bây giờ, gia đình hoàn toàn ủng hộ em vừa học ĐH, vừa tham gia các giải đấu phong trào, sinh viên".

HLV Vũ Văn Trung và trò cưng

Cơ duyên đưa chàng trai Hà Tĩnh đến với mái trường Thủy lợi cũng rất đặc biệt, bắt nguồn từ sự giới thiệu của một người đàn anh cùng xóm, vốn từng là đội trưởng của đội bóng nhà trường. Thấy Danh có năng khiếu, người anh ấy đã gợi ý cho gia đình để Danh đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Thủy lợi - ngôi trường có truyền thống bóng đá sinh viên hàng đầu cả nước.

Ở thời điểm hiện tại, khi đang ở những ngày tháng cuối cùng của quãng đời sinh viên, Nguyễn Hoàng Danh mang trong mình sự quyết tâm lớn hơn bao giờ hết. Vì từng nếm trải "vị đắng" của 2 lần về nhì đầy tiếc nuối tại các trận chung kết mùa 1 và mùa 2, nên Hoàng Danh vẫn luôn đau đáu một giấc mơ đổi màu huy chương. Anh nửa thật nửa đùa: "Em đã chơi ở cả hai trận chung kết và đá luân lưu 11 m thành công, nhưng sau đó đội lại thua chung cuộc. Năm nay, nếu trận đấu bước vào luân lưu thì em không đá nữa hoặc đá ra ngoài".