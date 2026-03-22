Gay cấn cuộc đua danh hiệu cá nhân

Chiều 22.3, sân Trường ĐH Nha Trang trở thành tâm điểm của bóng đá sinh viên cả nước. Bên cạnh chiếc cúp vô địch danh giá, sự chú ý còn đổ dồn vào cuộc cạnh tranh quyết liệt cho các danh hiệu cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và vua phá lưới. Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" luôn là mục tiêu mà các cá nhân đều khao khát. Tại mùa giải năm nay, cuộc đua giành danh hiệu này chia thành hai thái cực rõ rệt: sức mạnh tấn công của đội Trường ĐH Thủy lợi đối đầu với hệ thống "phòng ngự thép" của các cầu thủ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh (áo đỏ) của đội Trường ĐH Thủy lợi

Bên phía Trường ĐH Thủy lợi, Trần Đức Hoan và Nguyễn Hoàng Danh là 2 cái tên sáng giá nhất. Nếu Đức Hoan được ví như một "sát thủ vòng cấm" với khả năng không chiến dũng mãnh và dứt điểm đa dạng, thì Hoàng Danh lại là linh hồn trong lối chơi của đội. Những pha ghi bàn đẳng cấp của Đức Hoan ở tứ kết và bán kết đã chứng minh anh là cầu thủ của những trận đấu lớn. Trong khi đó, Hoàng Danh với khả năng điều tiết trận đấu tài tình và những cú sút xa đẹp mắt, điển hình là siêu phẩm đá phạt ở trận bán kết vào lưới đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, giúp tiền vệ này có lợi thế lớn trong mắt hội đồng chuyên môn.

Ngược lại, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM mang đến những ứng viên đại diện cho lối chơi thực dụng và kỷ luật, mà Thạch Tuấn Tường và Nguyễn Đức Huy chính là những "kiến trúc sư" thầm lặng. Tuấn Tường với thể hình lý tưởng và lối chơi càn lướt được ví như "buồng phổi" của đội bóng, trong khi Đức Huy là người giữ nhịp, giúp hệ thống của HLV Trần Văn Dũng vận hành trơn tru.

Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải là cuộc cạnh tranh giữa Lê Phạm Thế Anh (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) và Dương Phú Mạnh (Trường ĐH Thủy lợi). Trong một đội hình ưu tiên phòng ngự chặt chẽ, Thế Anh chính là chốt chặn cuối cùng đầy bản lĩnh. Khả năng phản xạ cực nhanh, những tình huống bay người cứu thua xuất thần và ra vào hợp lý của Thế Anh đã nhiều lần cứu nguy cho đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Có thể nói, tấm vé vào chung kết của thầy trò HLV Trần Văn Dũng mang đậm dấu ấn của đôi găng tay Thế Anh.

Còn ở Trường ĐH Thủy lợi, Dương Phú Mạnh cũng không hề kém cạnh. Dù đội nhà thường chơi tấn công áp đặt, nhưng mỗi khi đối phương có cơ hội phản công, Phú Mạnh luôn biết cách hóa giải. Sự chắc chắn và ổn định của anh là điểm tựa tinh thần để các đồng đội yên tâm dâng cao tấn công. Đến lúc này, đội Trường ĐH Thủy lợi vẫn chưa để thủng lưới bàn nào.

Cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới đang diễn ra đầy kịch tính. Hiện tại, người đang dẫn đầu danh sách là Doãn Trọng Tùng (Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa) với 3 bàn thắng. Tuy nhiên, Trọng Tùng và các đồng đội đã dừng bước ở tứ kết, mở ra cơ hội lớn cho các đối thủ bám đuổi. Hai cầu thủ đang có khả năng cạnh tranh cao nhất đều thuộc đội Trường ĐH Thủy lợi: Trần Đức Hoan và Nguyễn Hoàng Danh, hiện đều có 2 pha lập công. Trong trận chung kết chiều nay, khả năng họ vượt qua thành tích của Trọng Tùng để chiếm lĩnh vị trí số 1 hoàn toàn có thể xảy ra.